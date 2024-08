La Russia condanna una ballerina per aver donato denaro allo stato per alto tradimento

Dopo anni, una ballerina professionista visita la sua famiglia in Russia. Poco prima del suo ritorno negli USA, l'agenzia di intelligence russa la trattiene. Mezzo anno dopo, un tribunale russo la condanna a dodici anni di carcere per una piccola donazione.

Un tribunale di Ekaterinburg, sull'Ural, ha condannato la cittadina russa-americana Ksenia Karelina a dodici anni in un campo di lavoro per presunta tradimento. Il tribunale ha dichiarato colpevole la 32enne per aver lavorato contro la sicurezza della Russia aiutando una donazione. Secondo il tribunale, Karelina ha donato circa $51 (47 euro) a un'organizzazione di soccorso ucraina nel 2022.

Il suo avvocato, Mikhail Mushaikov, ha detto all'agenzia di stampa russa Interfax che avrebbe fatto appello alla sentenza e ha respinto la rappresentazione del tribunale secondo cui la sua cliente aveva ammesso completamente la colpa. Invece, aveva ammesso solo di aver trasferito denaro senza sapere il suo scopo anti-russo.

Tuttavia, l'agenzia di intelligence russa FSB ha dichiarato che la donazione è stata utilizzata per acquistare forniture mediche, attrezzature e munizioni in Ucraina. Negli Stati Uniti, la donna aveva partecipato a diverse "azioni pubbliche a sostegno del regime di Kiev."

Nessuna sentenza, nessuna partecipazione allo scambio di prigionieri

Prima del suo arresto, Karelina aveva vissuto negli Stati Uniti per anni e aveva lavorato come ballerina. Aveva ottenuto la cittadinanza americana nel 2021. Dopo un viaggio in Turchia, aveva deciso di visitare la sua famiglia in Russia all'inizio di gennaio.

A causa degli avvertimenti di viaggio per i cittadini americani e per evitare di attirare l'attenzione, era entrata con il suo passaporto russo, come aveva spiegato il suo partner e pugile professionista Chris van Heerden a "The Guardian". All'arrivo, la polizia le aveva confiscato il telefono ma le aveva assicurato che tutto fosse a posto, aveva detto Heerden. Tuttavia, poco prima della sua partenza il 28 gennaio, era stata arrestata dall'agenzia di intelligence russa FSB e accusata di tradimento alla fine di febbraio.

Gli Stati Uniti accusano la Russia di trattenere arbitrariamente i cittadini americani per usarli come leva per la liberazione di russi condannati all'estero. Il suo avvocato Mushaikov ha spiegato che non poteva partecipare allo scambio di prigionieri dell'1 agosto perché non c'era ancora una sentenza nel suo caso.

