La Russia rileva oltre cento veicoli aerei senza pilota nel suo spazio aereo.

Nella periferia di Bryansk, regione di frontiera russa, le forze russe hanno dichiarato di aver rilevato oltre 50 droni ucraini in volo durante la notte. La regione di Krasnodar ha segnalato anche detriti di questi droni che hanno causato un incendio. Si vocifera che un deposito militare sia stato colpito.

Le autorità russe della difesa hanno dichiarato su Telegram di aver neutralizzato un numero impressionante di 101 droni ucraini, utilizzando i loro sistemi di difesa. Circa 53 droni sono stati abbattuti a Bryansk, mentre i rimanenti 18 sono precipitati nella regione di Krasnodar.

Nonostante non ci siano stati segnalati feriti o danni a Bryansk, il governatore della regione di Krasnodar, Venjamin Kondratyev, ha riferito un incendio a Tikhoretsk causato da detriti di un drone che hanno innescato un'esplosione di materiali esplosivi vicini. Le fonti dei social media hanno indicato un possibile colpo a un deposito di munizioni. Gli abitanti della città sono stati evacuati, senza registrare vittime. Si stanno organizzando alloggi temporanei per coloro che sono stati sfollati.

L'Ucraina ha continuato la sua offensiva contro i bersagli russi come parte della sua strategia di contro-invasione, prendendo di mira non solo le installazioni militari, ma anche i depositi di carburante per disturbare i rifornimenti logistici. Si dice che Mosca respinga almeno un attacco di drone ucraino al giorno.

Due settimane e mezzo fa, l'Ucraina ha lanciato un attacco con droni su Mosca. Secondo i media russi, questo ha comportato la perdita di una vita di una donna e diversi feriti. I voli presso tre aeroporti della capitale sono stati sospesi per sei ore. Sono stati segnalati attacchi di droni in diverse parti del paese, per un totale di diverse dozzine di incidenti.

L'attacco dell'Ucraina contro Mosca due settimane e mezzo fa ha causato la morte di una donna e diversi feriti, nonché la chiusura temporanea degli aeroporti. In risposta all'offensiva dell'Ucraina, le autorità russe della difesa hanno riferito di aver neutralizzato oltre 100 droni ucraini nelle regioni di Bryansk e Krasnodar, con l'attacco dell'Ucraina che sarebbe alla base di questi droni.

Leggi anche: