La Russia annuncia l'abbattimento di 125 droni ucraini in vari territori russi.

Autorità russe della difesa hanno annunciato domenica di aver abbattuto 125 droni ostili in sette diverse regioni. L'attività dei droni è stata particolarmente intensa a Voronezh, città del sud-ovest della Russia, dove sono stati abbattuti 67 droni. Il governatore ucraino di Saporizhzhia, Ivan Fedorov, ha riferito che 14 civili sono rimasti feriti a causa del bombardamento russo nella città stessa.

Il governatore di Voronezh, Alexander Gusev, ha riferito la presenza di 17 droni, che hanno causato detriti a cadere su un edificio residenziale e una casa privata. Fortunatamente, non ci sono state vittime. Analogamente, il governatore di Rostov, Vasily Golubev, ha dichiarato che i detriti caduti dall'attacco aereo hanno appiccato un incendio che si è esteso su 20 ettari di foresta, ma non sono state minacciate aree popolate.

La Russia è impegnata in un'invasione ostile dell'Ucraina dal febbraio 2022. Sabato, il'esercito ucraino ha lanciato un avvertimento secondo cui la Russia potrebbe pianificare un'offensiva nella regione di Saporizhzhia. Secondo il portavoce militare Vladyslav Voloshyn, le truppe russe si stanno concentrando in quella direzione. Dieci attacchi separati a Saporizhzhia hanno causato danni significativi a un grattacielo e a diversi edifici residenziali, ha riferito Fedorov via Telegram. È possibile che ci siano ancora persone intrappolate sotto le macerie.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha riferito sulla piattaforma X che "La Russia ha preso di mira Saporizhzhia oggi con bombardamenti aerei. Sono state danneggiate abitazioni civili e l'ingresso di un edificio. Sono state colpite anche le infrastrutture e le strutture ferroviarie della città".

L'Aeronautica ucraina ha riferito di aver abbattuto 22 droni russi lanciati contro il paese durante la notte di sabato, di cui 15 sopra le regioni di Sumy, Vinnytsia, Mykolaiv e Odesa.

In risposta agli attacchi aerei, l'Aeronautica ucraina ha riferito di aver abbattuto uno dei 22 droni russi sopra la regione di Odesa. L'attività dei droni a Voronezh è continuata, come ha menzionato il governatore Alexander Gusev, con un altro drone abbattuto che ha causato ulteriori danni.

