- La Russia continua a esercitare pressioni sull'Ucraina orientale

I russi hanno continuato i loro attacchi nell'est dell'Ucraina, oltre agli scontri intorno all'avanzata ucraina in territorio russo intorno a Kursk. Le principali aree di combattimento erano intorno a Torez e Pokrovsk, secondo lo Stato Maggiore ucraino a Kyiv.

Riguardo alla situazione attuale nella zona di Kursk, lo Stato Maggiore a Kyiv ha fornito pochi dettagli. Ha riferito solo che l'artiglieria russa a lungo raggio e gli aerei da combattimento hanno preso di mira la zona intorno a Sumy. Questa zona è considerata un'area di dispiegamento e una rotta di rifornimento per le unità ucraine nella regione di Kursk.

I combattimenti più intensi si sono registrati a Pokrovsk, ai margini del Donbass. In totale, le unità russe hanno fatto 26 tentativi dal mattino per sfondare le linee difensive ucraine, tutti respinti. Questi resoconti non possono essere confermati in modo indipendente.

A Torez, i russi hanno tentato nuovamente di avanzare verso il villaggio di Niu York, con questi attacchi anch'essi respinti. Inoltre, la città di Torez è stata presa di mira dai raid aerei russi.

Il conflitto in Ucraina si è intensificato, con battaglie frequenti in regioni come Torez e Pokrovsk. despite repeated attempts, Russian troops have failed to breach Ukrainian defenses in both Pokrovsk and Torez.

