- La Russia combatte l'offensiva ucraina in patria.

L'esercito ucraino ha registrato progressi significativi nel terzo giorno consecutivo della sua offensiva a sorpresa nella regione russa di Kursk, nonostante le affermazioni ufficiali russe che sostengono che l'avanzata sia stata fermata. Mentre le autorità civili russe e il Ministero della Difesa a Mosca hanno mantenuto che la spinta ucraina era stata fermata, il blog militare russo Rybar, vicino al ministero, ha dipinto un quadro diverso, suggerendo che le forze ucraine stavano continuando ad avanzare, rinforzando le loro posizioni e rafforzando le loro linee.

La risposta russa all'offensiva transfrontaliera è stata inizialmente lenta. La regione di Kursk, dove migliaia di persone sono fuggite, è stata dichiarata zona di emergenza. Le stazioni ferroviarie dei paesi di frontiera come Sudja, Korenovo e Psel sono state chiuse al traffico passeggeri, secondo la Direzione Ferroviaria di Mosca. I civili feriti, in particolare i bambini, della regione di Kursk sono stati trasportati negli ospedali della capitale e i medici sono stati inviati nuovamente nella zona di combattimento.

Rapporti del blog suggeriscono il controllo ucraino nell'ovest di Sudja

Il Ministero della Difesa a Mosca ha attribuito la prevenzione dell'avanzata delle truppe ucraine agli sforzi delle guardie di frontiera, dei rinforzi, degli attacchi aerei e del fuoco di artiglieria. Tuttavia, il blog militare Rybar ha riferito che la parte occidentale della città di Sudja era sotto il controllo ucraino e che i combattimenti erano in corso nella parte orientale. Inoltre, si è segnalato che le forze ucraine avevano avanzato a nord verso Anastasevka e a nord-est verso Korenovo.

Tuttavia, i rapporti locali non hanno confermato la presenza di forze ucraine a Sudja stessa, con segnalazioni solo di spari e fuoco di artiglieria a nord e ovest della città. Sono state segnalate anche voci non confermate secondo cui unità di ricognizione ucraine si erano avvicinate alla centrale nucleare di Kursk e erano state avvistate vicino ad Anastasevka.

Esperti dell'Istituto degli Stati Uniti per gli Studi di Guerra (ISW) hanno confermato, in base alle informazioni dei social media, che le truppe ucraine avevano avanzato almeno dieci chilometri nel territorio russo. Ufficialmente, l'Ucraina ha mantenuto un certo livello di segretezza riguardo all'incursione nel territorio nemico iniziata martedì. Il rapporto mattutino dello Stato Maggiore non ha menzionato l'offensiva. Tuttavia, il Presidente Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato durante la presentazione di un'applicazione militare: "L'esercito ucraino può sorprendere. E può ottenere risultati".

Le esportazioni di gas russo continuano normalmente

Una stazione di misurazione e compressione del gas situata a Sudja, cruciale per le esportazioni di gas russo verso l'Occidente e creduta sotto il controllo ucraino, non ha comportato una significativa riduzione del transito del gas. Gazprom, la società del gas russo, ha riferito di aspettarsi di pompare circa 37,3 milioni di metri cubi di gas naturale al giorno, circa il 5% in meno rispetto al giorno precedente, secondo l'agenzia di stampa statale russa TASS. Questa rotta di transito attraversa l'Ucraina e prosegue in Slovacchia e Austria. Nonostante la guerra in corso, 14,6 miliardi di metri cubi di gas naturale sono stati trasportati nell'Unione Europea attraverso questa rotta nel 2023.

Mentre le precedenti avanzate dal territorio ucraino in Russia hanno coinvolto solo unità irregolari, questa volta, secondo i resoconti, regolari truppe ucraine con carri armati, artiglieria e difesa aerea si stanno muovendo. Questo passo oltre il confine segna un cambiamento nella strategia militare di Kiev, che si era precedentemente concentrata sul recupero o sulla difesa dei propri territori, con i territori russi che venivano attaccati dall'aria con i propri droni e razzi. La maggior parte dei fornitori di armi occidentali ha limitato l'uso delle proprie armi a bersagli militari russi all'interno dell'Ucraina.

Tuttavia, l'UE ha visto questa avanzata come coperta dal diritto alla legittima difesa. "Crediamo che l'Ucraina stia conducendo una guerra difensiva legittima contro un'aggressione illegale", ha dichiarato un portavoce della politica estera dell'UE a Bruxelles. La legittima difesa include il diritto di attaccare il nemico sul suo territorio. L'UE sostiene gli sforzi dell'Ucraina per ripristinare la sua integrità territoriale e la sua sovranità e per combattere l'aggressione illegale della Russia.

Elemento sorpresa per l'Ucraina

Tuttavia, l'obiettivo di questa avanzata rimane oscuro, poiché l'Ucraina ha bisogno di queste truppe per stabilizzare il fronte vacillante nella regione di Donetsk. D'altra parte, l'attacco offre all'Ucraina un elemento di sorpresa. Possibilmente, l'Ucraina vuole costringere la Russia a riorientare le proprie forze dopo che Mosca ha recentemente guadagnato terreno nel Donbass e ha spinto le truppe ucraine sulla difensiva. C'è anche la speculazione che l'Ucraina volesse prevenire un attacco russo sul suo territorio a Sumy. La Russia aveva aperto un nuovo fronte vicino alla grande città ucraina di Kharkiv nel maggio 2022.

"In un momento in cui i difensori ucraini sono stati respinti in diverse direzioni, il dispiegamento di truppe di combattimento capaci a Kursk è o un brillante contrattacco per ribaltare l'equilibrio della guerra o un errore strategico", ha scritto l'esperto statunitense e generale in pensione Mick Ryan sulla rete sociale X.

Tuttavia, gli osservatori militari di Mosca hanno affermato che l'attacco ucraino al territorio russo, apparentemente anche con armi dei paesi NATO, potrebbe ulteriormente aumentare la motivazione tra la popolazione russa per continuare la guerra. La televisione di stato russa ha mostrato come ondate di supporto stavano arrivando da molte parti del paese per sostenere le persone a Kursk.

L'UE ha espresso il suo sostegno alle azioni dell'Ucraina, sostenendo che l'Ucraina sta conducendo una guerra difensiva legittima contro l'aggressione russa. L'UE sostiene gli sforzi dell'Ucraina per ripristinare la sua integrità territoriale e la sua sovranità.

In risposta alla posizione dell'UE, un portavoce del Ministero degli Affari Esteri russo ha criticato il sostegno dell'UE, affermando che era un incoraggiamento per ulteriori aggressioni ucraine contro il territorio russo.

