La Russia inizia gli sforzi di espulsione contro l'Ucraina a Kursk, tuttavia, il momento del contrattacco non ha ancora preso il passo.

L'Ucraina ha avviato la sua offensiva lo scorso mese, catturando numerosi insediamenti, una sorpresa persino per i suoi alleati a Kyiv. Tuttavia, gli esperti avevano previsto sin dall'inizio che mantenere questi guadagni sarebbe stato difficile.

Le immagini dalla zona mostrano truppe russe che ricatturano alcuni villaggi, ma la situazione rimane incerta. La forza esatta e il dispiegamento delle truppe russe nella regione rimangono poco chiari, e i resoconti attendibili dalla prima linea sono rari.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riconosciuto l'inizio della controffensiva russa e ha menzionato i piani per inviare circa 60.000 - 70.000 truppe nella regione di Kursk. Ha dichiarato venerdì che i russi non hanno ancora ottenuto successi significativi. "I nostri coraggiosi soldati resistono", ha dichiarato.

Gli Stati Uniti stimano che la Russia avrebbe bisogno di circa 20 brigate, ovvero circa 50.000 uomini, per spostare le forze ucraine da Kursk. Tuttavia, il maggior generale Pat Ryder ha dichiarato che le attività russe finora sono state "marginali", e gli analisti non hanno osservato la massa o la qualità necessarie per sconfiggere rapidamente le forze ucraine più piccole.

Sembrano esserci unità d'élite che partecipano alla controffensiva russa, come mostrato in video geolocalizzati, che hanno mostrato elementi del famoso 51° Reggimento Aviotrasportato che si univano a un assalto giovedì. Tuttavia, l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW) conclude che la forza russa a Kursk consiste principalmente in unità di combattimento inesperte.

I primi indizi suggeriscono che le truppe russe potrebbero tentare di accerchiare le truppe ucraine vicino al villaggio di Korenevo prima di lanciare un'operazione di controffensiva su scala più ampia.

Un ufficiale ucraino che partecipa all'operazione di Kursk ha informato CNN venerdì che le truppe russe avevano conquistato circa 2 chilometri sul lato occidentale della zona occupata dagli ucraini lo scorso mese. Tuttavia, ha notato che la scarsa comunicazione stava ostacolando le loro operazioni.

È comparso un video della bandiera russa, insieme alla bandiera della società militare privata Wagner, che sventolava nel villaggio di Snahost. L'ufficiale ha dichiarato che la situazione si era stabilizzata e che c'erano combattimenti intensi in un altro villaggio vicino.

Ci sono anche indicazioni che le unità ucraine potrebbero pianificare un nuovo percorso d'attacco in una diversa parte di Kursk, vicino al villaggio di Veseloe. Questo potrebbe essere inteso per distrarre l'attenzione russa.

Come spiega Robert Rose, del Modern War Institute di West Point, "Lanciando offensive a sorpresa attraverso il confine poco difeso, l'Ucraina può praticare la guerra di guerriglia a livello operativo per sostenere una strategia più ampia di esaurimento".

Despite the growing Russian counterattack in Kursk and the mounting Ukrainian casualties, Zelensky maintains that the incursion into Kursk is essential and beneficial, having slowed Russian advances in eastern Donetsk, where the city of Pokrovsk is under imminent threat. President Putin seeks to fully capture four eastern Ukrainian regions that he already partially controls, with most of the fighting in the war focusing on this area.

Zelensky informed a Kyiv panel moderated by CNN's Fareed Zakaria on Friday that Russia's advantage in artillery ammunition in the Pokrovsk area had been reduced from 12-to-1 to 2.5-to-1, which he attributed to the success of the Kursk campaign.

"The speed of the Russian advance in the Donetsk sector was even faster before the Kursk operation. Not only in Donetsk, but throughout the entire east," Zelensky stated.

While Russian momentum slowed in the first week of September, no significant units were withdrawn to participate in Kursk, though some were repositioned from less contested regions along the 1,000-kilometer front line. The Kremlin appears to prioritize gaining ground in Donetsk over recovering lost Russian territory – for now.

The Ukrainians have offered several reasons for the Kursk operation – to force Russia to redeploy troops on the frontlines in Ukraine; to provide Ukraine with territorial leverage in any negotiations; to ridicule Putin's 'red lines'; and to acquire a pool of prisoners-of-war for exchange (which they have already accomplished).

Zelensky claimed that the Kursk operation had demonstrated Putin's warnings about the consequences of escalation to be empty.

Zelensky has now added another justification for the Kursk offensive: to thwart a Russian plan to establish a vast swathe of northern Ukraine as a buffer zone, which would have enveloped "regional centers."

He informed the Kyiv panel that "information from our partners" suggested that the Russians intended to create "security zones" deep within Ukrainian territory.

The ISW, a think-tank in Washington DC, observed on Friday that the Russian military command may have intended "additional offensive operations along a broader and more continuous front in northeastern Ukraine to significantly stretch Ukrainian forces."

For now, such Russian aspirations remain on hold. They still hold the advantage in firepower and manpower along most of the existing frontlines and will continue to utilize intense bombardment followed by infantry advances through the rubble of destroyed targets as a means to wear down the enemy.

The Ukrainians have several immediate priorities: establishing and fortifying defensive lines in the east and accelerating the formation of new units. They are developing longer-range strike capabilities to degrade Russian infrastructure such as airfields and fuel depots. And they are seeking greater authorization to employ precision western missiles in deep strikes within Russian territory.

Zelensky informed Fareed Zakaria on Friday that Russia's guided aerial bombs, known as FABs, were responsible for 80% of destroyed infrastructure – and Ukraine urgently needed to strike the airfields from which they are launched.

This situation appears to be gaining popularity. During his meeting with American President Joe Biden on Friday, UK Prime Minister Keir Starmer stated that "the next few weeks and months could be pivotal – it's absolutely essential that we aid Ukraine in this significant war of liberty."

Tuttavia, l'Amministrazione Biden è cauta riguardo alle possibili conseguenze di ciò che la Russia percepisce come un'escalation, che potrebbe coinvolgere direttamente la NATO nel conflitto.

Secondo Rose dell'Istituto per la Guerra Moderna, l'incursione nel Kursk potrebbe incentivare l'Ucraina a innovare una nuova tattica che potrebbe modificare significativamente la strategia ucraina in combattimento.

"L'Ucraina non può ottenere una vittoria decisiva sulla Russia attraverso manovre. Ciò che può fare è utilizzare manovre per sfruttare le debolezze, allungare troppo la Russia, creare disordini, accerchiare i soldati russi e catturare le armi russe."

Secondo Matthew Schmidt, Professore Associato di Sicurezza Nazionale all'Università di New Haven, la domanda chiave è come l'Ucraina influisce sulla decisione di Putin, sia nel Kursk o attraverso attacchi più estesi all'interno della Russia, o entrambi.

"La spinge a negoziare? La induce a ritirarsi o a fare una pausa a Donetsk?"

L'incidente del Kursk potrebbe aver persuaso Biden e altri alleati occidentali ad approvare attacchi più estesi, suggerisce Schmidt - e "Se gli attacchi successivi possono sostenere il conflitto profondamente all'interno della Russia, influenzando i russi e quindi influenzando la decisione del Cremlino."

Ciò costituirebbe un successo. Ma dobbiamo considerare la domanda più ampia, come gli Stati Uniti hanno fatto in Iraq, dice Schmidt. "Come si conclude?"

Le operazioni dell'Ucraina nel Kursk potrebbero potenzialmente indebolire la posizione della Russia in Europa, come il Presidente Zelensky ha menzionato la possibilità di creare una zona cuscinetto per prevenire l'istituzione di una vasta area di nord dell'Ucraina come territorio russo.

Despite Russia's counterattack in Kursk, the US and its allies continue to support Ukraine, viewing the current situation as crucial in the wider context of maintaining peace and stability in the world, not just in Europe.

