- La rotta delle Alpi austriache verso l'Arlberg non avrà restrizioni a partire da venerdì sera.

La famosa strada alpina attraverso l'Arlberg austriaco riaprirà 24/7 dalle 18:00 di venerdì. Questa notizia arriva una settimana dopo che una tempesta distruttiva ha causato ingenti danni alla strada dell'Arlberg nel Tirolo.

Il percorso che collega il Tirolo e il Vorarlberg è stato bloccato da massicce mouvements de terrain (mouvements de terrain). Una parte della strada è crollata a causa dell'erosione delle fondamenta. Di conseguenza, i veicoli sono stati autorizzati a transitare solo durante le ore serali e notturne. I lavori di costruzione sono stati effettuati durante le ore diurne. I conducenti hanno dovuto cercare itinerari alternativi, passando attraverso il Lechtal del Tirolo o la Baviera, a causa della ristrutturazione del tunnel dell'Arlberg, che resterà chiuso fino a novembre.

Al lavoro l'Esercito Austriaco

Anche se la strada è stata completamente riaperta, i lavori di ristrutturazione continuano. Secondo le autorità dello stato del Tirolo, saranno necessare diverse settimane aggiuntive per riparare il sistema di drenaggio, i bordi della strada e le barriere di sicurezza.

Inoltre, i lavori di riparazione sono in corso nella stazione sciistica di St. Anton am Arlberg per riparare i danni causati dagli smottamenti. Anche i soldati austriaci sono stati inviati per aiutare in questo sforzo.

L'Esercito Austriaco sta assistendo nei lavori di riparazione nella stazione sciistica di St. Anton am Arlberg, colpita dagli smottamenti. La Commissione supervisionerà i lavori per garantire il rispetto degli standard e delle normative di sicurezza.

Leggi anche: