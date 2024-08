- La Russia dichiara lo stato di emergenza nella regione di Kursk

Dopo che i soldati ucraini sono avanzati nella regione russa di Kursk, è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione e la sicurezza della centrale nucleare locale è stata aumentata. "La regione di Kursk continua a far fronte a una situazione operativa difficile nelle aree di frontiera," ha detto Alexei Smirnov, governatore ad interim della regione di Kursk, in un messaggio Telegram. Ha istituito un centro operativo che funziona 24 ore su 24. Nel frattempo, il primo gruppo di sfollati dalla zona di frontiera russa è arrivato nella regione confinante di Oryol.

Secondo il Ministero della Salute russo, più di 30 persone sono rimaste ferite nella regione di Kursk a causa del fuoco ucraino. Almeno 19 di loro sono stati ricoverati in ospedale. Tra i feriti c'è il famoso corrispondente televisivo russo Yevgeny Poddubny. La televisione di stato ha riferito che sta ricevendo cure in un ospedale locale. Secondo i resoconti dei media, ha subito gravi ustioni a causa di un attacco con drone.

Parallelamente, la Guardia Nazionale Russa ha rafforzato la sicurezza nella centrale nucleare di Kursk, che ha quattro unità e una capacità di quasi due gigawatt, e si trova a soli circa 60 chilometri dal confine ucraino. Sono state anche dispiegate forze aggiuntive per contrastare unità di sabotaggio e ricognizione nelle regioni di Kursk e Belgorod, ha detto l'agenzia, in collaborazione con le truppe di frontiera russe e l'esercito. Le affermazioni di entrambe le parti in conflitto sono generalmente difficili da verificare in modo indipendente.

L'Ucraina attraversa il confine russo

Il giorno prima, i soldati ucraini, supportati da carri armati e artiglieria, hanno attraversato il confine russo dalla regione di Sumy a Sudzha e, secondo i resoconti, hanno preso il controllo di diversi villaggi. I resoconti russi suggeriscono che circa 1.000 soldati ucraini sono coinvolti nell'operazione. Resoconti non confermati suggeriscono che hanno avanzato fino a 15 chilometri verso la centrale nucleare.

Dietro il confine, la stazione di misurazione del gas a Sudzha potrebbe essere caduta sotto il controllo ucraino. Il gas dalla Russia all'Unione Europea viene trasportato attraverso questa stazione e poi in Slovacchia e Austria. Despite the ongoing war, 14.6 billion cubic meters of Russian gas were transported to the European Union via this route in 2023.

Un video in circolazione sui canali ucraini mostra apparentemente circa 20 guardie di frontiera russe catturate nella regione di Kursk. L'autenticità del filmato non è stata possibile da verificare in modo indipendente.

Le autorità di Kiev non hanno commentato ulteriormente la situazione nella regione di Kursk. Nel suo discorso serale, il presidente Volodymyr Zelenskyy ha menzionato solo una consultazione con il capo di stato maggiore dell'esercito Oleksandr Syrskyi. "I dettagli seguiranno più tardi," ha detto il capo di stato. Ha anche discusso l'ampliamento del programma missilistico ucraino con il ministro della Difesa Rustem Ummerov.

Zelenskyy ha anche menzionato di aver parlato con i membri del governo riguardo al programma per smartphone "Army+" a lungo discusso, che consentirà in futuro di registrare digitalmente i rapporti dei comandanti. "Questo renderà chiaramente più facile i compiti quotidiani dei comandanti," ha sottolineato il presidente. In seguito, questo sarà reso disponibile a ogni soldato.

Il quartier generale dell'esercito ucraino riferisce un'intensa utilizzazione di bombe plananti russe vicino al confine della regione di Sumy, confinante con Kursk. Si dice che circa 30 bombe plananti siano state sganciate nella zona. Inoltre, una dozzina di luoghi sono stati colpiti dal fuoco dell'artiglieria russa. Il Ministero della Difesa russo ha pubblicato un video che mostra l'uso di un missile "Iskander-M" a corto raggio con testata a grappolo, mirato a una concentrazione di truppe ucraine vicino al confine russo nella regione di Sumy.

Regione di frontiera evacuata

Data la pesante lotta nella regione russa confinante di Kursk e il fuoco russo, le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di ulteriori insediamenti nella regione di frontiera di Sumy. Le misure interessano 23 insediamenti, con circa 6.000 persone, inclusi oltre 400 bambini e adolescenti, da spostare in sicurezza.

Il'esercito ucraino si aspetta combattimenti intensificati nella regione orientale di Kharkiv, con l'uso di artiglieria, mortai e lanciarazzi multipli, suggerendo piani per avviare attacchi attivi, in particolare intorno al confine città di Vovchansk, che è stata contesa sin da maggio.

I combattimenti pesanti continuano nella regione di Donetsk, concentrandosi sulla città di Toretsk e il villaggio di Novyi York (New York). Un presunto ritiro ucraino a est di Novyi York non è stato ancora ufficialmente confermato.

L'Ucraina si difende dall'aggressione russa da quasi due anni e mezzo.

