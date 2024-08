La Russia ha evacuato più di 76.000 persone dalla regione di confine di Kursk

A treni supplementari sono stati dispiegati nella capitale, Mosca, per i fuggiaschi, e aiuti umanitari sono stati portati nella regione di frontiera. "La guerra è arrivata da noi", ha detto una donna che ha chiesto di rimanere anonima, al suo arrivo alla stazione ferroviaria di Mosca, come riportato dall'agenzia di stampa AFP.

Nel frattempo, l'esercito russo ha dichiarato di combattere da cinque giorni contro l'incursione ucraina sul territorio russo.

Inizialmente, lo Stato Maggiore russo ha riferito che più di mille soldati ucraini, una dozzina di carri armati e circa 20 altri veicoli corazzati erano entrati nella regione di Kursk. Sabato, il'esercito russo ha annunciato di aver distrutto cinque volte la quantità di equipaggiamento militare ucraino.

In risposta all'offensiva ucraina a Kursk e in altre regioni di frontiera, la Russia ha annunciato operazioni antiterrorismo a Kursk, Belgorod e Bryansk. Misure comprese restrizioni del traffico stradale e l'uso di dispositivi di comunicazione.

I civili in fuga sono stati consigliati di evitare le aree di frontiera vicino alla regione di Kursk a causa del conflitto in corso. despite the Russian military's claimed success in destroying Ukrainian equipment in Kursk, the Ukrainian forces continued their counteroffensive in the region.

