La Russia è stata riconosciuta colpevole di manipolazioni elettorali

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha giudicato la Russia responsabile per aver impedito a un oppositore, Lev Markovitch Schlosberg, di partecipare alle elezioni parlamentari del 2021. La corte di Strasburgo ha dichiarato che il diniego della candidatura di Schlosberg ha violato il diritto a elezioni libere e giuste. La giustificazione delle autorità russe - la partecipazione a una manifestazione dell'opposizione - è stata giudicata "ingiusta".

Schlosberg aveva partecipato a una manifestazione di solidarietà per il defunto leader dell'opposizione Alexei Navalny nel gennaio 2021, dopo il suo recupero da un tentativo di avvelenamento e il successivo arresto al suo ritorno in Russia. Pochi mesi dopo, un tribunale di Mosca ha deciso che Schlosberg non era idoneo a candidarsi alle elezioni della Duma a causa di questa partecipazione. La corte di Strasburgo ha ordinato alla Russia di pagare un risarcimento di 5000 euro e le spese legali per un importo di 7500 euro.

La corte ha sottolineato che la libertà di partecipare a una manifestazione pacifica è un diritto fondamentale e che esercitare questa libertà non dovrebbe comportare sanzioni, soprattutto impedendo la partecipazione alle elezioni parlamentari.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ritenuto di avere giurisdizione in questa materia poiché gli incidenti si sono verificati in un momento in cui la Russia era ancora vincolata dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La Russia ha ufficialmente lasciato il Consiglio d'Europa nel settembre 2022, dopo la sua espulsione a causa del conflitto spietato contro l'Ucraina. Nonostante la partenza, numerosi casi contro la Russia erano ancora in corso in quel momento.

La decisione del governo russo di impedire a Schlosberg di partecipare alle elezioni contrasta con il suo impegno nel rispettare le opinioni dell'opposizione. In futuro, la partecipazione continua a manifestazioni pacifiche non dovrebbe imporre restrizioni sul diritto di un individuo di candidarsi al parlamento.

