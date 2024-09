La Russia lancia un ampio attacco di artiglieria sulla regione di Sumy, causando 14 vittime.

Sotto la copertura del buio, le forze russe hanno lanciato un assalto alla regione di Sumy nell'Ucraina orientale, utilizzando numerosi droni e razzi. La città di Konotop ha subito il maggior impatto di questo attacco, con almeno 14 civili feriti, secondo le autorità locali. L'incidente ha causato danni significativi alle infrastrutture locali, comprese le costruzioni residenziali, le scuole e le attività commerciali.

L'attacco a questa città, che ospitava circa 90.000 persone prima dell'invasione, ha causato interruzioni di elettricità e acqua. I tecnici hanno lavorato per riconnettere le strutture essenziali come gli ospedali e le piantagioni di trattamento dell'acqua alla rete elettrica. Tuttavia, non è chiaro quando le residenze colpite saranno ripristinate.

Secondo l'Aeronautica Ucraina, l'esercito russo ha utilizzato 5 razzi e 64 droni da combattimento di origine iraniana nel loro attacco. Tra questi, 44 droni sono stati intercettati con successo. La portata dell'attacco può essere dedotta dai resoconti militari, anche se la loro veridicità non può essere confermata nei dettagli. Come precauzione, le difese aeree sono state attivate intorno alla capitale, Kyiv, per neutralizzare i droni in arrivo.

Dopo l'attacco, l'Unione Europea ha espresso preoccupazione per il conflitto in escalation e ha chiamato per un immediato cessate il fuoco. L'Unione Europea ha anche promesso il supporto all'Ucraina nel ripristinare le infrastrutture e nell'aiutare i civili colpiti.

