La Russia aumenta i suoi impegni finanziari senza fornire alcun chiarimento sulla sua posizione bellica.

14:24 Un Tribunale Russo Condanna Per L'Attacco A Un Scrittore Pro-Russo

Un tribunale russo ha condannato un individuo a una pena detentiva a vita per aver attaccato lo scrittore pro-russo Sachar Prilepin. Il colpevole proviene dalla regione orientale ucraina del Donbass e avrebbe fatto parte in passato delle forze separatiste pro-Russia. Prilepin è un sostenitore fermo dell'intervento russo in Ucraina e ha subito ferite in un attentato con una bomba nel maggio 2023 nella regione di Nizhny Novgorod. Il suo autista è morto nell'esplosione.

13:51 La Russia Annuncia Un Piano Per Il Reclutamento Di 133.000 Militari Per L'Autunno

A partire da oggi e fino alla fine dell'anno, la Russia sta pianificando di arruolare 133.000 persone per il servizio militare, secondo i resoconti dei media ucraini. Il presidente russo Putin ha dato il via libera a una campagna di reclutamento autunnale. Gli uomini di età compresa tra i 18 e i 30 anni che non sono già militari o riservisti sono il target di questa campagna di reclutamento. Al termine del loro periodo di servizio, i soldati che hanno completato il servizio saranno congedati.

13:14 Le Autorità Ucraine Segnalano Vittime Di Attacchi Russi Con Droni

Le autorità ucraine segnalano una vittima e diversi feriti a causa di attacchi russi con droni. A Kupiansk, nella regione di Kharkiv, un uomo è morto e a Kherson tre persone di età compresa tra 53 e 72 anni sono rimaste ferite, secondo i reporter dell'agenzia di stampa statale ucraina, citando le autorità locali.

12:36 Le Truppe Russe Si Impadroniscono Di Un Altro Villaggio Nella Regione Di Donetsk

Il ministero della Difesa russo afferma di aver conquistato un altro insediamento nell'est dell'Ucraina. Secondo il ministero della Difesa russo, le truppe russe hanno "liberato con successo il villaggio di Nelepowka", utilizzando il nome russo per il insediamento di Nelipivka nella regione di Donetsk. Di recente, l'Ucraina ha segnalato guadagni territoriali in questo settore. L'esercito russo sta respingendo le forze ucraine, che sono meno numerose e meno equipaggiate, nell'est dell'Ucraina da diversi mesi. Nelepowka si trova a circa cinque chilometri a sud di Torez, una città sotto il controllo ucraino ma sotto bombardamenti russi incessanti da settimane. Le forze russe stanno anche facendo progressi verso Pokrovsk, una città strategica per i rifornimenti delle truppe ucraine.

11:55 I Partigiani Si Dicono Responsabili Di Un Attacco A Una Linea Di Rifornimento Russa Nella Regione Di Kursk

Il gruppo partigiano Atesh afferma di aver sabotato una linea ferroviaria utilizzata dalle truppe russe per trasportare attrezzature e munizioni verso le posizioni del fronte a Kursk. L'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform riporta un messaggio su Telegram del gruppo. Atesh afferma di essere composto da ucraini, tatari di Crimea e sostenitori dell'opposizione russa e di essere stato fondato due anni fa sulla penisola di Crimea.

11:26 I Cittadini Russi Sono Scettici Sui Provvedimenti Anti-Corruzione

Il 40% del bilancio nazionale della Russia, secondo il progetto attuale, sarà destinato alla difesa dal prossimo anno. Contestualmente, è stata avviata una crackdown sulla corruzione all'interno del ministero competente dopo la morte di Yevgeny Prigozhin. Tuttavia, i cittadini russi rimangono scettici, secondo il reporter di ntv Rainer Munz:

11:01 Un Cittadino Americano Si Dichiara Colpevole Di Attività Di Mercenario E Potrebbe Essere Condannato A Una Pena Detentiva Lunga

Stephen Hubbard, un cittadino americano, ha ammesso la sua colpevolezza per attività di mercenario in un tribunale di Mosca. Il "Guardian" britannico ha riferito la notizia, citando l'agenzia di stampa statale russa RIA. Se condannato, il 72enne potrebbe essere condannato a una pena detentiva da 7 a 15 anni.

10:20 Un Attacco Con Droni A Kyiv Ha Scatenato Incendi

Un edificio residenziale è stato danneggiato e incendiato a seguito di un attacco diffuso con droni a Kyiv, secondo le autorità locali come riportato da Ukrainska Pravda. Non sono state segnalate vittime. Gli incendi sono divampati in cinque zone distrettuali a causa dei detriti dei droni abbattuti, è stato ulteriormente riferito. Tutti i droni sono stati apparentemente abbattuti, secondo le fonti ucraine.

09:36 Putin Esprime La Sua Fiduciosa Nel Raggiungere Gli Obiettivi In Ucraina

Il presidente russo Putin ha ribadito la sua determinazione nel conflitto con l'Ucraina. "Tutti gli obiettivi prefissati saranno raggiunti", ha detto in un messaggio video per il secondo anniversario della rivendicazione russa dell'anneessione di quattro regioni ucraine. Putin ha giustificato ancora una volta l'invasione, descrivendo il governo ucraino come una "dittatura neo-nazista". La Russia ha inviato truppe per proteggere la popolazione di lingua russa, ha affermato, accusando il governo ucraino di volere "spezzare permanentemente" i legami di queste persone con la Russia, la loro patria storica. Putin ha anche criticato "gli élite occidentali" per aver trasformato l'Ucraina in una "colonia, un avamposto militare, mirato contro la Russia".

08:46 L'Ucraina Rimuove Il Comandante Della Difesa Di Wuhledar

Il colonnello Ivan Winnik, comandante della 72ª Brigata Meccanizzata Separata dell'Ucraina, che ha difeso la città di Wuhledar per oltre due anni, è stato rimosso dal suo incarico. Il Kyiv Independent ha riferito la notizia, citando il Comando delle Forze congiunte del Nord. Il motivo addotto è stata la promozione e il trasferimento delle competenze di combattimento di Winnik. Il successore non è stato ancora identificato. Sotto il comando di Winnik, la brigata è riuscita a difendere la città per oltre due anni. C'è preoccupazione che le forze russe possano presto catturare la piccola città, il centro strategico della regione del Donbass.

08:04 Mykolaiv Segnala Un Incendio In Una Struttura Critica

Una struttura critica nell'oblast di Mykolaiv, nel distretto di Bashtanka, è stata data alle fiamme a seguito di un attacco con droni russi, secondo Ukrainska Pravda, citando il capo del distretto militare regionale. La struttura esattamente sotto attacco non è specificata.

07:24 Kyiv Respinge con Successo l'Attacco NotturnoL'attacco russo su Kyiv della notte scorsa è durato oltre cinque ore, secondo quanto riferito dall'amministrazione militare regionale. Tuttavia, tutti i droni in arrivo sono stati efficacemente respinti, come riferito dall'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform, citando i leader dell'autorità. L'attacco è stato condotto in più ondate e da diverse direzioni.

06:44 Russia Trasferisce Prigionieri alle Linee del Fronte in Vece delle CarceriLe fughe di notizie suggeriscono che la Russia sta attuando una legge che consente alle autorità di esentare individui dalla responsabilità penale se si arruolano nel Ministero della Difesa. I prigionieri delle regioni come Bryansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, la Repubblica di Komi, Altai e Crimea illegalmente occupata hanno ricevuto questa opportunità, secondo i media dell'opposizione russa e il think tank con sede negli Stati Uniti, Institute for the Study of War.

06:13 Zelensky Rapporta l'Uso Quotidiano di 100 Bombe GuidateLa Russia continua ad attaccare l'Ucraina in modo implacabile, utilizzando circa 100 bombe guidate al giorno direttamente dagli aerei, come dichiarato dal presidente ucraino Zelensky in un discorso video. Recentemente, 14 persone sono rimaste ferite in un attacco all'industriale città di Saporizhzhia. Sono state anche prese di mira aree come Kharkiv, Donetsk e Sumy con bombe guidate. "Questo è il terrore quotidiano della Russia", ha notato Zelensky, aggiungendo che questi attacchi servono a ricordare ai partner dell'Ucraina il loro bisogno di estendere le capacità di attacco a lungo raggio, migliorare le capacità di difesa aerea per l'Ucraina e aumentare le sanzioni contro la Russia.

05:43 Lo Stato Maggiore Ucraino Avverte su VuhledarNuovi attacchi russi alle linee di difesa ucraine sono stati segnalati nel Donbass. Tredici attacchi sono stati respinti a Pokrovsk e diciassette avanzamenti del fronte russo sono stati fermati a Kurachove, secondo lo Stato Maggiore ucraino. Sono segnalati anche scontri più pesanti nell'area di Vuhledar. Gli analisti militari ucraini esprimono preoccupazione per il fatto che questa piccola città nel settore meridionale del Donbass potrebbe presto cadere nelle mani delle unità russe.

04:46 Gli Attacchi dei Droni su Kyiv Persistono fino al MattinoLa capitale ucraina, Kyiv, ha subito numerosi attacchi con droni russi durante la notte. Le forze di difesa aerea ucraine hanno lavorato per ore per respingere questi attacchi persistenti. "Numerosi droni nemici sono presenti sopra e vicino alla capitale", ha annunciato il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, su Telegram, mentre i testimoni hanno riferito una serie di forti esplosioni e oggetti colpiti nel cielo, segnalando l'uso di sistemi di difesa aerea. Non sono state documentate iniziali segnalazioni di danni o vittime dal 1 AM ora locale (00:00 UTC). Da allora, sono state attivate le allerta aeree a Kyiv e nelle regioni circostanti, nonché in tutta l'Ucraina orientale. La forza aerea ucraina ha precedentemente segnalato diverse ondate di attacchi con droni russi su Kyiv e sull'Ucraina occidentale, registrando anche diversi lanci di bombe guidate dalle aree sotto il controllo russo.

03:45 La Commissione di Helsinki Premere per una Modifica nelle Relazioni tra Stati Uniti e RussiaLa commissione bipartitica di Helsinki sta urgentemente incoraggiando gli Stati Uniti ad abbandonare il suo approccio post-Guerra Fredda nei confronti della Russia e considerare Mosca come una costante minaccia per la sicurezza globale. Secondo il quotidiano "The Hill", la commissione promuove la rivalutazione da parte degli Stati Uniti della sua strategia nei confronti della Russia, simile alla rivalutazione della sua politica nei confronti della Cina. Le proposte suggeriscono di deviare dagli impegni dell'amministrazione Biden nei confronti dell'Ucraina e mettono in discussione la posizione assunta da Donald Trump e i suoi alleati nel Congresso, che sostengono che gli Stati Uniti investono troppo nella sicurezza europea. Trump ha sottolineato l'importanza di trattative dirette tra Ucraina e Russia, ma il presidente della commissione Helsinki, Joe Wilson, esprime scetticismo sulla possibilità di raggiungere un accordo con il leader del Cremlino, Vladimir Putin.

02:49 La Russia Colpisce Kyiv con Attacchi di DroniLa capitale ucraina, Kyiv, è attualmente sotto attacco da parte dei droni russi. Secondo le fonti militari ucraine, le forze di difesa aerea sono attivamente impegnate a respingere gli attacchi. I testimoni riferiscono di aver sentito diverse forti esplosioni e di aver visto oggetti colpiti nel cielo, segnalando l'uso di sistemi di difesa aerea. Insieme a Kyiv e alla sua regione circostante, le allerta aeree sono state attivate in tutta l'Ucraina orientale.

01:40 Campagna Elettorale in Moldavia: il Ministro Avverte contro "i Ladri"Un alto funzionario del governo ha lanciato un avvertimento ai moldavi contro "i ladri, i rifugiati e i banditi" dopo che un businessman esiliato e filorusso ha promesso di ricompensare finanziariamente i votanti se voteranno "no" in un referendum sull'adesione all'Unione Europea. L'appello del ministro delle Infrastrutture Andrei Spinu segna l'intensificazione della campagna elettorale presidenziale contesa, prevista per il 20 ottobre, durante la quale l'attuale Maia Sandu si candida per un secondo mandato.

00:14 La Russia Accusa gli Ucraini di aver Attaccato una Sottostazione Elettrica Vicino alla Centrale NucleareLa squadra di gestione della centrale nucleare (CN) di Zaporizhzhia, sotto il controllo russo, accusa le forze ucraine di aver colpito una sottostazione elettrica vicina, distruggendo un trasformatore. La squadra di gestione della CN ha riferito su Telegram che il fuoco dell'artiglieria ha colpito il trasformatore situato nella sottostazione elettrica "Raduga" a Enerhodar, una città nel sud-est dell'Ucraina. È stata anche pubblicata una fotografia che mostra il fumo che sale dal tetto dell'edificio. L'approvvigionamento di energia elettrica per Enerhodar rimane inalterato, secondo la squadra di gestione della CN. La centrale nucleare di Zaporizhzhia, con sei reattori, è la più grande d'Europa. È stata catturata dalle forze russe durante le prime fasi dell'invasione russa dell'Ucraina, a febbraio 2022. Entrambe le parti si accusano spesso di pianificare o eseguire attacchi contro o vicino alla centrale nucleare.

23:15 Zelenskyy Allevia Paure Nucleari: "Putin Apprezza la Sua Esistenza"Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy esprime dubbi sulle minacce nucleari in aumento provenienti dal Presidente russo Vladimir Putin, in un'interazione con Fox News. Secondo Zelenskyy, Putin apprezza la sua esistenza e probabilmente si asterrà dall'utilizzo di armi nucleari a causa di questo affetto. Zelenskyy ammette: "Nessuno può guardare dentro la sua mente. Potrebbe scatenare attacchi nucleari contro qualsiasi nazione - o nessuno. Tuttavia, credo che non lo farà."

22:10 Trionfo dell'FPO sulla Conflitto Ucraina-RussiaLe elezioni parlamentari austriache hanno ridisegnato il panorama politico. L'FPO di destra ha ottenuto una storica vittoria con una proiezione del 28,7%, secondo le stime. Nel loro manifesto elettorale, l'FPO adotta un approccio altamente critico verso l'UE in materia di politica estera. Si avvicina alla guerra in Ucraina e alla Russia con benevolenza, senza considerare il conflitto un motivo per ostilità nei confronti di Mosca. Inoltre, le importazioni austriache di gas dalla Russia hanno rappresentato oltre il 90% delle loro importazioni totali da gennaio a maggio 2024.

21:37 Il Primo Ministro Russo Incontra il suo Omologo IranianoIl Primo Ministro russo Mikhail Mishustin si recherà a Teheran per incontrare il Presidente iraniano Massoud Peseschkian, mentre si registrano crescenti tensioni nel Medio Oriente. Secondo il governo russo, l'incontro è previsto per lunedì e Mishustin incontrerà anche il Vice Presidente iraniano Mohammad Resa Aref. La visita di Mishustin dovrebbe affrontare "l'intero spettro della cooperazione russo-iraniana in campo commerciale, economico, culturale e di aiuto umanitario", secondo Mosca. L'Occidente accusa l'Iran di fornire droni e missili all'esercito russo per sostenere i suoi sforzi militari in Ucraina. L'Iran nega queste accuse.

