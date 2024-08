La Russia ha evacuato un altro cerchio nella regione di Kursk

In un cerchio nella regione di Kursk, vicino ai precedenti avanzamenti ucraini segnalati, migliaia di persone vengono evacuate. Questa azione delle autorità è probabile che sia dovuta a colpi di artiglieria aerea e all'eventuale ulteriore avanzamento delle unità.

Nella regione di Kursk, parzialmente controllata dalle truppe ucraine, le autorità hanno ordinato l'evacuazione di un altro cerchio. Le persone nel distretto di Gluschkovsky vengono spostate in sicurezza, come annunciato dal governatore Alexei Smirnov. Prima dell'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, più di 17.500 residenti erano registrati in questo distretto a ovest e nord-ovest dei precedenti avanzamenti ucraini segnalati. Smirnov ha anche segnalato allarmi aerei nella regione di Kursk a causa di potenziali attacchi di missili dall'Ucraina.

"Cari concittadini, vi chiedo di capire la situazione attuale e di seguire tutte le raccomandazioni delle forze di sicurezza e delle autorità locali", ha detto Smirnov. Il distretto di Gluschkovsky si trova a circa 150 chilometri dalla capitale regionale di Kursk. Alle persone in altre regioni con allarmi aerei viene consigliato di cercare riparo nei rifugi antiaerei o nelle stanze senza finestre.

Fino ad ora, più di 120.000 persone sono state spostate in sicurezza, secondo Smirnov. La Russia ha dichiarato le regioni di frontiera di Kursk, Belgorod e Bryansk come zone per operazioni antiterrorismo, assegnando più personale e risorse all'esercito. Nella regione di Belgorod, Mosca ha dichiarato lo stato di emergenza, simile a quello nella zona di Kursk.

Kiev segnala progressi

Secondo i resoconti dei blogger militari russi, ci sono combattimenti pesanti tra le truppe di Mosca e Kiev in alcune parti della regione di Kursk. L'8 agosto, l'Ucraina ha lanciato per la prima volta un'offensiva terrestre sul territorio russo come parte della sua difesa contro l'invasione russa.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha sottolineato che i soldati ucraini sul territorio russo avrebbero rispettato il diritto umanitario internazionale. Kiev ha anche segnalato progressi nell'offensiva il giorno precedente, ma questi resoconti non possono essere verificati in modo indipendente.

Secondo i resoconti militari russi, circa 12.000 soldati ucraini, compresi i mercenari, sono entrati nella regione. Kiev non ha confermato questo. L'Ucraina mira a aumentare la pressione sul nemico Russia con l'offensiva per porre fine al combattimento e avviare trattative di pace. Nel frattempo, le truppe russe nella regione ucraina di Donetsk hanno segnalato di aver catturato più villaggi.

Data la situazione in evoluzione e i resoconti militari russi, l'attacco all'Ucraina si è esteso alla regione di Kursk, portando le truppe ucraine a lanciare per la prima volta un'offensiva terrestre sul territorio russo. A causa del conflitto in corso e del potenziale pericolo di attacchi aerei, le autorità nel distretto di Gluschkovsky hanno ordinato l'evacuazione, chiedendo ai residenti di seguire le raccomandazioni sulla sicurezza e di spostarsi nei rifugi antiaerei o nelle stanze senza finestre.

