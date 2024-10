La Russia aumenta di nuovo in modo significativo le sue spese militari.

Russia Aumenta la Spesa Militare del 30% per il Finanziamento della Guerra

La Russia ha proposto un aumento del budget militare, con le spese per la difesa previste per aumentare del 30% a circa 130 miliardi di euro, secondo il piano di bilancio per il 2025 pubblicato sul sito del parlamento russo. Sono stati allocati fondi anche per la sicurezza interna e le spese classificate legate alla guerra in Ucraina. In totale, la difesa e la sicurezza interna rappresentano circa il 40% del budget. La proposta attende ancora l'approvazione del parlamento e la firma del presidente Putin. Rispetto al 2024, le spese militari erano già aumentate del 70% rispetto all'anno precedente. Nel frattempo, l'Ucraina prevede di destinare circa il 60% del suo budget alla difesa e alla sicurezza per l'anno successivo, con un budget della difesa di circa 48 miliardi di euro, che rappresenta circa un terzo di quello della Russia.

18:23: Aerei Russi Rilevati nella Zona di Identificazione dell'Aerodifesa dell'Alaska

Il Comando della Difesa Aerospaziale del Nord America (Norad) degli Stati Uniti e del Canada ha segnalato la presenza di aerei militari russi all'interno della Zona di Identificazione dell'Aerodifesa (ADIZ) dell'Alaska lo scorso lunedì. Gli aerei in questa zona devono identificarsi; tuttavia, essa non si estende allo spazio aereo di una nazione. Gli aerei del Norad hanno intercettato gli aerei russi, secondo il generale Gregory Guillot, che ha anche descritto il comportamento di uno degli aerei russi come non professionale e potenzialmente minaccioso. In precedenza, a fine luglio, il Norad aveva segnalato l'intercettazione di aerei russi e cinesi all'interno della zona di sorveglianza aerea dell'Alaska, tutti rimasti entro lo spazio aereo internazionale.

17:43: Il Programma 'Job Turbo' Mostra Risultati Iniziali Positivi per i Rifugiati, Secondo Scholz

Il cancelliere Scholz ha elogiato il successo iniziale del programma 'Job Turbo', segnalando che 266.000 ucraini erano impiegati in Germania a luglio, con un aumento di 71.000 persone rispetto all'anno precedente. Il programma ha anche registrato un aumento delle figure occupazionali per le persone dei principali paesi richiedenti asilo, passando da 71.000 a 704.000. Scholz ha attribuito questo aumento al programma 'Job Turbo' durante un evento alla Cancelleria. Il ministro del Lavoro Heil ha riferito che circa 113.000 dei 266.000 ucraini erano impiegati in lavori socialmente assicurati. Il programma, iniziato circa un anno fa, si concentra sul rafforzamento del supporto dei centri per l'impiego.

16:37: Kara-Mursa: La Russia Ha Più Prigionieri Politici di Quanti Ne Avesse l'Unione Sovietica

Il leader dell'opposizione Vladimir Kara-Mursa ha dichiarato che ci sono più prigionieri politici in Russia di quanto ce ne fosse alla fine dell'era sovietica. Secondo Kara-Mursa, ci sono più di 1300 prigionieri politici noti in Russia di Putin, più di quanti ce ne fossero durante l'intero periodo finale dell'Unione Sovietica. Ha criticato l'affermazione di Putin secondo cui tutti i russi sostengono il suo regime e la sua guerra, e ha chiesto il rilascio dei dissidenti imprigionati. Le autorità russe hanno arrestato Kara-Mursa ad aprile 2022 per aver accusato la Russia di aver commesso crimini di guerra contro l'Ucraina. A aprile 2023 è stato condannato a 25 anni di prigione, per essere poi rilasciato a inizio agosto come parte di uno scambio di prigionieri.

16:15: La Russia Intensifica gli Attacchi Notturni

La Russia ha effettuato attacchi notturni con droni e missili contro l'Ucraina per 33 notti consecutive, secondo l'aeronautica ucraina. Sono stati segnalati esplosioni e spari a Kyiv per tutta la notte, con la difesa aerea che ha combattuto contro l'attacco dei droni per circa cinque ore. Non sono state segnalate vittime.

15:41: Domanda Sull'Uso di Armi Nucleari: il Cremlino Cambia Tono Ancora

Il Cremlino ha alzato la soglia per una possibile risposta nucleare nella guerra in Ucraina, dopo i cambiamenti nella dottrina nucleare della Russia. Il portavoce del Cremlino Peskov ha negato che ogni episodio di combattimento in Ucraina debba essere collegato a una risposta nucleare da parte della Russia. Dopo voci non confermate di droni ucraini abbattuti, Peskov è stato chiesto se ciò non costituisse un attacco di massa che giustificherebbe una risposta nucleare. Ha risposto che erano state prese importanti decisioni, ma che l'operazione militare speciale sarebbe continuata senza un'agenda nucleare costante.

15:15: Baerbock: La Disinformazione della Russia Mira in Particolare i Giovani

La ministra degli Esteri Annalena Baerbock ha lanciato l'allarme sulla disinformazione e sull'interferenza elettorale, principalmente dalla Russia. Ha dichiarato che c'è un significativo impatto delle campagne di disinformazione e che c'è un sistema calcolato dietro di esse, che mira specificamente ai votanti più giovani. Le donne sono particolarmente soggette all'odio e alla disinformazione. Baerbock ha anche riconosciuto il ruolo di certi algoritmi dei social media che amplificano ulteriormente l'odio e l'incitamento. "Se non affrontiamo questo problema, saremo vulnerabili a queste menzogne perpetuate", ha avvertito.

15:01: La Russia Aumenta il Budget, Segreta sui Fondi per la Guerra

L'amministrazione russa presenta la sua proposta di bilancio per il 2025 al parlamento russo. Secondo questa proposta, le spese federali dovrebbero raggiungere circa 400 miliardi di euro l'anno successivo - un aumento del quasi 12% rispetto al 2024. Il Ministero delle Finanze menziona solo che "risorse sostanziali" saranno allocate per equipaggiare le forze armate con le armi e l'equipaggiamento militare necessario, offrire compensazioni e sostenere le aziende nel complesso militare-industriale.

14:24: Un Tribunale Russo Condanna un Uomo alla Prigione a Vita per l'Attacco a un Nazionalista

In un processo riguardante l'attacco contro l'autore nazionalista russo Sachar Prilepin, un tribunale condanna l'imputato alla prigione a vita. Originario della regione dell'est ucraina del Donbass, come riportato dai media, aveva precedentemente combattuto con le forze separatiste sostenute dalla Russia. Prilepin è un forte sostenitore dell'impegno militare della Russia in Ucraina e fu ferito in un'esplosione di una bomba a maggio 2023 nella regione di Nizhny Novgorod. Purtroppo, il suo autista perse la vita in questo incidente.

13:51 Russia Planned to Reclutare 133,000 Nuovi Soldati quest'AutunnoI media russi segnalano che a partire da oggi e fino alla fine dell'anno, la Russia intende arruolare 133,000 persone per il servizio militare. Il presidente russo Putin ha firmato un ordine per una campagna di arruolamento autunnale. I nuovi reclute saranno uomini di età compresa tra i 18 e i 30 anni che non sono soldati di riserva. In cambio, i soldati il cui termine di servizio sta per scadere saranno esentati dagli obblighi militari.

13:14 Ucraina Conferma le VittimeGli attacchi dei droni russi hanno causato un morto e diversi feriti, secondo i resoconti ucraini. A Kupiansk, nella regione di Kharkiv, è morto un uomo, mentre a Kherson tre uomini di età compresa tra 53 e 72 anni sono rimasti feriti, come riferito dall'agenzia di stampa statale ucraina, citando le autorità locali.

12:36 Russia Sostiene di Avere Preso il Controllo di un Altro Villaggio nella Regione di DonetskGli ufficiali militari russi sostengono di aver preso il controllo di un'altra località nell'est dell'Ucraina. Le forze russe "hanno liberato con successo il villaggio di Nelipiwka", ha dichiarato il ministero della Difesa di Mosca, utilizzando il nome russo del insediamento di Nelipiwka nella regione di Donetsk. Di recente, l'Ucraina aveva segnalato guadagni territoriali in questo settore. I soldati russi stanno avanzando contro le forze ucraine, che sono inferiori numericamente e scarsamente rifornite, nell'est dell'Ucraina. Nelipiwka si trova a circa 5 chilometri a sud di Torezk, una città controllata dall'Ucraina ma sotto il fuoco russo da settimane. I soldati russi si stanno gradualmente avvicinando a Pokrovsk, un importante centro strategico per l'esercito ucraino.

11:55 I Ribelli Sostengono di Avere Detto un Attacco alla Linea di Rifornimento RussaIl gruppo di resistenza clandestino Atesh sostiene di aver distrutto la linea ferroviaria utilizzata dalle forze russe per consegnare rifornimenti e munizioni al fronte nella regione russa di Kursk. L'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform cita un comunicato corrispondente del gruppo partigiano su Telegram. Questo movimento è composto da ucraini, tatari di Crimea e membri dell'opposizione russa e fu fondato due anni fa sulla penisola di Crimea.

11:26 Munz: I Russi sono Scettici sulla Lotta alla CorruzioneIl prossimo anno, circa il 40% del bilancio statale russo, secondo la sua bozza attuale, sarà destinato al settore della difesa. Simultaneamente, una campagna contro la corruzione all'interno del ministero competente è in corso da quando è stato ucciso il leader della resistenza Yevgeni Prigoschin. Tuttavia, questa campagna non gode di molta credibilità tra i cittadini russi, come riferito dal giornalista di ntv Rainer Munz da Mosca.

11:01 Cittadino Americano a Rischio di Anni di Prigione in Russia per Aver Sostenuto l'UcrainaIl cittadino americano Stephen Hubbard ha ammesso la colpevolezza delle accuse di essere un mercenario in un tribunale di Mosca. Come riferito dal britannico "Guardian", citando l'agenzia di stampa statale russa RIA, Hubbard, 72 anni, ha accettato denaro per combattere contro la Russia in Ucraina. Se condannato, Hubbard rischia da 7 a 15 anni di prigione.

10:20 L'Attacco dei Droni a Kyiv Ha Causato Danni, Nessuna VittimaUn edificio residenziale ha subito danni e incendi a causa degli intensi attacchi dei droni di ieri sera a Kyiv, secondo le autorità locali segnalate da Ukrainska Pravda. Per fortuna, non ci sono state vittime. Gli incendi sono stati causati dai detriti dei droni abbattuti in cinque regioni di Kyiv, secondo i resoconti ucraini. Tutti i droni sono stati apparentemente abbattuti, secondo i resoconti ucraini.

09:36 Putin: la Russia "Manifestera Tutti i Suoi Obiettivi"Il presidente russo Putin ha ribadito la determinazione della Russia nel conflitto contro l'Ucraina. "Tutti i nostri obiettivi saranno realizzati", ha dichiarato in un messaggio video per il secondo anniversario dell'annessione russa di quattro regioni dell'Ucraina. Il presidente russo ha ripetuto la sua giustificazione per l'invasione, descrivendo il governo ucraino come un "regime neofascista". La Russia è intervenuta per proteggere la popolazione di lingua russa, ha affermato, accusando le "élite occidentali" di aver trasformato l'Ucraina in una "colonia, un avamposto militare con la Russia come suo bersaglio".

08:04 Mykolaiv: Incendio in una Struttura per l'Attacco dei Droni RussiUn incendio è scoppiato in una struttura importante nell'oblast di Mykolaiv, nel distretto di Bashtanka, a causa di un attacco di droni russi, secondo Ukrainska Pravda, che cita il capo militare della regione. La struttura specifica sotto attacco non è stata rivelata.

07:24 Kyiv Respinge l'Attacco Notturno, Abbatte Tutti i DroniL'attacco notturno della Russia a Kyiv è durato più di cinque ore, secondo l'amministrazione militare regionale. Tuttavia, tutti i droni sono stati efficacemente abbattuti, come riferito dall'agenzia di stampa statale Ukrinform, citando la leadership delle autorità cittadine. L'attacco è stato eseguito in diverse ondate da diverse direzioni.

06:13 Zelensky Rapporta l'Uso Quotidiano di 100 Bombe GuidateLa Russia continua ad assalire l'Ucraina senza sosta. Il presidente ucraino Zelensky ha riferito che la Russia sta lanciando circa 100 bombe mirate con precisione in Ucraina ogni giorno dai suoi aerei, come riportato nel suo discorso televisivo. Recentemente, 14 persone sono rimaste ferite in un attacco al principale centro industriale di Saporizhzhia. Le regioni di Kharkiv, Donetsk e Sumy sono state inoltre colpite da bombe guidate. "Questa è la quotidiana terrore della Russia", dice Zelensky, sottolineando che questo è un costante promemoria per tutti i partner dell'Ucraina che l'Ucraina ha bisogno di più capacità di attacco a lungo raggio, più difesa aerea e più sanzioni contro la Russia.

05:43 Stato Maggiore Ucraino Preoccupato per VuhledarNuovi attacchi russi contro le linee difensive ucraine sono stati segnalati vicino a Donbass. Sono state respinte tredici attacchi vicino a Pokrovsk e bloccati diciotto avanzamenti delle truppe russe vicino a Kurachove, secondo lo Stato Maggiore ucraino. Combattimenti intensi si stanno verificando anche intorno a Vuhledar. Gli strateghi militari ucraini temono che la contesa città di Vuhledar, nella parte meridionale di Donbass, che è stata contesa per due anni, potrebbe presto essere catturata dalle unità russe.

04:46 Kyiv Soffre di Attacchi Multipli di DroniDurante la notte, Kyiv è stata nuovamente presa di mira da numerosi attacchi di droni russi. Le fonti militari ucraine riferiscono che le unità di difesa aerea sono state attivamente impegnate a respingere diverse ondate di attacchi per ore. "Ci sono ancora diversi droni ostili che volano sopra e vicino alla capitale", ha riferito il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, via Telegram. I testimoni riferiscono di diverse esplosioni forti e di oggetti colpiti in aria, indicando l'uso di sistemi di difesa aerea. Al momento non ci sono segnalazioni di danni o vittime a causa degli ultimi attacchi. Dalle 1:00 del mattino ora locale (00:00 UTC), sono state emesse allerte aeree a Kyiv, nella sua regione circostante e in tutta l'Ucraina orientale. La forza aerea ucraina aveva segnalato diversi gruppi di attacchi di droni russi su Kyiv e sull'Ucraina occidentale in precedenza. Inoltre, il lancio di diverse bombe guidate dalle aree controllate dalla Russia dell'Ucraina è stato registrato intorno alle 04:40 del mattino ora locale, secondo i resoconti militari.

03:45 Commissione di Helsinki Premere per il Cambiamento della Politica degli Stati Uniti verso la RussiaLa Commissione di Helsinki bipartisan sta urgentemente incoraggiando gli Stati Uniti a modificare la sua politica post-Guerra Fredda nei confronti della Russia e considerare Mosca una persistente minaccia alla sicurezza globale. Secondo "The Hill", la Commissione consiglia a Washington di rivedere la sua posizione sulla Russia, in linea con la sua rivalutazione della Cina. Le raccomandazioni superano gli impegni dell'amministrazione Biden verso l'Ucraina e contrastano con le posizioni di Donald Trump e dei suoi alleati congressuali, che ritengono che gli Stati Uniti investano eccessivamente nella sicurezza europea. Trump sottolinea la necessità di trattative dirette tra Ucraina e Russia, ma il presidente della Commissione di Helsinki, il repubblicano Joe Wilson, dubita della possibilità di trattare con il leader russo Vladimir Putin.

02:49 Russia Attacca Kyiv con DroniKyiv, la capitale ucraina, è presa di mira dai droni russi, secondo l'esercito ucraino. Le unità di difesa aerea sono impegnate per respingere gli attacchi. I testimoni riferiscono di diverse esplosioni forti e di oggetti colpiti in aria, indicando l'uso di sistemi di difesa aerea. Kyiv e la sua regione circostante, nonché tutta l'Ucraina orientale, sono attualmente sotto allerta aerea.

00:14 Russia: Forze Ucraine Bersaglio Trasformatore di Potenza Vicino alla Centrale NucleareSecondo l'amministrazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, controllata dalla Russia, le truppe ucraine hanno bombardato ancora una volta un trasformatore di potenza vicino alla centrale, causando danni a un altro trasformatore. La squadra della centrale nucleare ha riferito su Telegram che un attacco di artiglieria ha colpito il trasformatore alla stazione di trasformatore di potenza "Raduga" situata a Enerhodar, una città nel sud-est dell'Ucraina. È stata anche condivisa un'immagine fumante che mostra colonne di fumo che si levano dal tetto dell'edificio. L'approvvigionamento di energia a Enerhodar non è stato interrotto, secondo i resoconti. La centrale nucleare di Zaporizhzhia, con i suoi sei reattori, è la più grande d'Europa. È stata conquistata dalle forze russe durante la fase iniziale dell'invasione della Russia dell'Ucraina, iniziata a febbraio 2022. Entrambe le parti continuano ad accusarsi a vicenda di aver attaccato o pianificato un attacco alla centrale nucleare.

23:15 Zelenskyy Ignora le Minacce Nucleari: "Putin Ama la Vita"Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy esprime i suoi dubbi sulle minacce nucleari del presidente russo Vladimir Putin in un'intervista a Fox News. Putin ha un'affinità per la vita e, di conseguenza, potrebbe evitare l'uso di armi nucleari a causa dei potenziali rischi. "Non puoi mai comprendere appieno i suoi pensieri", dice Zelenskyy. "Potrebbe utilizzare armi nucleari contro qualsiasi nazione - o scegliere di non farlo. Ma dubito seriamente che lo farà".

22:10 La Visione della FPÖ sulla Guerra in Ucraina e la RussiaLe elezioni parlamentari austriache hanno portato a un significativo cambiamento nel panorama politico. Il partito di destra FPÖ ha celebrato una vittoria significativa con il 28,7%, secondo le previsioni. Nel loro manifesto elettorale, i populisti di destra manifestano una posizione altamente critica nei confronti dell'UE in politica estera. Nonostante la guerra in Ucraina in corso, il partito mantiene un approccio relativamente amichevole nei confronti della Russia e non considera la dipendenza dell'Austria dal gas russo un problema. Il contratto del gas tra Vienna e Mosca è stato prorogato fino al 2040 nel 2018. Include l'accettazione garantita di consistenti quantità di gas e il risarcimento per il gas non consegnato. Tra gennaio e maggio 2024, quasi il 90% delle importazioni di gas dell'Austria proveniva dalla Russia.

21:37 Il Primo Ministro Russo Si Recava a TehranIl Primo Ministro russo Mikhail Mishustin si sta recando a Tehran per un incontro con il Presidente iraniano Hassan Rouhani. I colloqui sono previsti per lunedì, come riferito dall'amministrazione russa. Mishustin terrà anche colloqui con il Vice Presidente iraniano Mohammad Reza Aref. Il Primo Ministro russo intende discutere "la cooperazione russo-iraniana globale in vari settori come commercio, economia, cultura e aiuti umanitari" a Tehran. Il mondo occidentale sostiene che l'Iran fornisce droni e missili alle forze russe per le loro operazioni militari in Ucraina. Tehran nega tali accuse.

Puoi seguire tutti gli sviluppi precedentiqui.

La presenza di aerei militari russi all'interno della zona di identificazione della difesa aerea (ADIZ) dell'Alaska lo scorso lunedì ha causato preoccupazione, poiché gli aerei di Norad sono intervenuti a causa del comportamento non professionale di uno degli aerei russi.

Date l'aumento del 30% delle spese militari russe per il finanziamento della guerra, l'Alleanza per la Transizione Costituzionale (ACT) in Ucraina ha chiesto un aumento simile delle spese per la difesa per proteggersi meglio dall'aggressione russa. L'ACT ha proposto un aumento delle spese per la difesa al 10% del PIL dell'Ucraina, rispetto alla percentuale attuale del 3%.

Leggi anche: