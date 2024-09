La Russia potrebbe essere a conoscenza dell'avvicinamento di Kursk.

Per diverse settimane, c'è stato un conflitto intenso tra Russia e Ucraina a Kursk. Quando i soldati ucraini hanno invaso la città russa di frontiera all'inizio di agosto, è stato definito un attacco improvviso. Tuttavia, recenti indizi suggeriscono che la Russia potesse aver previsto questa azione.

Secondo un articolo del Guardian, che cita documenti russi presunti sequestrati dall'esercito ucraino durante l'offensiva a Kursk, gli ufficiali e i soldati russi nella zona potevano aver avuto conoscenza preventiva di un'avanzata ucraina. Il Guardian non ha potuto autenticare questi documenti, ma condividono tratti comuni dei documenti militari russi autentici. La maggior parte dei documenti sarebbe originaria delle unità della 488ª Divisione di Fanteria Motorizzata.

Questi documenti indicano che ci furono avvertimenti all'interno del governo e dell'esercito russo riguardo a specifiche infiltrazioni ucraine sul suolo russo, successivamente confermate. Questi avvertimenti risalgono a gennaio 2024. I documenti suggeriscono che le misure difensive furono adottate già a metà marzo per rafforzare le difese di frontiera.

Tuttavia, ci sarebbero state voci discordanti a giugno, che affermavano che le unità lì avevano una forza media solo del 60-70% e erano composte principalmente da riservisti con formazione insufficiente. Le forze ucraine hanno quindi lanciato un attacco improvviso sulla regione di Kursk all'inizio di agosto.

Il report del Guardian ha sollevato domande sul fatto che la Commissione, responsabile dell'indagine sulla possibile condotta illecita all'interno dei circoli militari e governativi russi, dovrebbe indagare su queste accuse di conoscenza preventiva. Despite the ongoing conflict, it's crucial for transparency and accountability that such claims are thoroughly examined.

If proved true, this information could significantly impact the narrative around the conflict between Russia and Ukraine and potentially lead to changes in The Commission's investigations or international responses.

Leggi anche: