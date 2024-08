- La Russia ha bombardato un supermercato nel Donbass - combattimenti a Kursk

Traduzione:

Dopo un attacco a sorpresa da parte dell'Ucraina nella regione russa di Kursk e massicci attacchi con droni contro altre aree, le truppe di Mosca hanno bombardato un supermercato in pieno giorno nella regione del Donbass. Almeno 14 persone sono morte e circa 40 sono rimaste ferite nell'attacco con razzi alla città ucraina orientale di Kostyantynivka, secondo i dati ufficiali. "Un attacco dei terroristi russi a un supermercato e un ufficio postale. Le persone sono intrappolate sotto le macerie," ha scritto il presidente Volodymyr Zelenskyy su Telegram. Questo attacco contro un altro obiettivo civile è un nuovo colpo pesante per il paese che è stato segnato da quasi due anni e mezzo di invasione russa.

Riguardo alla spinta dell'Ucraina nella regione russa di Kursk, Zelenskyy aveva detto la notte prima che i risultati erano buoni e che Mosca ora stava sperimentando cosa significava la guerra. "La Russia ha portato la guerra sul nostro territorio e dovrebbe sentire ciò che ha fatto," ha detto. Le autorità russe hanno poi riferito di un attacco con droni ucraini su vasta scala nella regione di Lipetsk a sud di Mosca.

I combattimenti continuano nella regione di Kursk

La Russia ha dispiegato truppe e attrezzature aggiuntive nella regione di Kursk, dove centinaia di soldati ucraini erano entrati il ​​giorno prima. I blogger militari filogovernativi hanno confermato che una colonna militare con molti soldati russi a est della città di Rylsk è stata colpita dall'artiglieria ucraina. Video non verificati sui social media hanno mostrato camion distrutti e corpi senza vita in uniforme.

I media filorussi hanno riferito che circa 120 soldati russi erano stati uccisi prima del loro previsto dispiego in combattimento. Non ci sono state informazioni ufficiali in merito. Tuttavia, il FSB ha arrestato un uomo che aveva scattato foto della colonna distrutta e dei corpi.

Il ministero della Difesa russo ha affermato che i tentativi ucraini di penetrare profondamente nella regione di Kursk erano stati respinti dall'aviazione e dall'artiglieria. Tuttavia, i blogger militari filogovernativi hanno richiesto la verità sulla situazione. Si dice che i soldati ucraini si siano trincerati in diverse posizioni.

Situazione di emergenza anche nella regione di Lipetsk

Nelle regioni di Kursk e Lipetsk, le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza a livello nazionale, che fornisce più personale e risorse. Più di 50 feriti sono stati ricoverati negli ospedali della regione di Kursk. Migliaia di persone hanno dovuto cercare riparo a causa dell'avanzata ucraina.

Dopo massicci attacchi con droni nella regione di Lipetsk, è stata dichiarata anche lì la situazione di emergenza. Ci sono state esplosioni massicce in un deposito di munizioni in un aeroporto militare vicino alla città di Lipetsk, a circa 300 chilometri a nord del confine ucraino-russo. Le sirene antiaeree sono state attivate anche nelle regioni vicine di Kursk, Bryansk, Belgorod e Voronezh, nonché nella penisola della Crimea, che la Russia ha annesso nel 2014. Più di 70 droni sono stati abbattuti, secondo le autorità russe.

Quattro villaggi intorno all'aeroporto militare di Lipetsk devono essere evacuati. A Lipetsk e nelle aree circostanti, il trasporto pubblico è stato fermato e ci sono state interruzioni di corrente a causa dei danni a una struttura energetica. Nove persone sono rimaste ferite a causa degli attacchi. L'aeroporto militare si trova a circa 280 chilometri dal confine ucraino.

L'Ucraina non fornisce dettagli sui combattimenti.

Lo stato maggiore ucraino non ha ancora fornito informazioni sui combattimenti all'interno del territorio russo. Nel suo rapporto mattutino su Facebook, ha menzionato solo gli attacchi aerei e di artiglieria russi sul confine tra le regioni nordorientali ucraine di Chernihiv e Sumy. Più di mezza dozzina di insediamenti, principalmente nella zona di confine con la Russia, sono stati colpiti.

Nel frattempo, gli osservatori militari ucraini del canale DeepState hanno segnato un'area di circa 140 chilometri quadrati nella regione di Kursk con tre villaggi come sotto il controllo ucraino. La città di Sujaga non è sotto il controllo ucraino. A causa di un apparente blackout delle informazioni dal lato ucraino, ci sono pochi dettagli sugli eventi. Tuttavia, un consigliere dell'ufficio del presidente Zelensky, Mykhailo Podolyak, ha ricordato le reazioni internazionali che danno all'Ucraina il diritto di attaccare il territorio russo nella sua lotta difensiva contro la guerra.

Consigliere a Kyiv: la Russia è un bersaglio legittimo

"L'impossibile è diventato possibile, e la brutale crudeltà mitica e l'eccesso russo si sono ora rivolti contro la Russia stessa," ha detto Podolyak della situazione a Kursk. Una parte significativa della comunità internazionale ora considera la Russia un bersaglio legittimo per qualsiasi operazione e armi. L'Ucraina non sta combattendo solo contro l'esercito occupante, ma anche con successo contro le storiche simpatie filorusse e le paure nell'Occidente. Intanto, il leader del Cremlino, Vladimir Putin, ha incontrato i rappresentanti del Consiglio di sicurezza nazionale per discutere i prossimi passi nella lotta contro ciò che ha definito il terrorismo. I dettagli non sono stati immediatamente noti.

La Russia ha iniziato la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina il 24 febbraio 2022. Particolarmente nelle regioni di confine, i russi sentono anche le conseguenze della guerra. Il danno è generalmente non paragonabile alla devastante distruzione e alle molte vittime e feriti sul lato ucraino a causa degli attacchi russi.

Leggi anche: