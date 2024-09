La Russia afferma il suo ruolo nel contrastare le forti offensive ucraine

Secondo il Ministero della Difesa russo a Mosca, le regioni occidentali di Kursk, Bryansk, Voronezh e Belgorod, confinanti con l'Ucraina, sono state notevolmente colpite dagli attacchi ucraini. In questa regione sola, sono stati abbattuti con successo 122 droni.

Durante la notte, Mosca si è preparata per cinque droni in arrivo, secondo il sindaco Sergei Sobyanin. Due importanti infrastrutture, una centrale elettrica a carbone e un impianto di raffinazione del petrolio nella regione di Mosca, sono state prese di mira. In modo sorprendente, non ci sono state vittime, danni alle infrastrutture o interruzioni dell'approvvigionamento di energia.

Mosca e i suoi dintorni sono stati un bersaglio per l'Ucraina diverse volte in passato. Secondo il sindaco Sobyanin, il 21 agosto è stato tentato uno dei più grandi attacchi di droni sulla Mosca finora.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy si è schierato con gli attacchi sul territorio russo, giustificandoli domenica attraverso un post su Facebook. "È completamente giustificato per gli ucraini contrastare il terrore russo con tutti i mezzi necessari per porre fine ad esso", ha dichiarato.

Un'offensiva terrestre ucraina è stata lanciata nella regione di confine russa di Kursk circa un mese fa. Secondo Kiev, circa 100 insediamenti sono stati catturati finora. Questa offensiva ha segnato la prima mossa del genere dalla inizio dell'invasione russa dell'Ucraina a febbraio 2022.

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha considerato l'offensiva ucraina come legittima. Date la "guerra aggressiva senza fondamento" della Russia contro l'Ucraina, che dura da circa 900 giorni, i soldati russi, i carri armati e i punti di supporto sono bersagli legittimi sotto il diritto internazionale, ha affermato a "Welt am Sonntag". Ha argomentato che il diritto dell'Ucraina di difendersi si estende oltre i propri confini. Tuttavia, la NATO non è coinvolta nell'offensiva di Kursk.

Simultaneamente, l'esercito russo ha escalato le tensioni nell'Ucraina orientale. Secondo i resoconti di Mosca, il villaggio di Ptitsy, circa 20 chilometri dalla città strategica di Pokrovsk, e Vyhymka vicino a Seversk sono stati presi dalle truppe russe. Il capo di stato maggiore ucraino Oleksandr Syrskyi ha descritto la situazione intorno a Pokrovsk come difficile, con la Russia che gode di un vantaggio in termini di numero di truppe e potenza di fuoco.

Almeno tre civili sono stati uccisi e nove feriti a causa del bombardamento russo vicino al villaggio di Kurakhove, secondo il governatore ucraino di Donetsk, Vadym Fillaschkin. Almeno 41 persone, tra cui cinque bambini, sono state ferite a Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, secondo il governatore regionale Oleg Synegubov.

Il presidente Zelenskyy, commentando l'attacco a Kharkiv, ha accusato la Russia di cercare di "terrorizzare" la popolazione civile. Ha esortato i partner occidentali a fornire all'Ucraina l'aiuto necessario per difendersi.

Secondo il sito di notizie russe indipendente Mediazona, oltre 66.000 soldati russi sono stati uccisi nella guerra in Ucraina finora. Mediazona, tramite il servizio Telegram, ha riferito il 30 agosto i nomi di 66.471 soldati che hanno perso la vita nel conflitto dal suo inizio a febbraio 2022. I rappresentanti del governo degli Stati Uniti avevano precedentemente stimato il numero di soldati russi uccisi in 120.000, sulla base di un articolo del New York Times.

