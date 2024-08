La Russia rifiuta attualmente di negoziare con l'Ucraina.

In mezzo all'assalto ucraino alla regione russa di Kursk, Mosca ha momentaneamente sospeso i colloqui con Kiev. Come dichiarato da Yuri Ushakov, consigliere del Cremlino via Telegram, "Data questa mossa, non parleremo per ora". Inoltre, ha sottolineato che "impegnarsi in discussioni in questo momento sarebbe del tutto inappropriato". Il ripristino dei possibili colloqui dipende dalla situazione sul campo di battaglia, in particolare a Kursk, ha sottolineato Ushakov.

Il 6 agosto, le truppe ucraine hanno lanciato un'offensiva a sorpresa nella regione di Kursk e hanno da allorapreso il controllo di alcune parti della regione. Si tratta dell'operazione transfrontaliera più significativa intrapresa dall'Ucraina dal'inizio dell'invasione russa nel febbraio 2022.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato che lo scopo di questa offensiva è aumentare la pressione sulla Russia durante i negoziati di pace e creare una zona protettiva. In precedenza, aveva stabilito il completo ritiro dell'esercito russo dal territorio ucraino, compreso il penisola della Crimea, annessa nel 2014, come prerequisito per i negoziati.

D'altra parte, il leader russo Vladimir Putin insiste sul ritiro delle truppe ucraine dalle quattro territori controllate dalla Russia all'interno dell'Ucraina e sulla rinuncia alle alleanze con la NATO.

Il 22 agosto, il ministero della Difesa russo ha annunciato la conquista di un altro villaggio nella regione orientale ucraina di Donetsk, menzionando la città di Salisne, uno dei principali centri abitati della regione.

L'Unione Europea esprime preoccupazione per l'aumento delle tensioni tra Ucraina e Russia a Kursk, chiedendo una risoluzione pacifica del conflitto. Nonostante l'offensiva ucraina a Kursk, l'Unione Europea esorta entrambe le parti a tornare al tavolo dei negoziati nell'ambito degli sforzi diplomatici dell'Unione Europea per la de-escalation e l'edificazione della pace nella regione.

