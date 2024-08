La Russia combatte con truppe aggiuntive contro l'avanzata ucraina a Kursk.

L'offensiva su larga scala delle forze ucraine nella regione russa di Kursk è proseguita per il quarto giorno consecutivo. Il ministero della Difesa di Mosca ha annunciato venerdì che truppe equipaggiate con lanciarazzi, artiglieria, carri armati e automezzi pesanti venivano inviate a Kursk.

Secondo il ministero della Difesa di Mosca, le truppe russe hanno continuato a respingere un "attacco delle forze ucraine". Le posizioni russe vicino al bordo occidentale della città di Sudja, a circa otto chilometri dal confine, sono state apparentemente colpite.

L'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW) con sede negli USA ha riferito venerdì, citando foto geolocalizzate, che le unità ucraine avevano "avanzato rapidamente" e "penetrato fino a 35 chilometri dal confine russo". L'ISW aveva precedentemente riferito "fino a dieci chilometri". Tuttavia, l'ISW ha notato che le forze ucraine non "controllavano definitivamente" l'intera area.

Secondo i resoconti dell'esercito russo, le unità ucraine hanno condotto un'offensiva nella regione di Kursk per diversi giorni. Secondo i resoconti da Mosca, ciò implica "fino a un migliaio" di soldati ucraini, nonché più di due dozzine di carri armati e veicoli corazzati. Il ministero della Salute russo ha riferito che 66 civili sono rimasti feriti nell'offensiva.

Secondo sia i resoconti ucraini che russi, l'Ucraina ha anche preso di mira la regione confinante di Lipetsk. I media di stato russi e le autorità locali hanno riferito un incendio in un aeroporto militare a Lipetsk venerdì mattina, che il quartier generale dell'esercito ucraino ha in seguito rivendicato, affermando che "depoti di bombe guidate e altre strutture" erano stati colpiti.

Le autorità russe hanno riferito di un "attacco massiccio" di droni e un incendio in un aeroporto militare, nonché danni a una centrale elettrica. Il governatore Igor Artamonov ha emanato ordini di evacuazione per quattro insediamenti nelle vicinanze di Lipetsk. I resoconti preliminari suggeriscono che almeno sei persone sono rimaste ferite nell'attacco, ha detto in seguito Artamonov. Ha anche annunciato che lo stato di allerta rosso per la città era stato revocato. Lipetsk si trova a circa 330 chilometri da Kursk.

Secondo il ministero della Difesa russo, la difesa aerea ha abbattuto un totale di 75 droni ucraini sul territorio russo e la penisola di Crimea annessa dalla Russia. 26 sono stati intercettati sulla regione di frontiera di Belgorod, sette su Kursk, 19 sulla regione di Lipetsk e 13 sulla Crimea. Sono stati distrutti anche sette droni marittimi diretti verso la Crimea.

I funzionari ucraini non hanno ancora commentato direttamente l'avanzata dell'esercito ucraino nella regione di Kursk. Tuttavia, il presidente Zelensky ha detto nel suo discorso quotidiano giovedì sera che la Russia aveva portato la guerra in Ucraina e ora "dovrebbe sentire ciò che ha fatto".

Alcuni osservatori credono che l'avanzata ucraina a Kursk miri a occupare territorio russo per ottenere una posizione migliore nei futuri negoziati di pace.

Nell'attacco russo a un supermercato nella città ucraina orientale di Kostyantynivka, a circa 13 chilometri dal fronte, sono state danneggiate anche le case vicine, secondo il ministro dell'Interno ucraino Ihor Klymenko. I giornalisti dell'AFP hanno riferito di decine di persone in fuga. Il supermercato era avvolto da fumo nero, con la polizia che isolava le strade circostanti. Sono stati sentiti anche droni e intensificato fuoco di artiglieria nella zona.

Zelenskyy ha dichiarato sul servizio di messaggistica Telegram che la Russia sarebbe stata ritenuta responsabile per l'attacco diurna. Il governatore regionale ucraino di Donetsk, Vadym Lysychenko, ha descritto l'attacco come "un altro colpo mirato su un luogo affollato".

Kostyantynivka, con una popolazione prebellica di circa 67.000 abitanti, si trova vicino al fronte nella regione industriale di Donetsk e viene quasi quotidianamente bombardata dall'esercito russo.

Nel frattempo, nella regione ucraina di Sumy, confinante con il Kursk russo, i bombardamenti russi sono continuati, secondo le autorità locali. Venerdì, la polizia ha emanato un ordine di evacuazione per circa 20.000 persone in 28 insediamenti della regione. Le forze di sicurezza locali sono state dispiegate per assistere all'operazione, ha detto la polizia.

In risposta all'avanzata ucraina, la Russia ha rafforzato le sue forze a Kursk con carri armati e veicoli pesanti aggiuntivi.

