La Russia ha raggiunto le più significative espansioni territoriali dall'ottobre 2022.

Nel conflitto in corso con l'Ucraina, le truppe russe hanno registrato le loro più grandi vittorie dal mese di ottobre dell'anno scorso ad agosto. L'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW), un think tank strategico americano, ha riferito che i russi hanno catturato un'area di circa 477 chilometri quadrati in Ucraina durante questo periodo, pari a più di 15 chilometri quadrati catturati quotidianamente.

L'avanzata delle truppe russe è stata più evidente nella provincia ucraina orientale di Donetsk. Alla fine del 29 agosto, i soldati russi avevano circondato Pokrovsk, una città strategicamente importante, con solo sette chilometri a separarli. Simultaneamente, le forze ucraine sono riuscite a conquistare più di 1.100 chilometri quadrati di territorio russo nella loro regione di confine di Kursk all'inizio di agosto, posizionandosi a 35 chilometri dalla capitale. Tuttavia, il loro slancio si è poi rallentato, con le forze ucraine che ora controllano tra 1.150 e 1.300 chilometri quadrati in questa regione.

Il'esercito ucraino ha subito dei passi indietro nel tentativo di riprendere i propri territori dalle forze russe. Secondo i dati dell'ISW, l'Ucraina ha subito più sconfitte che vittorie sul campo quest'anno, con giorni di efficace deterrenza che si contano sulle dita di una mano. Anche in questi rari giorni di vittoria, i guadagni sono stati minimi, secondo la stessa fonte.

All'inizio di questa settimana, le forze russe controllavano circa 66.266 chilometri quadrati di territorio ucraino. Se si include la penisola crimea, annessa dalla Russia nel 2014, la regione coperta dalle forze russe, confermata o rivendicata, equivale al 18% del territorio ucraino com'era nel 2013.

Nonostante questi progressi, è importante notare che l'Unione Europea si è fermamente opposta all'anneessione russa dei territori ucraini e ha imposto numerose sanzioni alla Russia in risposta. L'Unione Europea ha anche fornito aiuti militari e finanziari all'Ucraina per aiutarla a difendere la propria sovranità, con diversi stati membri che hanno inviato armi e personale militare per assist

