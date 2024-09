La Russia e l'Ucraina conducono uno scambio di prigionieri che coinvolge oltre 200 persone detenute prigioniere a causa di conflitti militari.

12:50 L'Esercito Russo Rivendica il Controllo di un Altro Villaggio nell'Ucraina OrientaleNell'Ucraina orientale, l'esercito russo rivendica di aver preso il controllo di un altro villaggio. Il Ministero della Difesa di Mosca annuncia la liberazione di Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche in ucraino), un piccolo paese situato vicino alla città strategicamente importante di Pokrovsk, che al momento è minacciata a causa dell'offensiva russa. L'esercito russo ha registrato progressi significativi nella regione di Donetsk nelle ultime settimane. Il presidente russo Vladimir Putin ha ripetutamente affermato che l'obiettivo principale dell'esercito russo è conquistare il controllo della regione industriale del Donbass, che include Donetsk.

12:21 Medvedev Minaccia la Distruzione di Kiev con "Punto Fuso"L'ex presidente russo Dmitry Medvedev lancia un avvertimento di distruzione completa a Kiev. Anche se la Russia ha una valida ragione per utilizzare armi nucleari a causa dell'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di Kursk, non ha ancora preso tale azione. In risposta all'uso dell'Ucraina di missili occidentali a lungo raggio, Medvedev suggerisce di trasformare Kiev in un "gigante punto fuso" utilizzando armi moderne non nucleari della Russia. Medvedev, che è il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, si è spesso espresso duramente contro l'Occidente e l'Ucraina.

11:50 Intensi Combattimenti Segnalati a Kurachove, UcrainaSono segnalati intensi combattimenti nell'Ucraina orientale, con Kurachove al centro. Le tensioni aumentano tra i residenti a causa della decisione sull'uso di armi occidentali a lungo raggio. La reporter Kavita Sharma da Dnipro fornisce aggiornamenti sulla situazione.

11:12 Attacco con Droni su Large Scala Danneggia la Regione di Odessa dell'UcrainaStanno emergendo i dettagli dell'attacco con droni della scorsa notte nella regione di Odessa dell'Ucraina. Secondo l'aeronautica ucraina, la Russia ha lanciato un totale di 76 droni da combattimento, di cui 72 sono stati abbattuti. Tuttavia, l'aeronautica non rivela le conseguenze dell'attacco. Il governatore della regione del Mar Nero di Odessa riferisce danni estesi, con diversi edifici in un sobborgo della capitale regionale Odessa colpiti da detriti di droni. I magazzini a Ismajil, un distretto chiave attraverso cui l'Ucraina spedisce alcune delle sue granaglie, sono stati danneggiati. Inoltre, si segnala che alcuni edifici governativi a Kiev sono stati colpiti da detriti, anche se non sono stati segnalati incendi.

10:31 Stoltenberg sugli Incontri Pre-Bellici: i Russi Hanno Mostrato Mappe False della NATOIl segretario generale della NATO Jens Stoltenberg parla degli ultimi sforzi diplomatici prima dell'inizio della guerra nel febbraio 2022 per scoraggiare la Russia dall'invadere l'Ucraina. In un'intervista con il "Frankfurter Allgemeine Zeitung", Stoltenberg menziona che nel gennaio la riunione del Consiglio NATO-Russia, che ha guidato, ha visto la Russia esigere il ritiro di tutti i soldati NATO dalla parte orientale dell'alleanza. Questa richiesta è stata giudicata inaccettabile, ma Stoltenberg credeva nel dialogo e ha tentato un'altra riunione. Durante questa riunione, due vice ministri degli esteri e della difesa russi hanno presentato mappe difettose, sostenendo che la Russia era circondata dal territorio della NATO. La Danimarca, ad esempio, non era segnata su queste mappe.

10:03 Wiegold sulla Accordo Germania-Lituania: la Lituania Vede la Brigata di Combattimento Tedesca come SupportoLa Germania e la Lituania firmano un accordo che garantisce che una brigata tedesca pronta al combattimento sarà stanziata nello stato NATO del Baltico. L'esperto militare Thomas Wiegold spiega lo sfondo e l'importanza dell'accordo in un'intervista di ntv.

09:28 Kim Cerca la Cooperazione con Mosca, Nonostante le Accuse di Fornire Armi all'UcrainaIl leader nordcoreano Kim Jong Un avrebbe l'intenzione di rafforzare la cooperazione con la Russia dopo i colloqui con il capo del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu in Nord Corea. Secondo i media di stato nordcoreani, i due hanno discusso di approfondire il loro dialogo strategico e rafforzare la cooperazione per proteggere i loro rispettivi interessi di sicurezza e la situazione regionale e internazionale. Tuttavia, l'Ucraina, gli Stati Uniti e la Corea del Sud accusano la Corea del Nord di fornire armi e missili alla Russia per la guerra in Ucraina. Pyongyang respinge queste accuse come "assurde".

08:59 Discussioni sull' Autorizzare l'Ucraina ad Usare Armi Occidentali a Lungo Raggio Contro i Bersagli RussiLe discussioni sull'autorizzare l'Ucraina ad utilizzare armi avanzate occidentali contro i bersagli russi verranno riaperte presto. Il primo ministro britannico Starmer ha annunciato

07:27 ISW: Russia ha bisogno di più truppe a Kursk per respingere gli ucrainiLa Russia sta perpetrando contrattacchi nella regione di Kursk, ma l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) non riconosce un'operazione su vasta scala per espellere completamente gli ucraini da Kursk. Con sede a Washington, l'ISW suggerisce che le autorità russe si sono principalmente affidate a coscritti inesperti e male equipaggiati, insieme a piccole porzioni delle forze armate regolari russe e altre forze di sicurezza lungo il confine per le loro operazioni. Nella sua valutazione, il think tank ipotizza: "Un'offensiva russa per riprendere i territori conquistati dalle forze ucraine nell'oblast' di Kursk richiederà probabilmente più personale e risorse di quanto la Russia abbia radunato finora - soprattutto se la maggior parte delle unità già dispiegate manca di esperienza di combattimento".

06:49 Ucraina sotto attacco di droniSecondo l'esercito ucraino, la Russia ha bombardato l'Ucraina con droni Shahed durante la notte. Le forze armate russe hanno lanciato squadroni di attacchi con droni, secondo l'aeronautica ucraina. Sono state emesse avvertimenti aerei in quasi tutte le regioni del paese, come nella regione di Odessa. La marina ha dichiarato di aver abbattuto nove droni lì. Sono stati segnalati esplosioni nella città di Odessa, ma non sono state segnalate vittime fino ad ora.

06:13 Mützenich propone un gruppo diplomatico internazionaleIl capo del gruppo parlamentare SPD Rolf Mützenich ha suggerito un gruppo diplomatico internazionale per avviare uno sforzo per la pace nel conflitto ucraino. "A mio parere, ora è il momento per gli alleati occidentali di avviare un gruppo diplomatico per avviare le trattative", ha detto alla "Rheinische Post". "Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sono d'accordo sul fatto che ora è il momento di intensificare gli sforzi per i negoziati di pace e che la Russia dovrebbe essere inclusa nella prossima summit per la pace". Quando gli è stato chiesto quali potrebbero essere i membri di un simile gruppo diplomatico, Mützenich ha menzionato paesi come la Cina, l'India, la Turchia e il Brasile come probabili candidati. "In questi paesi, l'opposizione all'aggressione russa sta crescendo", ha dichiarato. "Pertanto, il lavoro di un gruppo diplomatico 'potrebbe essere promettente' e potrebbe servire come mediatore cruciale".

05:41 Fonti: UE esamina tre approcci per l'estensione delle sanzioniI diplomatici dell'UE stanno apparentemente esaminando tre metodi per estendere le future sanzioni contro la Russia. Secondo alcune fonti, sono state presentate potenziali soluzioni ai diplomatici europei venerdì. Il passo segue il congelamento dei beni della banca centrale russa, che svolgono un ruolo significativo nell'ottenere una linea di credito da 50 miliardi di dollari dagli stati del G7 per l'Ucraina. Questi beni sono stati congelati sin dall'invasione russa dell'Ucraina.

03:40 Klitschko: Detriti di droni colpiscono strutture della città di KyivIl sindaco di Kyiv Vitali Klitschko ha segnalato tramite l'applicazione di messaggistica Telegram che i detriti dei droni hanno colpito un edificio della città nel distretto di Obolon, a nord del centro della città, all'alba. Ha indicato che i servizi di emergenza erano in viaggio per il luogo. In precedenza, il sindaco aveva menzionato che le unità di difesa aerea erano operative nella capitale.

01:35 Kim Jong Un promette maggiore cooperazione con ShoiguIl leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso al segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu una maggiore cooperazione. Secondo l'agenzia di stampa di stato KCNA, i due uomini hanno avuto uno "scambio di vedute esteso" e hanno raggiunto un consenso soddisfacente su questioni come il rafforzamento dei "partnership per la difesa nell'ottica della tutela degli interessi di sicurezza reciproci" durante la visita di Shoigu a Pyongyang. Shoigu, che ha servito come ministro della difesa russo fino a maggio, ha guidato i legami più stretti tra la Corea del Nord e la Russia con una visita a Pyongyang lo scorso luglio.

23:36 Zelenskyy presenterà a Biden la 'strategia della vittoria' in settembreIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha annunciato un incontro di settembre con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, promettendo: "Gli mostrerò la strategia per la vittoria". La strategia comporta un insieme coeso di decisioni per dotare l'Ucraina delle forze sufficienti per indirizzare il conflitto verso la pace. "Guerre di conquista come questa possono essere giustamente concluse in vari modi: o l'esercito occupante viene espulso con la forza o attraverso la diplomazia", ha spiegato Zelenskyy. Ciò garantirebbe l'indipendenza vera e propria della nazione. Tuttavia, l'Ucraina dipende dal sostegno degli Stati Uniti per questa posizione salda.

11:59 PM La Russia sposta l'attenzione verso sudSi registrano combattimenti intensi nella regione orientale del paese, secondo l'aggiornamento notturno dell'esercito ucraino, che segnala 115 scontri. Il rapporto evidenzia che l'attività più intensa si è verificata a Kurachove, con le forze russe attive anche intorno a Lyman e Pokrovsk. Interessantemente, Kurachove, situato a sud di Pokrovsk, era stato in precedenza il principale obiettivo degli attacchi russi. Recentemente, tuttavia, i russi sono riusciti a ottenere solo limitati progressi territoriali nella zona. Invece, hanno ampliato i fronti di attacco verso sud, con l'obiettivo di catturare Hirnyk, un centro minerario vicino a Kurachove.

11:18 PM Zelensky: L'avanzata a Kursk porta sollievoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky dichiara che l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk ha raggiunto i suoi obiettivi previsti. Menziona che le forze russe sono state fermate a Kharkiv e il loro progresso a Donetsk si è rallentato. Inoltre, la Russia non è riuscita a ottenere significativi guadagni territoriali nel suo contrattacco a Kursk. Il trasferimento di importanti formazioni di truppe russe da Donetsk e altre regioni a Kursk aveva destato preoccupazione tra gli esperti. La Russia rivendica il controllo su dieci dei cento villaggi che aveva occupato.

22:46 "L'Ovest è Timido" - La Critica Diretta di Zelensky agli AlleatiVolodymyr Zelensky, il Presidente ucraino, accusa l'Occidente di dimostrare "paura" quando si tratta di discutere dell'aiuto all'Ucraina per deviare i missili russi. "Se gli alleati possono contrastare collettivamente i missili e i droni nel Medio Oriente, perché non c'è stata una decisione simile per combattere congiuntamente i missili russi e gli Shahed iraniani nei cieli dell'Ucraina?" ha chiesto durante una conferenza a Kyiv. Ha sottolineato che tale esitazione è "imbarazzante per il mondo democratico", poiché i missili e i droni continuano a minacciare i territori confinanti.

22:30 La Russia Impiega Più di 8.000 Droni IranianiSecondo il governo di Kyiv, la Russia ha lanciato 8.060 droni Shahed iraniani contro l'Ucraina dall'inizio della guerra. Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte dell'Iran o della Russia. L'Ucraina ha accusato per la prima volta il governo iraniano di fornire droni kamikaze alla Russia nell'autunno del 2022.

21:43 Gli Stati Uniti Evitano di Discutere l'Approvazione di Armi a Lungo Raggio per l'UcrainaA Washington, il Primo Ministro britannico Keir Starmer e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden si incontrano per discutere. Si vocifera di possibili decisioni riguardo all'autorizzazione di armi a lungo raggio per l'Ucraina. Secondo fonti britanniche del "Guardian", all'Ucraina è stato concesso il permesso di condurre attacchi con missili Storm-Shadow. Tuttavia, non ci saranno annunci su questo argomento durante l'incontro odierno tra i partner. "Non mi aspetto un annuncio oggi sull'impiego di armi a lungo raggio all'interno della Russia - assolutamente no da parte degli Stati Uniti", ha detto John Kirby, direttore delle comunicazioni del Consiglio per la sicurezza nazionale. Accenna solo a continue discussioni con la Gran Bretagna, la Francia e altri alleati sulla fornitura di "capacità appropriate" all'Ucraina. Non fa dichiarazioni definitive su eventuali cambiamenti ufficiali. "Non entrerò in una discussione ipotetica su ciò che potremmo o non potremmo rivelare in un determinato momento".

Dopo queste operazioni militari, ci sono preoccupazioni per il potenziale aumento della tensione.

Date le operazioni militari russe in corso, ci sono state richieste di intervento internazionale per ridurre la tensione.

