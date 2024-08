La Russia continua a spingere verso il centro urbano strategicamente importante di Pokrovsk, situato nell'Ucraina orientale.

Come dichiarato dal Ministero della Difesa russo, sia Mykolajiwka nella regione di Donetsk che Stelmachiwka nella regione di Luhansk confinante sono cadute sotto il controllo russo. Le forze russe hanno fatto progressi strategici verso Pokrovsk, un importante hub logistico, con la conquista di diversi insediamenti lungo il percorso.

Nel suo discorso serale, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha descritto la situazione vicino a Pokrovsk come estremamente difficile. Ha spiegato che la maggior parte delle forze russe è concentrata in questa area. Secondo il Comandante dell'Esercito ucraino Oleksandr Syrsky, ci sono combattimenti continui in una serie di villaggi nella regione.

Contemporaneamente, la Russia ha continuato i suoi attacchi aerei contro l'Ucraina. Secondo fonti ucraine, 74 droni d'attacco e 5 missili hanno colpito diverse località in tutto il paese, con la maggior parte dei proiettili intercettati dai sistemi di difesa.

I giornalisti dell'agenzia di stampa AFP hanno documentato allarmi aerei e almeno un'esplosione nella capitale ucraina, Kyiv. Sono state segnalate danni a diverse proprietà residenziali, ma non sono state segnalate vittime o feriti. L'Ucraina ha subito una massiccia raffica di attacchi con razzi e droni lunedì e martedì sera, che ha portato alla distruzione delle infrastrutture energetiche e alla perdita di vite umane.

Giovedì, le autorità regionali di Nikopol, sud-est dell'Ucraina, hanno segnalato un morto e cinque feriti a causa dei bombardamenti. "Un centro commerciale, edifici alti, strutture residenziali, veicoli e una pipeline del gas sono stati danneggiati", ha dichiarato il governatore regionale Serhiy Lysak sui media online. Nella città centrale ucraina di Cherkassy, gli attacchi aerei hanno innescato un incendio che ha coperto circa 3.000 chilometri quadrati.

Le autorità russe hanno segnalato una vittima degli attacchi dei droni ucraini nella regione di confine di Belgorod. Secondo il governatore della regione di Belgorod Vyacheslav Gladkov sul servizio di messaggistica Telegram, Shebekino è stata attaccata dalle forze ucraine. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite a causa di schegge.

Il Ministero della Difesa russo ha riferito di aver abbattuto un drone sopra la regione di Belgorod durante la notte. Inoltre, due droni sono stati intercettati sopra la regione di frontiera russa di Bryansk e altri tre sono stati abbattuti sulla penisola annessa della Crimea.

La regione di frontiera di Belgorod viene spesso presa di mira dagli attacchi aerei e dei droni ucraini. Dal 6 agosto, la regione confinante di Kursk è stata teatro dell'offensiva ucraina più significativa dal'inizio del conflitto ucraino nel febbraio 2022, con numerosi insediamenti segnalati come conquistati.

In un'intervista alla broadcaster tedesca Deutschlandfunk, l'Ambasciatore ucraino a Berlino Oleksii Makeiev ha dichiarato che l'avanzata ucraina a Kursk aveva "cambiato significativamente la percezione". L'Ucraina aveva dimostrato al mondo che la Russia poteva essere sconfitta "se si riconoscono le sue debolezze e si sfruttano". Tuttavia, Kyiv ora necessitava di "molto più coraggio dai nostri alleati".

A Bruxelles, il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha criticato l'aiuto militare fornito dagli alleati europei dopo gli ultimi attacchi aerei russi, descrivendolo come insufficiente. Ha sottolineato la presenza di "ritardi inordinatamente lunghi" tra gli annunci e le consegne, in particolare per i sistemi Patriot, durante un incontro a margine del Consiglio Affari Esteri UE informale.

Kuleba ha anche esortato gli europei a fare pressione sugli Stati Uniti e sulla Gran Bretagna per allentare le restrizioni sull'uso delle armi offerte alla Russia. Washington e Londra dovrebbero consentire all'Ucraina di "bersaglio legittimo ai militari obiettivi profondamente all'interno della Russia", ha richiesto Kuleba. Finora, questo è stato concesso all'Ucraina solo nella regione di Kharkiv.

