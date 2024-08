- La Russia lancia un'ampia serie di attacchi aerei contro l'Ucraina.

Russia lancia un attacco aereo significativo sull'Ucraina durante le prime ore del mattino, utilizzando razzi, missili cruise e droni. I testimoni a Kyiv lo descrivono come uno dei più grandi attacchi aerei degli ultimi 2,5 anni di conflitto. Sono state segnalate esplosioni nelle vicinanze di Kyiv e in aree come Kyiv, Černihiv, Ternopil e Lviv, secondo l'app ufficiale di allerta aerea. Kyiv sta attualmente affrontando problemi di forniture elettriche, come confermato dal sindaco Vitali Klitschko via Telegram.

Undici bombardieri a lungo raggio russi in azione

Secondo il resoconto delle forze aeree ucraine, l'esercito russo ha temporaneamente dispiegato undici bombardieri Tu-95, in grado di trasportare missili cruise. Inoltre, sono stati lanciati missili ipersonici Kinzhal contro l'Ucraina. L'attacco non si è limitato alla terraferma, poiché l'Ucraina è stata anche colpita dal Mar Nero.

Al momento non ci sono resoconti completi delle vittime e dei danni. I resoconti preliminari suggeriscono che l'infrastruttura energetica dell'Ucraina sia stata ancora una volta il principale obiettivo dell'attacco. L'Ucraina sta respingendo un'invasione russa maggiore dal febbraio 2022. Nel weekend, il secondo paese più grande d'Europa ha celebrato il suo 33° Giorno dell'Indipendenza.

L'esercito russo ha utilizzato undici bombardieri Tu-95 nel suo attacco aereo, contribuendo all'esteso utilizzo di aerei durante l'attacco. Nonostante l'attacco, l'Ucraina continua a far funzionare le sue difese aeree, cercando di proteggere la sua infrastruttura da ulteriori danni.

