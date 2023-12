La storia in primo piano

La rivoluzione della Formula E fa leva sulla Generazione Y

La Formula E ha abbracciato i media digitali

Senna: le corse elettriche "sono più divertenti della F1".

La F1 potrebbe "connettersi meglio con i suoi fan".

Ma al giorno d'oggi non sono solo i piloti a benzina a guidare a tutta velocità verso il futuro: Anche la Formula E è in missione di scoperta.

L'unica serie di corse completamente elettrica al mondo, che ha appena due stagioni, si sta divertendo a sperimentare caratteristiche che favoriscono i fan, come afferma il suo CEO Alejandro Agag.

"Gli sport motoristici esistono da molto tempo e la F1 è fantastica, ma la Formula E è nuova ed è un vantaggio non avere un'eredità perché possiamo provare cose folli - ti dà una grande libertà", ha detto Agag alla CNN.

"Con una grande eredità alle spalle - con Senna, Prost, Fangio - non si può sperimentare, ma in Formula E possiamo fare quello che vogliamo".

Funzionalità innovative come il "Fan Boost " - in cui i fan possono votare per dare a un pilota una spinta energetica temporanea durante le gare - e le telecamere a 360 gradi hanno dimostrato la volontà della Formula E di sperimentare, dando ai suoi sostenitori l'opportunità di interagire con lo sport in modi diversi su diverse piattaforme.

Il coinvolgimento non è limitato alla sfera digitale. In occasione delle gare, tra cui l' ePrix di Parigi del mese scorso, i fan possono osservare i team ai box mentre preparano le loro auto, "dare il cinque" ai piloti durante le cerimonie di premiazione e persino gareggiare contro i loro eroi in una simulazione di auto da corsa presso il complesso di intrattenimento "eVillage".

La formula si sta rivelando molto apprezzata sia dai fan che dai piloti.

"L'interazione con i fan è straordinaria", ha dichiarato alla CNN il pilota della DS Virgin Racing ed ex pilota di F1 Jean-Eric Vergne.

"Penso che in Formula E i circuiti siano più piccoli, nei centri urbani (e) portano molta più gente".

Nick Heidfeld, che ha trascorso 12 stagioni in F1 prima di entrare in Formula E, è d'accordo.

"Abbiamo circuiti stradali che sono molto divertenti e abbiamo assistito a gare molto emozionanti: le auto sono abbastanza vicine tra loro da permettere ai fan di divertirsi", ha dichiarato il tedesco.

"La ciliegina sulla torta per me sono le location. Ovunque andiamo - Miami, Berlino, Pechino - sono location eccezionali. Quando sono arrivato a Parigi non potevo crederci: per me è un passo avanti rispetto a qualsiasi altra cosa. È semplicemente surreale guidare qui".

La Formula E non può competere con la sua cugina più vecchia, alimentata a benzina, in termini di velocità - le auto elettriche hanno una velocità massima di 140 mph, rispetto alle 225 mph della F1 - né di fatturato annuo, che è stato stimato in 1,8 miliardi di dollari nel 2014, secondo il sito web di Formula Money.

Dibattito sulla deportanza

Ma potrebbe avere un vantaggio in termini di valore di intrattenimento, secondo Bruno Senna, nipote della leggenda della F1 Ayrton Senna e pilota del team Mahindra Racing.

"Naturalmente si tratta di concetti di corsa molto diversi, ma credo che le nostre gare siano decisamente più divertenti della F1", afferma il brasiliano. "Abbiamo un po' meno aiuti artificiali per i sorpassi e quindi possiamo correre più vicini.

"Ci sono più ricette per gare divertenti in Formula E che in F1".

Senna lamenta anche la corsa agli armamenti aerodinamici che ha dominato la F1 negli ultimi anni, con i team che investono decine di milioni di dollari nella ricerca di ali anteriori e posteriori perfettamente progettate.

"È difficile. Il più grande nemico della F1 è la deportanza ed è qui che si investe la maggior parte del denaro. A meno che la F1 non modifichi drasticamente le norme sulla deportanza, le gare continueranno ad essere le stesse e non c'è nulla da fare", sostiene Senna.

Se le ali sono piatte e squadrate come quelle delle vetture degli anni '70 e '80, sono molto meno soggette alle turbolenze della vettura che precede, il che rende le gare molto migliori".

"Più semplice è il pacchetto aerodinamico, migliore è la gara. Ma la F1 è il massimo, il massimo della tecnologia, e come si può convincere la gente a dire niente ali in F1?".

Ricavi in aumento, spettatori in calo

Senna, che ha trascorso tre stagioni in F1 dal 2010 al 2012, non è l'unico a pensare che la F1 abbia perso un po' del suo splendore negli ultimi tempi.

Il presidente della F1 Bernie Ecclestone ha espresso chiaramente il suo disappunto per il recente dominio della Mercedes: la scuderia tedesca ha vinto due volte il titolo costruttori nel 2014-15, vincendo 32 gare su 38 nelle due stagioni.

Quest'anno, la tendenza è continuata con Nico Rosberg che ha preso la bandiera a scacchi nelle prime quattro gare, prima della sensazionale vittoria di Max Verstappen nel Gran Premio di Spagna dello scorso fine settimana.

A febbraio, l'ottantacinquenne Ecclestone si è spinto a dire che non avrebbe pagato per assistere a una gara di F1.

Le gare di processione possono anche rivelarsi un'esclusione per i fan sfegatati dell'automobilismo - il pubblico mondiale è diminuito nelle ultime stagioni, passando da circa 600 milioni di spettatori all'anno nel 2008 a 425 milioni nel 2014 - ma i ricavi derivanti dalla pubblicità, dai diritti di ospitalità delle gare e dagli accordi sui diritti televisivi sono in piena espansione.

Secondo Jon Stainer, amministratore delegato per il Regno Unito e l'Irlanda della società di consulenza sportiva Repucom, questa tendenza è destinata a continuare.

"La Formula Uno continua ad avere una forte proposta. Il calendario annuale è una grande opportunità per i marchi di raccontare una storia", ha dichiarato Stainer alla CNN.

"È anche una grande opportunità per i marchi di mostrare e dimostrare la tecnologia e le prestazioni in un evento in tempo reale. Non si tratta solo di uscire e bere champagne, ma di riunire le aziende per condividere le conoscenze e mostrare lo sviluppo".

Ma c'è spazio per migliorare quando si tratta di sfruttare nuovi tipi di media.

"L'azienda ha ancora del lavoro da fare con la sua proposta digitale", aggiunge Stainer.

"I team stanno facendo un buon lavoro per creare una narrazione, associandosi bene soprattutto ai contenuti storici.

"La F1 ha una piattaforma di trasmissione molto forte, ma ha l'opportunità di connettersi meglio con i suoi fan in futuro, e dovrebbe guardare al digitale come a una piattaforma per farlo".

Corteggiare il "fan di domani

Due anni fa, Ecclestone aveva liquidato i social media come "sciocchezze", ma da allora ha cambiato rotta, affermando di recente, in aprile, di essere stato "istruito" e di averne compreso l'importanza.

A tal fine, gli account di F1 sui social media sono in crescita: gli account ufficiali di F1 su Twitter e Instagram hanno raggiunto rispettivamente due milioni e un milione di follower all'inizio dell'anno, mentre la pagina ufficiale di F1 su Facebook, lanciata prima dell'inizio della stagione 2016, ha più di 2,3 milioni di "mi piace".

Stainer sostiene che coltivare una strategia digitale sarà fondamentale per il successo della F1 in futuro. Che consiglio darebbe a Ecclestone?

"Gli parlerei del consumatore e del tifoso di domani: questo è il futuro dello sport", dice Stainer.

"Si tratta della generazione dei millennial e di quelle successive, che consumano l'intrattenimento e i media in modo molto diverso dal pubblico tradizionale che consuma attraverso una piattaforma di trasmissione lineare".

È necessario che tutti i principali detentori di diritti sportivi, non solo la F1, adottino questo tipo di strategia, sostiene Stainer.

Successo multipiattaforma

Questo approccio multipiattaforma si è rivelato un successo per la Formula E, con campagne di marketing che hanno accelerato la diffusione del marchio. Un recente video "Leap of Faith", in cui uno stuntman fa un salto mortale all'indietro su un'auto di Formula E in corsa, è stato visto più di cinque milioni di volte su YouTube.

"La Formula E si sta posizionando con una proposta digitale e di coinvolgimento dei fan molto forte", afferma Stainer.

"Molto di questo è facilitato dal fatto che si tratta di corse su strada e che il loro pubblico è leggermente più giovane rispetto a quello degli sport motoristici tradizionali. Stanno costruendo una proposta di intrattenimento per i consumatori intorno allo sport in cui stanno coinvolgendo e impegnando i consumatori".

"L'interesse dei tifosi e dei consumatori è cresciuto negli ultimi 12 mesi e mi aspetto che continui con lo sviluppo della serie e con lo sviluppo dei marchi che vi investono".

Il percorso della Formula E non è sempre stato agevole: l'impresa è stata più volte vicina al fallimento nei suoi primi giorni, dice Agag, e la recente cancellazione dell'ePrix di Mosca del mese prossimo, fuori dal Cremlino, evidenzia le insidie del tentativo di organizzare gare su circuiti cittadini temporanei.

Ma Agag insiste che lo sport è in buona salute e lo spagnolo guarda al futuro con ottimismo e si rallegra del percorso alternativo che sta tracciando.

La prossima stagione dovrebbe iniziare sulle strade di Hong Kong e Agag è ottimista sulla possibilità di inserire New York nell'elenco del 2017.

Una "soluzione per le città

"La Formula E deve essere diversa da tutto il resto, e correre nelle città era uno dei nostri principali obiettivi di differenziazione", afferma il 45enne.

"È molto difficile organizzare queste gare nel centro delle città, ma siamo appena tornati da Parigi dove abbiamo disputato una gara incredibile intorno a Les Invalides... non avremmo potuto farlo se non fossimo stati elettrici", aggiunge, sottolineando un altro importante messaggio che lo sport sta cercando di trasmettere, ovvero la promozione dei veicoli a batteria nelle aree urbane.

"Le auto elettriche sono una soluzione fantastica per le città. I sindaci vogliono le auto elettriche, la gente vuole le auto elettriche, noi vogliamo città più pulite e un ambiente migliore. Quindi correre nel cuore delle città è essenziale per la Formula E".

Questo fine settimana, la serie si sposta nel centro di Berlino, correndo lungo Karl-Marx-Allee, il viale monumentale precedentemente noto come Stalinallee.

Il principale progetto edilizio comunista della Repubblica Democratica Tedesca è stato al centro di una rivolta operaia nel 1953 e delle parate militari del Primo Maggio durante la Guerra Fredda.

Sabato si assisterà a un'altra trasformazione, con i piloti che si daranno battaglia sui due chilometri di pista e con il campionato in bilico: Lucas di Grassi precede Sebastien Buemi di 11 punti a sole tre gare dalla fine.

Il campionato piloti potrebbe essere in bilico, ma Buemi, che ha trascorso tre stagioni in F1 con la Toro Rosso, afferma che la strada da percorrere per la Formula E è chiara.

"Penso che cerchino di fare le cose in modo un po' diverso", dice Buemi. "Cercano di aprire lo sport a più persone. Quando si vede cosa fa la Formula E con la cerimonia del podio, quando si vede il Fan Boost e (gli sforzi) per interagire con i fan, penso che sia una cosa fantastica".

"La F1 potrebbe imparare qualcosa da questo. Anche loro si stanno impegnando molto, ma sono sicuro che con quello che ho visto in questa stagione la Formula E ha un buon futuro".

