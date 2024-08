La Russia rilascia una dichiarazione sulla morte di Navalny

Anche sei mesi dopo, rimane poco chiaro come il critico del Cremlino Navalny sia morto. La moglie riceve un documento dalle autorità russe che afferma che la sua morte non aveva "nessa causa criminale". La moglie di Navalny, Yulia, non è soddisfatta di questa spiegazione.

Sei mesi dopo la morte del critico del Cremlino Alexey Navalny in una colonia penale, la moglie Julia Navalny ha criticato le autorità russe per non aver fornito una spiegazione convincente della causa del decesso. In un documento di tre pagine che ha ricevuto dagli investigatori, è stato semplicemente affermato che la morte di Navalny non aveva "nessa causa criminale", ha detto in un video pubblicato su X. Pertanto, gli investigatori non vedono motivo per aprire un caso penale riguardo alla sua morte.

Navalny è diventato noto in Russia come blogger e era il critico più autorevole del leader del Cremlino Vladimir Putin. Nel 2020, è sopravvissuto a un attacco con un agente nervino e ha cercato cure in Germania. Al suo ritorno in Russia all'inizio del 2021, è stato arrestato e condannato a un totale di 19 anni di prigione, che ha descritto come motivate politicamente. Navalny è morto in circostanze poco chiare in una colonia penale siberiana il 16 febbraio.

Il documento pubblicato dal team di Navalny sui social media attribuisce la sua morte a "una combinazione di malattie". Varie malattie sono elencate, tra cui infiammazione della cistifellea, ernia del disco e infezione da stafilococco. Si afferma inoltre che i disturbi del ritmo cardiaco hanno causato la sua morte. "Non riuscivo a credere ai miei occhi quando ho visto questo documento", ha detto Navalny, che continua il lavoro del marito. "Questo è solo un altro patetico tentativo di coprire ciò che è successo - l'omicidio". Ha notato che un russo su tre ha tali malattie ma non muore per esse.

Un associato di Navalny critica anche il tentativo di spiegazione

Inoltre, suo marito, che è stato posto in isolamento 27 volte, avrebbe dovuto essere esaminato accuratamente al momento del suo arrivo nella colonia penale, secondo le regole. Il leader dell'opposizione russa e stretto collaboratore di Navalny Leonid Volkov ha criticato anche il tentativo delle autorità di fornire una spiegazione. "Per sei mesi, gli investigatori di Putin non sono stati in grado di formulare la loro versione di ciò che è successo. Ora hanno proprio inventato qualcosa", ha scritto su Telegram.

Navalny ha annunciato che i suoi avvocati presenteranno un ricorso e richiederanno la liberazione di tutti i documenti medici e l'apertura di un caso penale. Inoltre, il team di Navalny continuerà le proprie indagini sulle circostanze della morte del marito.

Nonostante le autorità russe abbiano affermato che la morte di Navalny non aveva "nessa causa criminale", l'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la trasparenza e l'integrità dell'inchiesta, chiedendo un'indagine indipendente. In risposta alla mancanza di chiarezza intorno alla morte di Navalny, l'Unione Europea ha deciso di imporre sanzioni a diversi funzionari russi, citando violazioni dei diritti umani e la condanna motivate politicamente di Navalny.

