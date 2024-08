La Russia ha ritardato le elezioni locali in sette aree urbane della regione di Kursk.

A causa dell'aggressione ucraina nella regione russa di Kursk, le elezioni locali previste in sette comuni sono state rinviate dalla Russia. La Commissione Elettorale Centrale ha accolto la proposta della Commissione Elettorale Regionale di Kursk per posticipare le elezioni in queste aree, come annunciato l'10 agosto.

Le elezioni erano previste per iniziare una volta stabilito un "sistema di sicurezza a prova di bomba per i votanti", secondo quanto dichiarato dalla commissione elettorale. Tuttavia, il resto della regione di Kursk procederà con il processo di voto come previsto tra il 28 agosto e l'8 settembre, con l'obiettivo di eleggere il governatore della regione di Kursk.

L'esercito ucraino ha avviato un'offensiva all'interno della regione russa di Kursk l'6 agosto, secondo le loro affermazioni, e ora sarebbe in controllo di numerosi insediamenti. Tuttavia, secondo i dati russi, oltre 120.000 civili hanno evacuato l'area a causa dei disordini.

Le elezioni locali nelle sette comunità interessate sono state posticipate a causa della situazione di sicurezza in corso dopo l'attacco ucraino. Nonostante il rinvio, il processo elettorale nella restante parte della regione di Kursk procederà come previsto, con l'obiettivo di eleggere il governatore della regione di Kursk tra il 28 agosto e l'8 settembre.

Leggi anche: