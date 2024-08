La Russia ha evacuato decine di migliaia di persone dalla regione di confine di Kursk.

Fronte all'avanzata dell'esercito ucraino nella regione russa di Kursk, le autorità locali hanno evacuato oltre 76.000 persone secondo le loro stesse affermazioni. Le truppe russe e ucraine sono impegnate in scontri per il quinto giorno consecutivo. Per la prima volta, il presidente ucraino...