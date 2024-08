- La Russia deve affrontare una pressione maggiore dopo l'avanzata ucraina

Nella regione russa occidentale di Kursk, le forze ucraine stanno avanzando, secondo quanto riferito dalle loro forze. Secondo il loro comandante supremo, Oleksandr Syrskyi, ora controllano 1263 chilometri quadrati e 93 villaggi nella regione. Ieri, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva menzionato 1250 chilometri quadrati e 92 località.

Elogio di Zelenskyy per le truppe

Zelenskyy ha lodato le truppe nel suo messaggio video quotidiano, che ha consegnato questa volta dalla città industriale centrale ucraina di Kropyvnytskyi. Ha ammesso che la situazione nelle aree orientali dell'Ucraina, in particolare intorno alle città di Pokrovsk e Torez, è difficile. Tuttavia, ha aggiunto: "Le nostre truppe stanno facendo tutto il possibile per eliminare gli invasori", senza entrare nei dettagli. Invece, si è concentrato sui progressi nella regione di Kursk, dove l'esercito ucraino sta continuando a fare guadagni territoriali. L'Ucraina sta raggiungendo i suoi obiettivi, con la priorità di catturare soldati russi da scambiare in seguito con prigionieri ucraini, ha sottolineato Zelenskyy.

Nel corso di oltre due anni di aggressione russa contro l'Ucraina, Kyiv è riuscita, con la sua recente offensiva iniziata due settimane fa, a riportare la guerra sul territorio dell'aggressore per la prima volta. Secondo gli strateghi militari, la situazione nella regione di Kursk è difficile per le truppe russe presenti lì. In particolare, le unità a sud del fiume Seim rischiano di essere accerchiate dopo che diversi ponti sono stati distrutti. Nel corso della giornata, sono circolati online diversi video che mostrano droni ucraini che distruggono veicoli militari che cercano di costruire ponti provvisori sul fiume.

Il Pentagono: la Russia sta lottando contro l'offensiva di Kursk

Secondo l'analisi del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, la Russia sta anche lottando per rispondere all'offensiva ucraina nella regione di Kursk. Ci sono segni che Mosca sta inviando un piccolo numero di unità nella zona, ha dichiarato il portavoce del Pentagono Pat Ryder a Washington. "Ma nel complesso, direi che la Russia sta davvero lottando per adattarsi", ha sottolineato Ryder. L'Ucraina "ha sicuramente messo il suo avversario sulla difensiva", ha notato. Le forze ucraine stanno continuando l'avanzata nella zona.

Quando gli è stato chiesto se Washington sta pubblicamente sostenendo l'avanzata ucraina, Ryder non ha fornito una risposta diretta ma ha fatto riferimento a Zelenskyy. Aveva detto che si trattava di creare una zona cuscinetto, ha spiegato il portavoce degli Stati Uniti. Le conversazioni con Kyiv sono in corso per conoscere meglio gli obiettivi esatti. Tuttavia, proprio come una portavoce del Pentagono il giorno prima, Ryder ha sottolineato che l'offensiva ucraina di Kursk non altera il sostegno degli Stati Uniti a Kyiv.

Il leader del Cremlino Putin traccia paralleli con il terrorismo

Il presidente russo Vladimir Putin non ha ancora trovato una risposta adeguata all'avanzata ucraina. Durante una visita al Caucaso, ha cercato di mettere l'offensiva sullo stesso piano di un incidente di sequestro di massa di 20 anni fa. "Sappiamo molto bene che è stato fatto un tentativo dall'estero di giustificare il crimine mostruoso e che sono stati forniti tutti i tipi di aiuto ai terroristi: morale, politico, informativo e finanziario", ha detto Putin durante un evento commemorativo nella città di Beslan.

A Beslan, nel settembre 2004, più di 30 terroristi hanno preso in ostaggio più di 1100 persone - bambini, genitori e insegnanti - in una scuola. Durante l'assalto alla scuola, 334 persone hanno perso la vita, più della metà bambini. Putin, che ha 71 anni, ha dichiarato che la Russia deve ancora combattere contro questi "nemici della Russia" oggi, poiché ora commettono crimini nella regione di Kursk e nel Donbass. Ha promesso che la Russia prevarrà anche contro i "neo-nazisti" oggi, proprio come ha fatto contro i terroristi allora. Tuttavia, non ha presentato alcuna prova che colleghi i terroristi ceceni di allora alla difesa dell'Ucraina contro l'invasione di Mosca.

Durante una successiva visita in Cecenia, Putin, insieme al forte locale Ramzan Kadyrov, ha visitato un centro di addestramento per le forze speciali, dove ora i soldati russi vengono addestrati per la guerra.

La Russia: abbattuti 10 droni diretti verso Mosca

Secondo le autorità russe, almeno 10 droni ucraini sono stati abbattuti durante la notte di martedì, diretti verso Mosca. Alcuni di essi sono caduti nella zona di Podolsk, a poche decine di chilometri a sud dei confini della città di Mosca, come riferito dal sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin. Non sono state inizialmente disponibili informazioni indipendenti o dichiarazioni delle forze ucraine.

Droni aggiuntivi sono stati abbattuti nelle regioni di Tula e Bryansk, secondo l'agenzia di stampa statale russa TASS. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sugli aerei abbattuti. Nel frattempo, un missile è stato abbattuto nella regione meridionale di Rostov. In tutti i casi, non ci sono state segnalazioni di vittime o danni, secondo i primi resoconti.

L'Ucraina è stata sottoposta a raid aerei notturni sin dall'inizio dell'invasione russa nel febbraio 2022, prendendo di mira, tra le altre cose, l'infrastruttura energetica critica. Sono state segnalate esplosioni anche nella regione occidentale ucraina di Khmelnytskyi durante la notte di martedì.

Da seguire il 23 agosto

Il 23 agosto, sia Putin che il primo ministro Mikhail Mishustin incontreranno il premier cinese Li Qiang. Li Qiang è a Mosca dal 20 al 22 agosto su invito di Mishustin. La Cina è considerata il partner più importante della Russia. Da quando ha iniziato la sua campagna militare, Mosca è diventata dipendente da Pechino. A differenza dell'Europa e degli Stati Uniti, la Cina non ha condannato la guerra della Russia e ha aumentato il commercio con il suo vicino nonostante le sanzioni occidentali.

Discorso di Zelensky

