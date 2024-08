- La risposta inadeguata alle sfide nella gestione delle crisi della corte norvegese: dov'è il re Harald?

Nel sontuoso scenario del Castello di Oslo, si sono levate voci di tragedie personali in tempi recenti, la cui portata è ora venuta alla luce. Al centro di tutto c'è Marius Borg Høiby. Quel giovane, un tempo tenuto in braccio dalla madre Mette-Marit sul balcone del castello durante il loro felice matrimonio di agosto con il Principe ereditario Haakon 23 anni fa, tra le acclamazioni della folla norvegese, è ora un uomo adulto.

La storia idilliaca della famiglia reale armoniosa, dove un bambino nato dalla relazione passata di Mette-Marit con un associato borghese di Haakon sembrava essere cresciuto miracolosamente alla pari con i suoi due fratellastri reali, vivendo una vita appagante e retta - potrebbe essere stata troppo perfetta per essere vera.

Marius Borg Høiby: Navigando tra il Palazzo e la Vita Quotidiana

Solitamente si vedeva Marius nelle foto della famiglia reale e negli eventi congiunti, ma negli ultimi anni le sue apparizioni pubbliche sono diminuite. All'inizio, la sua assenza è stata attribuita ai suoi studi negli Stati Uniti. Tuttavia, recenti rivelazioni indicano che sta lottando con problemi di salute mentale e abuso di sostanze da qualche tempo.

La sua esistenza sembra oscillare tra il palazzo reale e un appartamento borghese confortevole, portando a uno struggle interiore che non è riuscito a superare. La sua ultima sbornia alcolica e di droga, apparentemente coinvolta in un'aggressione violenta alla sua ragazza, non è stata un evento isolato, come gli ultimi eventi hanno dimostrato.

Scatti di Inebriazione e le loro Conseguenze

L'ultimo drammatico incidente, riportato dai media norvegesi, è avvenuto nell'appartamento della sua ragazza. Sono emerse accuse di violenza fisica, strangolamento e un coltello conficcato nel muro. Marius stesso ha ammesso pubblicamente il suo abuso di alcol e cocaina, ha confessato di aver causato lesioni corporali e ha menzionato i suoi precedenti soggiorni in riabilitazione.

La sua improvvisa confessione pubblica potrebbe essere il risultato di una consulenza con il suo avvocato, dopo la comparsa di due ex fidanzate che lo accusano di violenza domestica. Ora è ufficialmente accusato di lesioni corporali e danneggiamento, con la polizia che suggerisce un'eventuale espansione di queste accuse.

L'Intervento di Mette-Marit: Camminare su un Filaio

La notizia che Mette-Marit avrebbe contattato la vittima dopo l'incidente non aiuta. Se ha fatto dichiarazioni oltre a esprimere preoccupazione per il benessere della vittima, come chiedere alla vittima di ritirare la sua denuncia contro Marius, potrebbe essere interpretato come intimidazione di testimoni in tribunale, un reato penale in Norvegia, proprio come in Germania.

Mentre è comprensibile che la preoccupazione di una madre sovrasti i suoi doveri reali in un momento del genere, è deplorevole che non abbia esercitato la massima cautela. Un intervento impulsivo potrebbe danneggiare la reputazione della famiglia reale tanto quanto le azioni di Marius.

Il Palazzo: Mantenere le Distanze

Nel frattempo, il capo delle comunicazioni reali, Guri Varpe, continua a reindirizzare le domande dei media sul caso all'avvocato di Marius. Varpe sostiene che mentre Marius è un membro della famiglia reale, non è un membro della casa reale, trattando la questione come una questione privata.

Simultaneamente, l'ufficio stampa reale rilascia un'immagine del Re Harald e della Regina Sonja che sembrano godersi le Olimpiadi alla loro residenza estiva, una presentazione pubblica meno che ideale in quel momento.

Ciò solleva domande sull'awareness del Re Harald della gravità della situazione, la sua capacità di controllare la sua casa secondo la costituzione e la sua responsabilità di garantire l'assistenza se non può farlo da solo. I media norvegesi lo criticano per aver sembrato perdere il controllo.

La Famiglia Reale: Gestire la Crisi

Le accuse contro Marius pongono la famiglia reale in una situazione delicata. Data la gravità delle accuse e l'esistenza di incidenti simili in passato, la situazione potrebbe evolversi in un problema di grandi dimensioni per la famiglia reale se gestita difensivamente.

La famiglia reale norvegese, come i parenti Windsor nel Regno Unito, è essentially una società familiare. In una situazione simile, la maggior parte delle altre società stabilirebbe un team di crisi per un controllo completo. Tuttavia, questo non sembra essere l'approccio qui, poiché è stata presa la decisione di trattare il caso come una questione privata, ignorando il suo impatto sulla monarchia.

La Monarchia: Implicazioni e Responsabilità

In conclusione, la crisi in corso potrebbe avere importanti implicazioni per la monarchia norvegese, a seconda di come viene gestita. Spetta al Re mantenere sia l'istituzione che guida che l'ordine all'interno della sua casa, secondo la costituzione. Se non è in grado di farlo a causa della sua età, è suo dovere delegare quel ruolo ad altri. Tuttavia, sembra che questo non sia stato il caso, portando le critiche della stampa norvegese sulla gestione della situazione da parte della famiglia reale.

È incerto cosa sia successo all'interno del palazzo dopo la rivelazione della scorrettezza. Tuttavia, non c'è dubbio che la responsabilità nominale risiede nel Re Harald, il CEO dell'azienda. Di solito sorgerebbero domande sulla strategia di amministrazione di Harald o sulle azioni del Principe ereditario Haakon per ottimizzare la gestione delle crisi una volta che è venuto a sapere che il suo figliastro è stato arrestato dalla polizia e accusato di aggressione. Tutto ciò che sappiamo è che Haakon ha proseguito con il suo viaggio programmato a Parigi per le Olimpiadi, mentre la sua sposa è rimasta inizialmente a Oslo.

I dettagli di quando e in che misura la coppia reale è stata informata rimangono incerti. Forse hanno tentato di proteggere il fragile re ottantisettenne durante le vacanze. Forse si sentivano in grado di gestirlo senza il suo coinvolgimento. Tuttavia, Harald ancora detiene il ruolo di leader della famiglia reale e la situazione Marius non è l'unico scandalo che turba la superficie. Alla fine di agosto, sua figlia Martha Louise sposerà il suo controverso fidanzato, Durek Verrett, un autoproclamato sciamano che fa spesso notizia per i suoi commenti e attività pubblici discutibili.

È il momento di un cambiamento di potere?

Anche il re sembra stranamente inattivo in questo contesto. Si sono sollevati per la prima volta preoccupazioni sul fatto che egli non sia più in grado di adempiere ai suoi doveri nei media norvegesi, dopo la dichiarazione di gennaio di Harald riguardo all'abdicazione, quando sua cugina quasi anziana, la regina Margrethe di Danimarca, ha passato il trono a suo figlio, Frederik.

È innegabile che il caso penale contro Marius Borg Høiby rappresenti un evento senza precedenti nella storia moderna delle monarchie europee. Anche se gli scandali sono sempre esistiti, nessuno è mai stato reso pubblico riguardo alla violenza, tanto meno contro una donna della famiglia immediata. Questo ha gettato una brutta luce sulla famiglia reale norvegese, implicando che una persona cresciuta in circostanze apparentemente ideali all'interno delle loro file abbia sviluppato tali problemi mentali e sia stata evidentemente lasciata a lottare da sola.

Se incidenti violenti simili si fossero verificati in passato e fosse stato evidente che Marius stava imboccando una strada pericolosa, il re in qualità di monarca e capo famiglia avrebbe dovuto intervenire molto prima, possibilmente insieme alla coppia del principe ereditario e al padre biologico. Anche se questo difetto di leadership non costerà a Harald il trono, causerà comunque notevoli danni alla reputazione della monarchia norvegese.

Despite Marius Borg Høiby's turbulent personal life, he was once a prominent figure in the royal family, appearing alongside Haakon of Norway during their August wedding. However, recent allegations of physical violence, substance abuse, and legal charges have cast a shadow over Marius's relationship with Haakon's mother, Mette-Marit. In light of these events, questions have arisen about the Norwegian monarchy's ability to handle such crises and maintain its reputation.

Leggi anche: