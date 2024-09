La rivelazione rivela dei significativi errori all'interno dei Servizi Segreti.

A seguito del tentato assassinio di Donald Trump durante un evento della sua campagna in Pennsylvania, una commissione bipartisan del Senato ha scoperto numerosi errori del Secret Service, definiti "prevedibili e evitabili" in un recente rapporto. La commissione ha condotto interviste con le forze dell'ordine locali e gli agenti del Secret Service per raccogliere dati per il rapporto.

Il Secret Service è responsabile della protezione di figure politiche di spicco, tra cui il presidente in carica, i presidenti precedenti e i candidati alla presidenza, come Trump. Durante un comizio repubblicano a Butler, un vigilante ha aperto il fuoco su Trump, ferendo l'ex presidente all'orecchio e causando la morte e i feriti tra i presenti. Il tiratore è stato successivamente eliminato dalle forze di sicurezza.

Dopo l'incidente, il Secret Service ha riconosciuto alcune carenze e la allora direttore Kimberly Cheatle si è dimessa. La commissione afferma ora che persistono problemi di comunicazione e cooperazione tra le agenzie di legge e ordine federali, statali e locali. Prima dell'evento, il Secret Service non ha definito i compiti relativi alla pianificazione della sicurezza, portando all'assenza di barriere chiare intorno all'evento.

Problemi con la condivisione delle informazioni e la gestione del personale

Le informazioni sul tiratore non sono state diffuse, nonostante la polizia locale lo avesse identificato 27 minuti prima che iniziasse lo sparo. Inoltre, ci sono state complicazioni con l'attrezzatura radio e la richiesta del Secret Service di personale aggiuntivo è stata respinta senza spiegazioni. L'edificio da cui il tiratore ha lanciato il suo attacco è stato lasciato insufficientemente protetto prima dell'evento.

La scorsa settimana si è verificato un altro episodio: gli agenti del Secret Service hanno sparato contro un individuo armato che si nascondeva tra i cespugli mentre Trump giocava a golf nella sua risorta in Florida. Il sospetto non ha risposto al fuoco ed è fuggito, ma è stato successivamente catturato e accusato. La commissione del Senato ha indicato che interrogherà il personale di sicurezza pertinente in relazione a questo incidente.

La commissione ha notato che c'è stata una mancanza di comunicazione e cooperazione tra il Secret Service, le forze dell'ordine locali e le agenzie statali durante l'evento, che avrebbe potuto essere migliorata per prevenire gli errori. Il Secret Service non ha condiviso informazioni cruciali sul tiratore, sebbene fosse stato identificato dalla polizia locale, il che avrebbe potuto potenzialmente evitare la tragedia.

