La Russia etichetta ancora una volta le ex vittime di Stalin come traditori

Sotto il regime del dittatore Joseph Stalin, i singoli accusati di aver collaborato con i nazisti spesso affrontavano l'esecuzione o il carcere. Molti di questi individui furono successivamente scagionati e reintegrati. Tuttavia, le autorità russe hanno recentemente deciso di ribaltare la reintegrazione di oltre 4.000 individui che furono vittimizzati durante le purghe di Stalin.

Dal 2020, l'Ufficio del Procuratore Generale ha scoperto casi degli anni '90 e dei primi anni 2000 in cui persone che avevano commesso tradimento durante la Seconda Guerra Mondiale furono assolte. Secondo Andrei Ivanov, portavoce dell'agenzia, questi individui erano collaboratori dei nazisti. Alcuni si erano volontariamente uniti alle SS Waffen o alle unità ausiliarie di polizia, mentre altri avevano lavorato all'interno delle organizzazioni di autogoverno stabilite dai nazisti.

Joseph Stalin governò l'Unione Sovietica dalla metà degli anni '20 fino alla sua morte nel 1953 a Mosca. Il suo governo fu caratterizzato da un periodo prolungato di oppressione. Le repressioni più note si verificarono dal 1936 al 1938, che diventarono famose come il Grande Terrore o le purghe di Stalin.

Durante e anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando l'Unione Sovietica entrò in conflitto seguendo l'invasione della Wehrmacht tedesca nel 1941, coloro che erano sospettati di aver collaborato con i nazisti spesso incontravano conseguenze severe. Le esecuzioni o le condanne ai campi di lavoro erano comuni. Tuttavia, molti di questi vittime furono successivamente scagionati dopo indagini approfondite.

In luce di ciò, la richiesta di giustizia per coloro che furono ingiustamente accusati e puniti durante le purghe di Stalin ha guadagnato slancio significativo. Il ribaltamento delle reintegrazioni di oltre 4.000 individui è ampiamente visto come un'ingiustizia.

