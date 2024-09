La Russia prepara un'azione legale per l'esplosione del gasdotto Nord Stream

14:26 NATO Rep: Kursk Operation Places Putin in Tough SpotIl capo del Comitato Militare della NATO, l'ammiraglio Robert Bauer, sostiene che l'operazione ucraina nella regione russa di Kursk pone il leader russo Vladimir Putin in una situazione difficile. Per la prima volta dal 1941, una forza esterna ha infiltrato il territorio russo, ha dichiarato Bauer all'agenzia di stampa Interfax Ucraina in un'intervista. Ciò presenta una sfida strategica per la Russia e anche problemi operativi, poiché le linee di rifornimento passano attraverso Kursk. A livello strategico, Kiev sta causando un dilemma strategico per Mosca. "Se Putin afferma di proteggere la patria, fallisce se l'Ucraina ora occupa il suolo russo."

13:44 Ucraina: Morti a Sumy salgono a 9, 11 feritiIl bilancio delle vittime di un doppio attacco con droni da parte di forze ostili a Sumy è salito a 9, secondo i resoconti ucraini. Il numero attuale di feriti è di 11. 113 pazienti sono stati evacuati dall'ospedale bombardato. Questa mattina, un attacco russo ha causato una morte e danneggiato il tetto di una clinica. L'evacuazione dei pazienti e del personale è iniziata. I servizi di emergenza e la polizia sono arrivati ​​sul posto per aiutare. Simultaneamente, la Russia ha lanciato un altro attacco aereo. Il presidente ucraino Zelenskyj ha risposto su X quando c'erano ancora 8 morti.

12:56 Blinken: Gli Stati Uniti esaminano la strategia di vittoria di ZelenskyyIl segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha dichiarato che l'amministrazione USA sta esaminando la "strategia di vittoria" ucraina proposta dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy al presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante il loro incontro alla Casa Bianca. Tra gli altri punti, Zelenskyy ha richiesto l'autorizzazione di Biden per utilizzare armi occidentali per attacchi a lungo raggio sui bersagli militari russi. Blinken ha ora rivelato, secondo un rapporto della Voice of America, che le autorità e i partner dell'Ucraina stanno attualmente esaminando i dettagli della strategia e considereranno "ulteriori misure" se necessario per aiutare gli ucraini a raggiungere la vittoria. Il segretario di Stato sostiene una linea dura sul conflitto ucraino all'interno della Casa Bianca, che non viene implementata dal Presidente.

12:25 Londra: 2013 attacchi contro strutture sanitarie in Ucraina dall'inizio della guerraIl ministero della Difesa britannico ha registrato 2013 attacchi contro strutture sanitarie ucraine dal momento in cui la Russia ha invaso il suo paese confinante a febbraio 2022. Il personale è stato preso di mira 235 volte. Lo scorso luglio, l'esercito russo ha bombardato un ospedale pediatrico a Kiev. Dal'inizio della guerra, gli attacchi di Mosca al sistema sanitario hanno causato 176 morti, secondo il ministero.

11:48 Ucraina: Ricerca di sopravvissuti dopo l'attacco alla stazione di poliziaIl bilancio delle vittime dell'attacco russo alla stazione di polizia nella città ucraina di Kryvyi Rih è salito a 4. Un poliziotto è ritenuto intrappolato sotto le macerie e la ricerca dei sopravvissuti continua, secondo il ministero degli Affari Interni ucraino. L'attacco con razzi a Kryvyi Rih è il secondo attacco contro la polizia ucraina negli ultimi due giorni.

10:58 Esperto militare: la controffensiva russa a Kursk guadagna slancioL'analista militare australiano Mick Ryan riferisce che la controffensiva russa a Kursk ha acquistato slancio. A agosto, le forze ucraine hanno attraversato il confine nella regione russa di Kursk e hanno conquistato territorio. Inizialmente colti di sorpresa, i russi ora offrono resistenza e riconquistano terreno, sebbene a un ritmo più lento, secondo Ryan. Un'incursione ucraina a ovest della controffensiva russa potrebbe aver indebolito la sicurezza del fianco russo e separato centinaia di truppe russe. Ryan si riferisce ai risultati del U.S. Institute for the Study of War (ISW).

10:30 Aviazione ucraina: respinte 69 attacchi con droniL'aviazione ucraina riferisce che l'esercito russo ha dispiegato 73 droni da combattimento e 4 missili contro l'Ucraina durante la notte. L'Ucraina è riuscita a intercettare 69 droni e 2 missili. Il bilancio delle vittime di un attacco con drone russo a un ospedale nella regione di Sumy è salito a 7.

09:52 Zelenskyy interrompe il discorso di TrumpDopo una pausa di 5 anni, i colloqui tra Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy sono ripresi. Trump aveva recentemente criticato l'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina.

09:39 ISW: pochi attacchi frequenti a lungo raggio potrebbero cambiare il corso della guerraGli esperti dell'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW) suggeriscono che anche pochi attacchi ucraini a lungo raggio riusciti potrebbero modificare significativamente il corso della guerra. "Le autorità russe sembrano fare sforzi considerevoli per influenzare il dibattito occidentale sulla questione se l'Ucraina dovrebbe utilizzare armi occidentali per attacchi a lungo raggio su strutture militari russe", afferma l'ISW, esprimendo profonda preoccupazione che tali attacchi potrebbero imporre una notevole pressione operativa all'offensiva russa. Gli Stati Uniti continuano a negare la richiesta dell'Ucraina di lanciare attacchi a lungo raggio sul territorio russo.

09:18 Stato Maggiore ucraino: le perdite russe raggiungono 650.640L'esercito russo ha subito altre 1470 perdite nelle ultime 24 ore, secondo lo stato maggiore ucraino, portando il totale a 650.640 dal momento dell'invasione su vasta scala due anni e mezzo fa. Nelle ultime 24 ore, i russi hanno perso anche 42 veicoli corazzati, 14 carri armati, 62 droni e 55 sistemi d'artiglieria.

08:21 Goldschmidt segnala il pericolo del Mar Baltico dalle esportazioni russe di petrolioDopo le accuse di Greenpeace del trasporto di petrolio russo attraverso il Mar Baltico, il ministro dell'Ambiente dello Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, esprime preoccupazioni per la minaccia dei petroliere alle coste del Baltico. Le autorità russe stanno evidentemente bypassando l'embargo sul petrolio imposto a causa dell'invasione russa dell'Ucraina, ha dichiarato il politico del partito Verde. Questo conflitto rappresenta rischi per i mari già vulnerabili. Più nazioni occidentali accusano la Russia di utilizzare navi fatiscenti per evitare le sanzioni dell'UE a causa del conflitto. "La possibilità di uno sversamento di petrolio sta aumentando", avverte Goldschmidt. "Questo petrolio finirebbe principalmente sulle nostre coste, da Fehmarn a Eckernförde."

07:52 Gli ucraini persistono contro gli attacchi intensi a PokrovskI soldati ucraini e russi continuano a scontrarsi intensamente nell'est dell'Ucraina. Pokrovsk e i suoi dintorni rimangono al centro dei combattimenti di ieri, con le forze russe che assediano la zona da mesi. Lo Stato Maggiore di Kyiv ha riferito nel suo briefing serale che 19 attacchi russi alle linee di difesa ucraine sono stati respinti durante il giorno. "I difensori ucraini resistono", ha annunciato. I soldati russi stanno cercando di stringere d'assedio alla città da tutte le direzioni e consolidare i loro guadagni contro gli attacchi ucraini. Combattimenti intensi sono anche scoppiati nella regione di Kurachove. Secondo le fonti ucraine, circa 17 incursioni russe sono state respinte durante il giorno. I dettagli dei combattimenti non possono essere autenticati indipendentemente.

07:41 Zelensky trova favorevole la visita negli USAIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha ottenuto l'approvazione per l'uso diffuso delle armi occidentali durante la sua visita negli Stati Uniti. Tuttavia, la considera positiva. "Ogni conversazione è andata come previsto", ha dichiarato in un messaggio video sulla piattaforma X. L'accordo di pace ucraino è stato presentato negli Stati Uniti. "Ora le nostre squadre devono lavorare per implementare ogni misura e ogni decisione", ha aggiunto. A Washington, Zelensky ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la sua vice Kamala Harris, la candidata presidenziale democratica, per fare pressione per il sostegno continuo alla difesa dell'Ucraina contro la Russia. Ha anche partecipato a un incontro con il candidato presidenziale repubblicano, Donald Trump, a New York. Trump ha ribadito che, se vince le elezioni, il conflitto sarebbe risolto rapidamente.

06:56 Il Qatar negozia il ritorno di bambini in grado di badare a se stessiNove bambini che sono stati recentemente salvati dal conflitto russo fanno parte dei migliaia di bambini ucraini che sono stati rapiti, secondo le autorità ucraine. (Vedi l'articolo delle 02:18) Molti di loro hanno perso uno o entrambi i genitori a causa del conflitto e sono stati affidati ai nonni, secondo Dmytro Lubinez, l'Ombudsman per i diritti umani. Le autorità del Qatar stanno negoziando il ritorno di altri bambini. Hanno ricevuto un elenco di 751 bambini per i cui documenti è già stato completato il lavoro, ha spiegato Lubinez. Secondo le autorità ucraine, circa 20.000 bambini sono stati illegalmente portati in Russia dall'inizio della guerra, con solo poche centinaia che sono stati riuniti alle loro famiglie finora.

06:27 Blinken accusa la Cina di sostenere l'industria bellica russaIl segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha espresso le preoccupazioni degli Stati Uniti per il sostegno della Cina all'industria bellica russa al ministro degli Esteri cinese Wang Yi. "Se Pechino afferma di volere la pace e la fine del conflitto, ma permette alle sue aziende di aiutare Putin a continuare la sua aggressione, è contraddittorio", ha dichiarato durante una conferenza stampa. Wang ha sostenuto che la posizione della Cina sul conflitto ucraino ha sempre sottolineato l'importanza della pace attraverso il dialogo, secondo un comunicato del ministero degli Esteri cinese.

05:31 Le forze ucraine sembrano eliminare due soldati russi su jet ski con un droneLe forze ucraine sembrano aver eliminato due soldati russi su un jet ski utilizzando un drone, secondo il portale pro-ucraino Defense Express. I russi stavano navigando sul fiume Dnipro. Un video caricato dall'attivista Serhiy Sternenko mostra un drone, armato con un dispositivo esplosivo, che colpisce il jet ski.

04:10 Mediazona: circa 71.001 soldati russi uccisi in UcrainaIl portale di notizie russe indipendente Mediazona riporta che circa 71.001 soldati russi sono stati uccisi in Ucraina. Dal

In Bielorussia, riconosciuta come repubblica sovietica precedente, il Presidente Alexander Lukashenko sostiene che la NATO ha intenzioni di attaccare il suo paese e si lamenta della possibilità di ritorsione nucleare. Lukashenko, parlando con gli studenti a Minsk attraverso l'agenzia di stampa statale bielorussa Belta, ha dichiarato: "Qualsiasi attacco alla Bielorussia innescherebbe la Terza Guerra Mondiale". In caso di un simile attacco, sia la Bielorussia che il suo alleato Russia impiegherebbero armi nucleari. Lukashenko ha ringraziato il leader del Cremlino Vladimir Putin per i recenti cambiamenti nella politica nucleare della Russia, sottolineando i piani della NATO per attaccare la Bielorussia. Lukashenko sostiene che i membri della NATO, in particolare gli americani e i polacchi, si stanno posizionando lungo il confine, soprattutto sul lato polacco, mentre afferma che il leader polacco attende con ansia l'invasione. La Bielorussia non ha capacità nucleari come stato sovrano, ma armi nucleari tattiche russe sono state schierate sul territorio bielorusso dal fine del 2023.

Ex comandanti e esperti invitano Biden a prendere misure audaci contro la Russia

Un gruppo di ex ufficiali militari e esperti ha inviato una lettera aperta al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, chiedendo azioni decise per fermare il conflitto a favore dell'Ucraina e contrastare le potenziali minacce dalla Cina. Tra i firmatari figurano il generale a riposo delle forze USA in Europa Ben Hodges e il generale tedesco a riposo Gert-Johannes Hagemann, ex deputy commander della NATO. Essi esortano Biden a prendere azioni contro la Russia, tenendo d'occhio la Cina, che comporta il rimuovere i vincoli all'utilizzo di armi occidentali contro la Russia per colpire "obiettivi militari e logistici" sul suolo russo. Inoltre, propongono l'invio di 300 carri Abrams e 1000 veicoli corazzati Stryker all'Ucraina, nonché l'imposizione di un embargo completo su armi e tecnologia contro la Russia, la Cina, l'Iran, la Corea del Nord, la Bielorussia e l'Azerbaigian. Espandere la portata della NATO oltre il confine transatlantico, invitando nazioni come il Giappone, l'Australia, la Corea del Sud, le Filippine e l'Argentina a unirsi, è anche stato proposto.

I servizi di sicurezza russi esaminano i giornalisti stranieri riguardo al Kursk

Il Servizio Federale di Sicurezza (FSB) della Russia sta indagando su tre giornalisti internazionali: Kathryn Diss dell'ABC News australiana, Fletcher Yeung della RAI con sede a Roma e il reporter rumeno Mircea Barbu dell'ABC News, per aver riferito dalle aree sotto il controllo ucraino nella regione russa di Kursk. Si dice che siano stati accusati di aver attraversato illegalmente il confine russo. Di conseguenza, potrebbero affrontare fino a cinque anni di carcere, anche se nessuno dei giornalisti si trova attualmente in Russia. Mezzi di comunicazione internazionali come Deutsche Welle, CNN e Rai hanno riferito dalle aree sotto il controllo ucraino nel Kursk.

La Casa Bianca respinge le accuse repubblicane contro la visita di Zelenskyy

La Casa Bianca respinge le accuse dei Repubblicani che il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy abbia violato i regolamenti delle elezioni USA visitando una fabbrica di munizioni. La portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre le definisce "uno stunt politico", invitando i Repubblicani a abbandonare questa linea di indagine. Zelenskyy aveva fatto una fermata alla fabbrica della Pennsylvania, per soddisfare la richiesta urgente di proiettili da 155 mm per l'Ucraina, durante il suo tour negli USA. Durante il tour erano presenti diversi Democratici, come il Governatore della Pennsylvania Josh Shapiro. Dopo la visita, i Repubblicani hanno avviato un'indagine e il Speaker della Camera ha inviato una lettera a Zelenskyy chiedendo il licenziamento dell'ambasciatore ucraino negli USA.

I paesi esprimono preoccupazione per la minaccia nucleare russa

La Cina, il Brasile e altri enti internazionali hanno espresso la loro preoccupazione per l'intenzione di utilizzare o minacciare armi nucleari contro l'Ucraina. La dichiarazione evidenzia "il ritiro dell'uso o della minaccia di armi di distruzione di massa, in particolare nucleari, chimiche e biologiche". Dodici paesi hanno espresso preoccupazione per il potenziale di "escalation" in Ucraina, sottolineando che "le infrastrutture civili, comprese le strutture nucleari pacifiche e le strutture energetiche, non dovrebbero essere il bersaglio di operazioni militari".

10:58 Sentenza 1: Il'esercito russo potrebbe incontrare difficoltà operative nel suo contrattacco nel Kursk a causa dell'incursione ucraina, secondo quanto riferito dall'esperto militare Mick Ryan.

10:58 Sentenza 2: L'analisi dell'esperto militare suggerisce che l'incursione ucraina a ovest del contrattacco russo nel Kursk potrebbe aver indebolito la sicurezza del fianco russo e potrebbe aver portato alla separazione di centinaia di truppe russe.

