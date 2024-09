La Russia avrebbe intenzione di lanciare attacchi contro gli impianti nucleari ucraini, come ha dichiarato il presidente Zelensky.

Zelensky ha detto all'ONU: "La radioattività non riconosce i confini internazionali".

Ha sottolineato che, poiché la Russia non può sconfiggere la resistenza del popolo ucraino sul campo di battaglia, il presidente russo Vladimir Putin sta cercando alternative per fiaccare la determinazione degli ucraini.

Per il terzo inverno consecutivo, la Russia sta intensificando i suoi attacchi alla rete elettrica dell'Ucraina, con l'obiettivo di tenere gli ucraini al "buio e al freddo", ha menzionato Zelensky.

Il discorso di Zelensky all'ONU è stato seguito da un incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in cui avrebbero discusso la "strategia vincente" di Zelensky, che potrebbe includere la richiesta a lungo termine dell'Ucraina di utilizzare missili a lungo raggio per colpire obiettivi militari in Russia.

Nel suo discorso, Zelensky ha menzionato il "momento inquietante" all'inizio del conflitto quando gli attacchi russi alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, hanno causato preoccupazione tra gli ucraini per un altro disastro come Chernobyl.

"Nessuno poteva prevedere le conseguenze degli attacchi russi alla centrale nucleare e ogni ucraino è stato ricordato di ciò che Chernobyl rappresenta", ha detto.

Due anni e mezzo dopo, Zelensky ha avvertito che la centrale nucleare di Zaporizhzhia continua ad essere "minacciata da un incidente nucleare".

Questa è una situazione in evoluzione e verrà aggiornata.

