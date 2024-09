La Russia intende lanciare attacchi alle installazioni nucleari ucraine

Nel terzo anno del conflitto in corso, l'Ucraina si prepara a un inverno rigido, con la Russia che sembra intenzionata a disturbare la sua fornitura di energia ancora una volta. Secondo le autorità ucraine, la Russia sta pianificando anche attacchi contro le sue strutture nucleari. Il ministro degli Esteri Andrij Sybiha ha dichiarato in un post su X che la strategia della Russia mira alle strutture di distribuzione aperte nelle centrali nucleari e nei sottostazioni, vitali per la generazione stabile di energia nucleare. Un incidente in queste centrali nucleari potrebbe avere conseguenze globali significanti. Le informazioni dell'intelligence sono state comunicate all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA).

I missili e gli attacchi con droni russi hanno costantemente preso di mira le strutture energetiche dal marzo scorso. I dati ucraini rivelano che oltre nove gigawatt di impianti elettrici sono stati danneggiati o distrutti. Ciò ha portato a frequenti blackout che durano diverse ore in tutto il paese. Le tre centrali nucleari operative in Ucraina a Rivne, Khmelnytskyi e Mykolaiv, nelle regioni occidentali e meridionali, ciascuna con una capacità di circa 7,8 gigawatt, rappresentano metà della produzione di elettricità dell'Ucraina.

Andriy Yermak, capo di stato maggiore del presidente ucraino, ha invitato una rapida risposta globale a questa minaccia presunta. In un post su Telegram, l'ha descritta come un preludio a una potenziale catastrofe nucleare. "La Russia è un terrorista", ha affermato. "Devono essere fermati immediately. I paesi dell'Occidente e del Sud globale devono rispondere duramente a questi atti di preparazione terroristica".

Durante l'attacco all'Ucraina, la Russia ha preso il controllo della più grande centrale nucleare d'Europa, situata vicino alla città meridionale di Zaporizhzhia. I sei reattori con una capacità combinata di sei gigawatt sono stati interrotti a causa dei timori per la sicurezza. Sono stati segnalati regolari attacchi di artiglieria e droni vicino alla centrale elettrica, con diversi tentativi ucraini di ripristinarla che si sono rivelati infruttuosi.

Il conflitto ucraino, caratterizzato dall'aggressione russa, ha portato a ripetuti attacchi contro le strutture energetiche, comprese le centrali nucleari dell'Ucraina. L'avvertimento di Andriy Yermak sulla minaccia presunta della Russia contro le strutture nucleari potrebbe peggiorare il conflitto, potenzialmente portando a una catastrofe nucleare devastante.

