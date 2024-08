La Russia rifiuta la prospettiva di negoziati con l'Ucraina a causa delle azioni militari in corso.

Il 6 agosto, le truppe ucrainee hanno avviato un'operazione inaspettata nella regione di Kursk, assumendo il controllo di determinate aree da allora. Si tratta della più grande operazione transfrontaliera condotta dall'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa nel febbraio 2022.

Secondo il presidente ucraino, l'obiettivo di questa operazione è intensificare la pressione sulla Russia durante i negoziati di pace e creare una zona di sicurezza. In precedenza, Zelensky aveva stabilito il completo ritiro dell'esercito russo dal territorio ucraino, compreso la penisola di Crimea annessa nel 2014, come prerequisito per i negoziati.

D'altra parte, il presidente russo Vladimir Putin ha richiesto il ritiro dell'Ucraina da quattro regioni occupate e la rinuncia all'adesione alla NATO.

Il 7 agosto, l'adviser del Cremlino Ushakov ha dichiarato che l'operazione ucraina aveva ulteriormente rimandato la probabilità di colloqui di pace. L'avvio dei negoziati dipende dalla situazione sul campo di battaglia, compreso nella regione di Kursk, ha aggiunto. I colloqui erano improbabili prima dell'incursione ucraina in Russia.

Il primo ministro indiano Narendra Modi è atteso in Ucraina venerdì per discutere con Zelensky. Si tratta della prima visita di stato di Modi in Ucraina, con l'India che è un alleato stretto della Russia. Modi ha espresso il desiderio di porre fine al conflitto.

La lotta in Ucraina continua, con il ministero della difesa russo che ha annunciato la cattura di un altro villaggio nella regione contesa di Donetsk il 7 agosto. Salisne è uno dei principali centri abitati della regione, secondo il ministero.

Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione delle famiglie con bambini dalla città strategica di Pokrovsk il 7 agosto. Le autorità ucraine hanno segnalato quattro morti per gli attacchi russi nelle aree frontali lo stesso giorno.

Intanto, Zelensky ha affermato che i soldati a Kursk stanno raggiungendo i loro obiettivi. Riguardo alla cattura di soldati russi, il presidente ha detto: "Questa mattina, abbiamo aggiunto al fondo di scambio del nostro paese".

Di recente, l'Ucraina ha distrutto due importanti ponti sul fiume russo Sejm per ostacolare le rotte di rifornimento di Mosca verso la zona di combattimento. Un terzo ponte sul Sejm è stato preso di mira durante il fine settimana, secondo un investigatore militare russo in un video pubblicato dal commentatore televisivo filocrema Vladimir Solovyov.

Il ministero della difesa russo ha dichiarato il 7 agosto che gli attacchi ucraini contro tre villaggi nella regione di Kursk erano stati respinti. In Russia, ci sono accuse che i coscritti inesperti siano stati inviati per proteggere la regione di Kursk per tenere i combattenti esperti lontano dalle linee del fronte nell'Ucraina orientale.

L'incursione ucraina ha causato apprensione tra i russi. Per alcuni a Kyiv, ciò riaccende le speranze che l'opinione pubblica nel paese potrebbe cambiare contro il conflitto della Kremlin di oltre due anni. "I russi, che sono abituati a vedere la guerra come uno spettacolo televisivo, ora la stanno vivendo in prima persona", ha spiegato l'adviser del presidente ucraino Mykhailo Podoliak sull'online service X.

Nella città russa di Proletarsk, situata nel sud-ovest della Russia, le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza dopo un incendio causato da un attacco di drone ucraino. Quarantuno vigili del fuoco sono rimasti feriti mentre intervenivano, di cui diciotto sono stati ricoverati in ospedale, secondo il post del governatore Vasily Golubyev su Telegram il 7 agosto.

Golubyev aveva precedentemente segnalato che i detriti dell'intercettazione della difesa aerea di un drone avevano appiccato un incendio in una struttura industriale.

Nella città ucraina di Donetsk, sotto il controllo russo, una donna incinta è stata uccisa e dieci persone sono rimaste ferite quando una fermata dell'autobus è stata presa di mira dai colpi dell'artiglieria ucraina, secondo il governatore nominato dai russi, Denis Pushilin. Tra i feriti c'erano due bambini.

