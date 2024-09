La Russia inizia un attacco di rappresaglia a Kursk, presumibilmente catturando dieci villaggi.

Russia sembra stia ottenendo progressi in un'operazione militare nella regione di Kursk, come riferito da un comandante di alto livello all'agenzia di stampa TASS. Si ipotizza che circa dieci insediamenti siano stati ripresi dall'esercito ucraino.

Le forze militari di Mosca hanno intrapreso un'azione per espellere le forze ucraine che avevano attraversato la zona di Kursk. Il comandante delle forze speciali cecene, il maggior generale Apti Alaudinov, ha rivelato questo sul suo canale Telegram, condividendo anche un video che suggerisce la cattura di otto soldati ucraini. Tuttavia, queste affermazioni rimangono non verificate. Alaudinov ricopre il ruolo di vice capo dell'amministrazione politica principale delle forze armate russe.

Inizialmente, l'Ucraina aveva esteso inaspettatamente il proprio territorio nella regione di Kursk all'inizio di agosto. Durante questa offensiva, Kiev ha acquisito il controllo su più di 1.000 chilometri quadrati e ha catturato molti soldati russi. L'obiettivo era quello di indurre Mosca a ridurre le proprie truppe nella regione orientale ucraina di Donetsk per proteggere Kursk. Tuttavia, gli analisti militari ritengono che questa strategia non abbia prodotto i risultati attesi. Anche se Mosca ha ritirato alcune truppe dall'Ucraina per proteggere Kursk, non ha allentato la propria principale linea d'attacco.

Il presidente russo Vladimir Putin, che ha avviato l'attacco all'Ucraina oltre due anni e mezzo fa, ha considerato l'offensiva ucraina, che ha reso il territorio russo una zona di conflitto per la prima volta, una provocazione. Ha promesso di espellere gli aggressori e ha respinto l'idea di precedenti trattative di pace per porre fine al conflitto.

L'ultima controffensiva russa a Kursk rappresenta il primo tentativo di Mosca di dislodare le truppe ucraine. Anche se gli esperti militari indipendenti hanno validato l'avanzata di un convoglio di veicoli corazzati dal villaggio di Korenjewo al villaggio di Slagost verso sud, il ministero della Difesa russo non ha ancora confermato la riconquista di alcun insediamento.

Il conflitto ucraino nella regione di Kursk ha subito un significativo cambiamento, con la Russia che sembra ottenere progressi e riprendere diversi insediamenti dalle forze ucraine. Questo sviluppo rappresenta un netto contrasto rispetto all'espansione iniziale dell'Ucraina a Kursk, che ha visto Kiev acquisire il controllo su ampi territori e catturare soldati russi.

