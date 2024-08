- La Russia ha evacuato più di 76.000 persone dalla regione di confine di Kursk

In seguito all'avanzata dell'Esercito ucraino nella regione occidentale russa di Kursk, le autorità locali hanno evacuato diverse decine di migliaia di persone in luoghi sicuri. "Più di 76.000 persone sono state temporaneamente alloggiate in luoghi sicuri", ha riferito l'agenzia di stampa statale Tass sabato, citando un rappresentante del Ministero regionale della Situazione di Emergenza.

Sono stati派遣 treni supplementari per i profughi verso la capitale, Mosca, e aiuti umanitari sono stati portati nella zona di frontiera. "La guerra è arrivata da noi", ha detto una donna che ha chiesto di rimanere anonima all'agenzia di stampa AFP al suo arrivo alla stazione ferroviaria di Mosca.

Rapporti Vaghi sulle Operazioni di Combattimento

Non ci sono stati rapporti da parte di neither la Russia né l'Ucraina sulle operazioni di combattimento effettive. Inizialmente, lo Stato Maggiore russo ha dichiarato che più di mille soldati ucraini, una dozzina di carri armati e circa 20 altri veicoli corazzati erano entrati nella regione di Kursk. Sabato, l'esercito russo ha annunciato di aver distrutto cinque volte l'ammontare dell'equipaggiamento militare ucraino.

L'esercito russo ha dichiarato di aver combattuto l'incursione ucraina sul territorio russo per il quinto giorno consecutivo.

Il servizio di intelligence ucraino ha riferito che la Russia aveva iniziato a spostare una brigata di fanteria di marine dalla penisola occupata di Crimea alla regione di Kursk, con parte della colonna di veicoli già distrutta. Questi rapporti non sono stati verificati in modo indipendente.

Gli Autorità Russi Avvertono i Residenti di Kursk

In risposta alla controffensiva ucraina a Kursk e in altre regioni di frontiera, la Russia ha annunciato operazioni antiterrorismo a Kursk, Belgorod e Bryansk. Queste misure includono restrizioni sul traffico stradale e l'uso di dispositivi di comunicazione.

Un'allerta aerea è stata diramata in tutta la regione di Kursk. Il governatore ad interim, Alexei Smirnov, ha avvertito sulla piattaforma Telegram dei potenziali pericoli e ha invitato la popolazione a cercare rifugio il più possibile.

