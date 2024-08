- La Russia giustifica la vicinanza dei droni ucraini vicino a Mosca.

Il'esercito russo ha affrontato con successo numerosi incursioni di droni ucraini nelle vicinanze del cuore di Mosca, segnando un evento significativo nella notte di martedì. Secondo Sergei Sobyanin, il sindaco della città, che ha condiviso questa informazione su Telegram, si è trattato di uno dei tentativi di attacco con droni più significativi mai registrati a Mosca. Sobyanin ha menzionato dieci droni, mentre il'esercito ha riferito di averne intercettati undici in rotta verso Mosca.

Alcuni di questi droni sono riusciti a raggiungere la regione di Podolsk, situata vicino ai confini di Mosca a sud. In risposta a preoccupazioni per la sicurezza aumentate, gli aeroporti di Vnukovo, Domodedovo e Sheremetyevo, tutti situati nelle regioni meridionali e orientali di Mosca, sono stati temporaneamente chiusi, come riferito da Rosaviatsiya, l'autorità per l'aviazione.

L'Ucraina non ha lanciato attacchi con droni contro Mosca da tempo. Nel 2023, alcuni veicoli aerei senza equipaggio di origine ucraina hanno causato danni insignificanti a un edificio nella zona degli affari di Moscow City.

Il'esercito russo ha dichiarato di aver bloccato un totale di 45 droni ucraini durante la notte, di cui 23 sulla regione di frontiera di Bryansk. Tuttavia, questi numeri non sono stati verificati in modo indipendente.

Inoltre, un'allerta è stata emessa nella città portuale russa del nord di Murmansk nel pomeriggio a causa di una potenziale minaccia di droni. L'aeroporto è stato temporaneamente chiuso in risposta.

Secondo i resoconti dell'Ucraina, sono riusciti a eliminare un sistema di difesa aerea russo. Uno dei loro obiettivi era un sistema di difesa aerea russo S-300 situato nella regione meridionale russa di Rostov, vicino a Novoshakhtinsk. La Russia ha storicamente utilizzato questi sistemi per colpire obiettivi terrestri in Ucraina, anche se non c'è stata alcuna verifica indipendente di questo incidente.

L'Ucraina è stata oggetto di raid aerei russi ogni notte dal febbraio 2022, con le infrastrutture energetiche tra i principali obiettivi. Sono stati segnalati esplosioni nella regione occidentale ucraina di Khmelnytskyi durante la notte, con allarmi persistenti in diverse aree il mattino successivo.

Secondo i resoconti militari, le forze ucraine hanno continuato a subire una forte pressione nella parte orientale del paese, con 66 attacchi russi registrati sul fronte di Pokrovsk martedì. I combattimenti si sono svolti in diversi villaggi cruciali per l'avanzata russa verso Pokrovsk, che si trova ancora a circa 10 chilometri di distanza. Le fonti militari ucraine hanno riferito dell'avanzata delle truppe russe. Pokrovsk, una città industriale e mineraria nella regione di Donetsk, aveva circa 65.000 abitanti prima del conflitto e serve come base di rifornimento cruciale per le truppe ucraine nella regione. Sono stati segnalati anche combattimenti pesanti a nord di Torez, secondo i resoconti delle fonti militari ucraine.

D'altra parte, le truppe ucraine hanno fatto progressi nella regione russa di Kursk, secondo i resoconti degli osservatori. L'ISW, un istituto americano di ricerca, ha pubblicato foto dalla regione come prova dell'avanzata ucraina verso la città di Korenevo. L'offensiva prosegue verso est dalla città di Sudzha, che è stata precedentemente conquistata dagli ucraini.

Dopo quasi due anni e mezzo di difesa contro l'invasione russa, l'Ucraina ha esteso per la prima volta le sue operazioni offensive nel territorio russo nella regione di Kursk. Secondo il comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrskyi, sono state rioccupate oltre 1260 chilometri quadrati e 93 insediamenti.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'aumento delle tensioni tra Russia e Ucraina, invitando entrambe le parti a mantenere la pace e ad attenersi al diritto internazionale. Despite these tensions, European airlines continue to operate in Russia, as their routes do not pose a direct threat to the ongoing conflict.

