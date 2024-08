Allora, Qual è il Problema Qui?

- La Russia dovrebbe coprire i costi della difesa contro le sue forze militari.

Gli ultimi anni hanno visto un sostegno significativo da parte dei paesi occidentali, compresa la Germania, all'Ucraina. Il contributo della Germania all'aiuto militare da solo ammonta a 28 miliardi di euro, coprendo sia le forniture consegnate che quelle promesse. Tuttavia, il problema sorge a causa degli already sostanziali impegni futuri della Germania, che fanno sì che i fondi previsti non bastino, lasciando spazio per ulteriori aiuti. Ciò lascia tre opzioni potenziali: senza nuovi aiuti, che contraddicono le nostre promesse all'Ucraina; ottenere nuovi fondi, che potrebbe richiedere il mantenimento del freno al debito; o, come suggerisce la situazione, esplorare soluzioni creative. Ed è qui che entrano in gioco i fondi russi congelati.

Da Dove Viene Questa Magica Montagna di Soldi?

Dopo l'invasione della Russia all'Ucraina nel febbraio 2022, circa 210 miliardi di euro della banca centrale russa sono stati congelati nell'Unione Europea. Inoltre, decine di miliardi sono stati negati l'accesso negli USA e in altri paesi. Anche se la confisca legale di questi fondi e il loro utilizzo come anticipo delle riparazioni per l'Ucraina si è dimostrata difficile, gli interessi generati possono ancora essere accessibili. Ad esempio, nell'ultimo anno, solo l'UE ha guadagnato 4,4 miliardi di euro di interessi su questi fondi.

Cosa Fare con Tutti Questi Miliardi?

La parte difficile sta nell'allocazione di questi miliardi. Come ha detto il ministro federale delle finanze Christian Lindner, si tratta di utilizzare uno "strumento intelligente". Gli interessi generati non verranno consegnati direttamente a Kiev, ma verranno utilizzati per servire un prestito da 50 miliardi di dollari all'Ucraina. Alla fine, l'Ucraina riceverà i fondi necessari e i suoi sostenitori, almeno per il momento, saranno liberi dal debito. Non solo gli europei, ma anche i paesi del G-7, compresi gli Stati Uniti, fanno parte di questo piano. L'obiettivo è renderlo realtà nei prossimi mesi.

È Davvero Così Semplice?

Mentre l'idea sembra allettante, i problemi pratici sono significativi. Un tale problema riguarda i paesi dell'UE come l'Austria neutrale, che sono riluttanti a contribuire al sostegno militare all'Ucraina. L'UE propone di rendere disponibili solo il 90% degli interessi generati per l'aiuto militare, riservando il restante 10% per l'aiuto finanziario diretto all'Ucraina per gestire i contenziosi legali attesi.

La Germania Sta Evitando le Sue Responsabilità con Questo Schema?

Despite the appealing nature of this proposal, it's important to remember that the ongoing conflict in Ukraine cannot be solely resolved with funds from Russia. The federal government acknowledges this fact. However, winning the upcoming state elections in the east becomes increasingly challenging with new aid promises, and a subtle shift in the traffic light coalition's debate might prove timely. Ultimately, it will depend on whether Germany stands by its promises and continues to support Ukraine as long as aid is needed.

