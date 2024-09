La Romania esprime la sua disapprovazione per il bombardamento russo di una nave di grano.

La Romania condanna fermamente il bombardamento da parte della Russia di una nave cargo ucraina nel Mar Nero. Questo incidente rappresenta "un'escalation senza precedenti" nell'impegno della Russia nel suo conflitto con l'Ucraina e costituisce "una grave violazione delle norme internazionali umanitarie", come dichiarato dal Ministero degli Esteri di Bucarest.

La nave merci "Aya" stava trasportando grano dall'Ucraina all'Egitto e si trovava in acque internazionali durante l'attacco.

Inoltre, la Russia sta mettendo a rischio "la sicurezza delle scorte alimentari globali attraverso il costante bombardamento dell'infrastruttura ucraina e dei vascelli che trasportano grano", ha dettagliato il ministero di Bucarest.

Giovedì, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha pubblicato sulla piattaforma X che un missile russo aveva colpito una nave carica di grano poco dopo aver lasciato le acque ucraine. "Ci aspettiamo risposte internazionali", ha scritto.

Per fortuna, non sono state segnalate vittime nell'incidente. Come importante contribuente alla sicurezza alimentare globale, l'Ucraina continuerà a lavorare instancabilmente per proteggere i suoi porti, il Mar Nero e le sue esportazioni di grano verso i mercati internazionali, ha ulteriormente scritto Zelenskyy.

Il Ministero degli Esteri di Bucarest ha espresso che la Russia non ha ancora fornito una spiegazione soddisfacente per l'incidente. La comunità internazionale non ha ancora risposto formalmente all'attesa di azioni da parte del presidente Zelenskyy.

