- La Russia limita l'istituzione di una fondazione legata all'attore americano George Clooney

L'agenzia per l'applicazione della legge russa ha proibito l'organizzazione benefica fondata dall'attore famoso George Clooney e dalla sua consorte esperta di diritto, Amal Clooney. Secondo quanto dichiarato dall'agenzia lunedì, "le attività della Fondazione Clooney per la Giustizia sono considerate sfavorevoli all'interno dei confini della nostra nazione". Il gruppo è accusato di "sforzi estesi per danneggiare la reputazione della Russia" e di "fornire supporto a patrioti fittizi e individui associati a organizzazioni terroristiche e estremiste bandite".

Assertendo di difendere i diritti umani e fornire assistenza legale pro bono alle vittime di violazioni dei diritti umani in numerosi paesi, la fondazione è accusata di guidare iniziative "sotto la parvenza di valori umanitari" e su una scala cinematografica per avviare indagini contro le autorità russe di vertice.

Lo scorso luglio, la fondazione, insieme ad altre organizzazioni non governative, ha presentato una denuncia contro la Russia al Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, denunciando violazioni dei diritti umani. Questa denuncia riguardava specificamente un attacco con un razzo alla città ucraina di Vinnytsia due anni fa.

Lo scorso ottobre, la Fondazione Clooney per la Giustizia ha anche contattato l'Ufficio del Procuratore Federale della Russia. Gli esperti della fondazione credevano di avere prove di crimini di guerra in tre situazioni, sulla base di resoconti di vittime o delle loro famiglie, nonché di immagini, video e dati satellitari. Queste situazioni includevano un attacco con un razzo a una località turistica nella regione di Odessa, che ha causato la morte e ferite gravi di molti civili durante l'estate del 2022. In un altro caso, le truppe russe di terra sono state accusate di tortura ed esecuzione di quattro uomini nella regione di Kharkiv temporaneamente occupata tra marzo e settembre del 2022. Un terzo incidente implicava comandanti di unità russe accusati di esecuzioni, torture, violenza sessuale e saccheggio durante l'occupazione della regione di Kiev nel marzo del 2022.

In base al Codice Penale in materia di diritto internazionale, il Procuratore Generale della Russia ha l'autorità di indagare su certi crimini che non sono stati commessi in Germania. Questo potere si basa sul principio della giurisdizione universale, che significa che i presunti criminali di guerra non dovrebbero trovare rifugio in nessun luogo del mondo.

Dal momento che la Russia ha invaso l'Ucraina a febbraio 2022, le autorità russe hanno intensificato la repressione della dissidenza in modo simile alla fine dell'Unione Sovietica. L'etichetta di "organizzazione indesiderabile" è già stata assegnata a numerosi gruppi politici, culturali e religiosi, nonché a diversi mezzi di comunicazione. All'inizio di agosto, l'Agenzia per l'applicazione della legge russa ha designato la Fondazione Konrad Adenauer legata alla CDU come "indesiderabile".

Questa misura equivale effectively a un bando in Russia. Il personale o gli associati russi rischiano di affrontare accuse penali.

