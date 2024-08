La Russia dice che le truppe ucraine hanno attraversato il suo territorio e lanciato un "attacco massiccio"

Il Ministero della Difesa russo, il Comitato Investigativo russo e il Difensore dei minori russo hanno tutti dichiarato che le forze ucraine avevano lanciato un "attacco di massa" martedì, cercando di superare le difese russe ai confini della regione di Kursk, che si trova a nord della regione di Sumy dell'Ucraina.

Le autorità ucraine non hanno commentato le affermazioni.

Le autorità russe e i blogger militari hanno detto che le forze ucraine hanno attaccato via terra e aria per entrare in Russia vicino alla città di Sudzha, a circa 10 chilometri dal confine.

Il Ministero della Difesa russo ha detto che circa 300 truppe, supportate da carri armati e veicoli corazzati, hanno attaccato le posizioni russe vicino ai villaggi di Nikolayevo-Daryino e Oleshnya.

Inizialmente, il ministero ha detto che l'attacco era stato respinto, ma in seguito ha corretto la dichiarazione dicendo che "il nemico sta subendo danni".

Aleksey Smirnov, il capo ad interim della regione di Kursk, ha detto mercoledì che diverse migliaia di persone avevano lasciato l'area nelle ultime 24 ore.

Non è chiaro perché le forze ucraine avrebbero lanciato un attacco della portata descritta dalle autorità russe.

Le truppe ucraine si sono trovate sotto pressione crescente lungo la linea del fronte di 600 miglia mentre Mosca continua la sua offensiva lenta e logorante, quindi potrebbe essere un tentativo di dirottare le risorse russe altrove. Date le recenti notizie più negative dal fronte, la notizia di un'incursione riuscita potrebbe aiutare Kiev a boostare il morale delle sue truppe e della popolazione civile.

Se confermata, l'attacco sarebbe uno sviluppo importante nel conflitto - anche se il suo impatto immediato è limitato.

Ci sono state segnalazioni di gruppi di sabotaggio filoucrraini che attraversano il confine con la Russia, ma nessuno ha causato danni significativi. L'esercito ucraino ha regolarmente attaccato obiettivi all'interno della Russia con droni e missili, ma Kiev non ha lanciato alcuna incursione ufficiale via terra oltre il confine negli ultimi due anni e mezzo dallo start della guerra su larga scala.

Il Institute for the Study of War, un gruppo di monitoraggio del conflitto con sede negli Stati Uniti, ha detto di aver geolocalizzato il materiale pubblicato l'8 agosto che mostra veicoli corazzati danneggiati e abbandonati a circa 7 chilometri a nord del confine, ma ha detto di non poter confermare se erano russi, ucraini o entrambi.

Nel frattempo, le forze russe si stanno avvicinando alla città strategicamente importante di Pokrovsk nell'Ucraina orientale, minacciando una linea di rifornimento vitale dell'Ucraina. Allo stesso tempo, le forze russe affermano di aver conquistato il villaggio di Niu York e si stanno avvicinando a Toretsk.

L'escalation delle tensioni tra Ucraina e Russia ha suscitato preoccupazioni in Europa e nel mondo, poiché questa potenziale incursione potrebbe avere importanti implicazioni per la stabilità regionale. Nonostante il silenzio delle autorità ucraine sulla questione, l'attacco segnalato ai confini russi vicino a Sudzha è uno sviluppo preoccupante, data la continua lotta dell'Ucraina contro l'offensiva lenta e logorante di Mosca.

