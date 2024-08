- La Russia ordina l'evacuazione della regione di Belgorod.

In seguito all'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk, la Russia ha ordinato l'evacuazione di parti della regione confinante di Belgorod. "Ci sono attività ostili al confine del distretto di Krasnojaruschski", ha detto il governatore regionale Vyacheslav Gladkov in un video sul servizio online Telegram. "Per la salute e la sicurezza della nostra popolazione", le persone vengono spostate in "luoghi più sicuri". Secondo i dati ufficiali, circa 14.000 persone vivono nel distretto.

Una dozzina di droni ucraini abbattuti

Le truppe ucraine hanno attraversato il confine con la regione russa di Kursk all'inizio di agosto e hanno avanzato di diversi chilometri sul territorio russo. Secondo i resoconti di Kyiv, migliaia di soldati ucraini sono coinvolti nell'offensiva.

La difesa aerea russa ha abbattuto undici droni ucraini che si avvicinavano ai bersagli nella regione di Kursk, secondo il Ministero della Difesa. Inoltre, i droni sono stati intercettati nelle regioni di Belgorod e due in quella di Voronezh.

L'Ucraina si vendica nella regione di Belgorod

La regione di Belgorod, che confina con Kursk, viene regolarmente presa di mira da attacchi aerei e con droni ucraini, che vengono effettuati in risposta agli attacchi dalla parte russa. Dal'inizio dell'offensiva russa in Ucraina nel febbraio 2022, sono state ordinate evacuazioni in questa regione diverse volte.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la crescente tensione tra Ucraina e Russia, in particolare nelle regioni di confine di Kursk e Belgorod. Nonostante le evacuazioni russe a causa di attività ostili, l'Ucraina continua a vendicarsi con attacchi aerei e con droni nella regione di Belgorod.

