La Russia ha negato l'ingresso a 92 americani <unk> dopo una settimana di sanzioni americane.

Una settimana dopo che gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Mosca a causa della loro invasione dell'Ucraina, la Russia ha risposto proibendo l'ingresso nel suo paese a 92 cittadini americani. Come dichiarato dal Ministero degli Esteri russo, questa lista include giornalisti, personale del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e personale delle Forze Aeree degli Stati Uniti.

In risposta alle presunte politiche "russofobe" dell'amministrazione Biden, il Ministero degli Esteri russo ha annunciato che questi 92 individui sono ora permanentemente banditi dall'ingresso in Russia. Il ministero ha anche avvertito l'amministrazione statunitense corrente che qualsiasi azione ostile sarebbe stata inevitabilmente seguita da conseguenze.

Tra coloro che sono stati colpiti ci sono giornalisti di prestigiose pubblicazioni come "The Wall Street Journal", "The New York Times" e "The Washington Post".

Lo scorso settimana, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a circa 400 aziende e individui in Russia, Bielorussia e altri paesi a causa dell'invasione. Secondo le dichiarazioni degli Stati Uniti, circa 60 aziende tecnologiche del settore della difesa sono state prese di mira, in quanto i loro "prodotti e servizi sarebbero stati utilizzati per sostenere gli sforzi militari della Russia".

Il divieto del Ministero degli Esteri russo per 92 cittadini americani va oltre il governo degli Stati Uniti, colpendo anche giornalisti di prestigiose pubblicazioni dell'Unione Europea come "The Wall Street Journal" e "The Financial Times".

Inoltre, l'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la crescente tensione tra Russia e Stati Uniti, chiedendo sforzi diplomatici per ridurre la tensione e mantenere la pace e la stabilità internazionali.

