La rivitalizzata campagna democratica ha ottenuto voti superiori nella convention contro i repubblicani.

Occhi puntati sull'evento di quattro giorni a Chicago, che ha attirato una media di 21,8 milioni di spettatori, secondo Nielsen, superando l'audience della Convention Nazionale Repubblicana di circa il 15%.

La sera dell'ultimo giorno dell'evento, il discorso di Harris è stato visto da 28,9 milioni di individui, superando di poco quello di Trump a Milwaukee, che ha attirato un pubblico di 28,4 milioni su 15 canali televisivi. Il discorso di Trump, durato quasi 90 minuti, è diventato il più lungo discorso di accettazione della convention della storia recente, e si è svolto poco dopo un tentato omicidio ai suoi danni.

Il successo dell'audience di Harris è stato un colpo per Trump, noto per la sua fissazione con i rating televisivi e la dimensione delle sue folle. Durante il discorso di Harris, Trump ha assistito e ha twittato reazioni in diretta sul suo account Truth Social, prima di condividere la sua lunga replica su Fox News.

La sera del giovedì è stata un successo per MSNBC, che ha raccolto 6,5 milioni di spettatori, il più alto mai visto dalla rete nella sua quasi 30 anni di esistenza. L'aumento degli spettatori è stato notato anche su ABC con 4,2 milioni di spettatori e CNN con 3,9 milioni. Nonostante la tendenza a superare le reti di notizie via cavo nei rating, Fox News è scivolata al quinto posto nella serata del giovedì.

Mentre molte più persone hanno seguito i convegni attraverso piattaforme digitali, i numeri di visualizzazione per i servizi di streaming come YouTube o Twitch e i canali pubblici come C-SPAN non sono inclusi nei dati Nielsen.

La popolarità di Harris e i potenti discorsi di figure come gli ex presidenti Bill Clinton e Barack Obama, l'ex Segretario di Stato Hillary Clinton e l'ex First Lady Michelle Obama, nonché le apparizioni di celebrità come Stevie Wonder, John Legend, Pink, Kerry Washington e Mindy Kaling, hanno contribuito alla alta audience.

Il DNC ha trasformato tradizionali momenti noiosi in produzioni impressionanti, come una reinterpretazione energica della cerimonia del conteggio dei voti, con musica da ogni stato, e una sorpresa apparizione del rapper Lil Jon.

Il convegno repubblicano dello scorso mese a Milwaukee si è svolto poco dopo il tentato omicidio di Trump. Anche se mancavano discorsi degli ex presidenti, celebrities come Hulk Hogan e Kid Rock hanno fatto apparizioni notevoli. Il RNC si è svolto in un momento in cui il presidente Joe Biden era ancora il candidato democratico e il partito era in disordine a causa della scarsa performance di Biden al dibattito di CNN di giugno. Sotto la crescente pressione, Biden ha sospeso la sua campagna poco dopo il convegno repubblicano.

L'audience del convegno democratico è stata probabilmente aumentata dalle speculazioni su una sorpresa apparizione della superstar della musica Beyoncé. La cantante aveva dato il permesso alla campagna di Harris di utilizzare il suo successo del 2016 "Freedom", che è stato riprodotto mentre Harris saliva sul palco.

Le voci sull'eventuale apparizione di Beyoncé sono girate sui social media prima del discorso di Harris, arrivando a figure dei media e dei personaggi televisivi. CNN ha riferito che Beyoncé avrebbe fatto un'apparizione, ma il rappresentante di Beyoncé ha smentito più tardi queste voci, dicendo a The Hollywood Reporter che Beyoncé non sarebbe stata presente.

I funzionari della campagna e del convegno non hanno mai confermato l'apparizione di Beyoncé, con CNN che riferisce che TMZ non li aveva contattati per un commento prima della pubblicazione della loro storia.

Nonostante il rappresentante di Beyoncé abbia negato la sua presenza, diverse persone vicine al team di pianificazione del convegno credevano che sarebbe stata presente. Le speculazioni su Beyoncé, insieme ai rumors su Taylor Swift, sono persistite per settimane prima del convegno, ma non sono mai state ufficialmente smentite dalla campagna di Harris o dal team di Beyoncé fino all'ultimo momento.

L'alta audience durante il Convegno Nazionale Democratico è stata una vittoria significativa per le reti televisive, con MSNBC, ABC e CNN che hanno registrato un aumento del loro pubblico. Questo aumento di interesse può essere attribuito ai discorsi coinvolgenti di figure politiche e celebrità, come Harris e Beyoncé, che hanno generato fermento nel mondo dei media.

Il clamore dei media intorno alle potenziali apparizioni delle celebrities, come Beyoncé, ha contribuito in modo significativo all'audience complessiva del Convegno Nazionale Democratico, dimostrando l'influenza potente dell'intrattenimento sulle tendenze del business.

