La riunione iniziale del parlamento della Turingia inizia con un inizio controverso.

In Erfurt, il recentemente eletto parlamento statale della Turingia tiene la sua prima riunione. La responsabilità di eleggere la leadership parlamentare cade su un membro dell'AfD, ma anche redigere un ordine del giorno presenta sfide. La sessione si trasforma in una lotta per il potere tra l'AfD e le rimanenti quattro parti.

Un mese dopo le elezioni, questa prima assemblea introduce l'elezione di un nuovo presidente del parlamento. Il processo inizia con l'elenco dei membri e l'istituzione dell'autorità decisionale. Tuttavia, le controversie sull'ordine del giorno tra l'AfD e gli altri hanno portato a un conflitto prematuro. In risposta, la sessione è stata interrotta dal rappresentante più anziano dell'AfD, Jürgen Treutler, a causa delle divergenze sull'ordine del giorno, con la sessione che è durata solo undici minuti.

Subito dopo l'inizio della sessione, Treutler ha rilasciato il suo discorso di apertura. Ha sottolineato la supremazia dell'AfD e ha abbracciato la tradizione che concede loro la preferenza iniziale per la presidenza del parlamento, garantendo la durata della maggioranza parlamentare. Ha messo in guardia contro la violazione di questa normalità, sostenendo che avrebbe corroso la cornice democratica.

I legislatori eletti sono stati esortati a confrontare onestamente e con rispetto il risultato delle elezioni passate, rispettando la volontà del popolo. Treutler ha sottolineato l'importanza di rispettare la cultura politica e di mantenere la democrazia.

Dopo il discorso di Treutler, la fazione della CDU ha ripresentato una mozione per stabilire l'autorità decisionale del parlamento. La sessione è stata interrotta nuovamente. Secondo le regole parlamentari, l'AfD ha initially l'autorità di selezionare i candidati per la presidenza a causa del suo status di forza più forte. Hanno nominato il loro membro, Wiebke Muhsal, per questo ruolo. In passato, Muhsal aveva affrontato accuse di frode che avevano portato a una pena pecuniaria.

CDU e BSW cercano un cambiamento delle regole

La selezione della leadership parlamentare si dimostra complessa. Le altre fazioni - CDU, BSW, SPD e Sinistra - si rifiutano di accettare un politico dell'AfD nella posizione di comando, chiedendo un cambiamento delle regole per questa elezione. Prima dell'inizio, la CDU e il BSW hanno cercato di modificare le regole parlamentari, consentendo a tutte le fazioni di proporre candidati fin dalla prima votazione. La procedura attuale riserva questo privilegio alla forza più forte nei primi due turni, in cui una votazione con più sì che no elegge un candidato.

Con la proposta di modifica delle regole, le altre parti mirano a prevenire che un politico dell'AfD assuma la posizione più alta e prevenire gli stalli, come le interruzioni. La CDU ha suggerito il suo membro Thadaeus König come candidato per le elezioni del presidente del parlamento statale, mentre l'AfD aveva già respinto le modifiche delle regole.

Discorso altamente criticato di Treutler

Le osservazioni di Treutler durante la prima sessione del parlamento hanno attirato forti critiche. Il leader della CDU Mario Voigt ha dichiarato che il relatore dovrebbe mantenere la neutralità, che Treutler non ha rispettato. In risposta, la CDU ha twittato: "Il relatore parlamentare dell'AfD non dovrebbe rappresentare una presunta 'volontà del voto' per favorire la forza più forte. Non sono consapevoli del fatto che sono necessarie maggioranze parlamentari?"

Ramelow: "Confini accettabili" violati

Il ministro-presidente della Turingia Bodo Ramelow ha accusato Treutler di violare i confini accettabili facendo riferimento a Eduard Spranger. Ramelow ha sottolineato i sentimenti positivi di Spranger verso la rivoluzione nazionalsocialista e la sua esclusione degli ebrei dalla Società di Goethe nel 1938.

Prima della sessione, Ramelow aveva etichettato la proposta dell'AfD di eleggere Wiebke Muhsal come presidente del Landtag "impensabile", sostenendo il loro continuo disprezzo per un'istituzione costituzionale. "Come rappresentante legittimamente eletto, non posso appoggiare la persona Wiebke Muhsal" ha dichiarato.

Con l'introduzione del nuovo parlamento, il mandato per il governo di minoranza rosso-rosso-verde guidato dal ministro-presidente Ramelow sta per concludersi. Tuttavia, secondo la costituzione statale, i membri del governo mantengono le loro responsabilità fino a quando i loro successori non subentrano. Ramelow ha presentato i documenti pertinenti al suo gabinetto a Erfurt giovedì mattina.

