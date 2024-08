- La rotta espressa ICE Colonia-Francoforte è libera da martedì.

Dopo quasi quattro settimane di lavori di costruzione sulla linea ad alta velocità ICE cruciale tra Colonia e Francoforte, Deutsche Bahn riprenderà il traffico regolare martedì (13.8.). "Fino ad ora, i lavori procedono secondo i piani", ha dichiarato un portavoce di DB all'agenzia di stampa tedesca. Il primo treno a tornare sui binari sarà un ICE in partenza alle 4:20 da Colonia per Francoforte.

Dal 16 luglio, DB aveva deviato o cancellato treni, causando ritardi tra i 40 e i 90 minuti per i passeggeri e i pendolari. Le fermate a Siegburg/Bonn, Montabaur e Limburg Süd erano sospese e c'era un servizio di autobus sostitutivo tra queste stazioni.

DB aveva annunciato all'inizio di luglio che avrebbe rinnovato 70 chilometri di binari e 13 deviatoi lungo il percorso a un costo di 50 milioni di euro.

