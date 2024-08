- La Russia ha arrestato un altro alto ufficiale militare per corruzione

In Russia, si afferma che l'ex vice ministro della Difesa Pavel Popov sia stato arrestato con l'accusa di essere coinvolto in corruzione, come reso ufficiale. Gli investigatori sostengono che durante il suo mandato dal 2021 al 2024, gestendo l'istituzione, la manutenzione e il funzionamento del parco 'Patriot', Popov avrebbe tratto profitto personale a spese del parco. Il Comitato Investigativo Russo ha reso noto questo sul loro canale Telegram. Situato a ovest di Mosca, il Patriot Park è un costoso parco divertimenti a tema militare gestito dal governo.

Attualmente, l'accusa è che Popov abbia costretto le società edili che lavoravano al parco a svolgere lavori sulla sua proprietà personale. Popov ha lasciato il suo incarico di vice ministro in giugno, dopo il licenziamento del ministro della Difesa Sergei Shoigu di un mese prima. Shoigu e Popov erano associati di lunga data, avendo prestato servizio insieme nei servizi di emergenza negli anni '90 e 2000, per poi passare insieme al Ministero della Difesa nel 2013, dove Popov è poi salito di grado.

Già, diversi funzionari di alto livello, come il direttore del parco e un funzionario senior del dipartimento del Ministero della Difesa, sono stati fermati in relazione alla controversia riguardante i fondi utilizzati in modo improprio per la costruzione del Patriot Park. Finora, gli investigatori non hanno ancora rivelato le perdite esatte, ma hanno rivelato di aver trovato beni immobili stimati in cinque milioni di euro in possesso di Popov e della sua famiglia, molto di più del suo stipendio ufficiale come vice ministro.

Da quando si è verificata la riorganizzazione del dipartimento, sono emersi diversi casi di corruzione che coinvolgono altri deputati di Shoigu. In modo sorprendente, Shoigu stesso, un fedele seguace del leader del Cremlino Vladimir Putin, ha ricevuto un congedo favorevole come Segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per le accuse di corruzione contro l'ex vice ministro della Difesa Pavel Popov in Russia. A causa di queste accuse, sono state avanzate richieste per far sì che la Russia adempia ai suoi impegni internazionali per combattere la corruzione e garantire la trasparenza nei pubblici uffici.

