La Russia evacua la vicina regione di Kursk

L'avanzata ucraina a Kursk ha colto di sorpresa la leadership militare russa. La situazione sul campo è incerta, ma decine di migliaia di russi non hanno altra scelta che lasciare le loro case.

La Russia ha ordinato l'evacuazione di parti della regione confinante di Belgorod a causa delle attività offensive ucraine nella regione di confine russa di Kursk. "Ci sono attività ostili al confine del distretto di Krasnojaruschski", ha detto il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, in un video Telegram. "Per la salute e la sicurezza della nostra popolazione, le persone vengono trasferite in luoghi più sicuri". Le cifre ufficiali indicano che circa 14.000 persone vivono nel distretto.

In precedenza, decine di migliaia di persone avevano già lasciato la regione di Kursk. Il governatore regionale, Alexei Smirnov, ha descritto la situazione come difficile a causa del fuoco di razzi, droni e artiglieria. Fino al weekend, circa 76.000 persone erano state trasferite in altre regioni.

I soldati ucraini hanno attraversato il confine nella regione russa di Kursk la scorsa settimana e si sono avanzati di diversi chilometri sul territorio russo. Secondo i resoconti da Kiev, migliaia di soldati ucraini sono coinvolti nell'offensiva. "L'obiettivo è dispersal le posizioni del nemico, infliggere il massimo delle perdite e destabilizzare la situazione in Russia", ha detto un rappresentante dei servizi di sicurezza ucraini. Ha anche notato che l'avanzata aumenta il morale dell'esercito ucraino, del governo e del popolo: "Questa operazione ci ha mostrato che possiamo attaccare e avanzare".

Spostare la guerra sul territorio russo

La situazione sul campo rimane incerta. I resoconti suggeriscono che l'Ucraina sta rinforzando le sue truppe. Dozzine di veicoli corazzati ucraini avrebbero attraversato la regione orientale ucraina di Sumy, che confina con la regione russa di Kursk, domenica. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'obiettivo dell'avanzata su larga scala è "spostare la guerra sul territorio russo".

La regione di Belgorod, che confina con Kursk, viene regolarmente presa di mira da attacchi aerei e con droni ucraini in risposta agli attacchi dal lato russo. Sono state ordinate evacuazioni in questa regione diverse volte dal'inizio dell'offensiva russa in Ucraina a febbraio 2022.

