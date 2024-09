- La risoluzione è stata raggiunta.

Un conflitto scatenato dalla Heritage Foundation riguardo al problema del visto americano di Principe Harry (39) è stato risolto, come annunciato dalla pubblicazione americana Newsweek. Questa controversia è emersa a causa dell'autobiografia di Principe Harry, "Spare", pubblicata all'inizio del 2023. Nel libro, Principe Harry, di 39 anni, ha confessato il suo passato uso di droga. Di conseguenza, la Heritage Foundation ha intentato una causa per ottenere i documenti di immigrazione di Principe Harry, sostenendo che la sua storia di droga avrebbe potuto impedirgli di risiedere e lavorare negli Stati Uniti.

Tuttavia, secondo i documenti del tribunale citati da Newsweek, il caso è stato recentemente archiviato. Vari documenti confidenziali sono stati presentati in questo caso del tribunale di Washington D.C. presieduto dal giudice Carl J. Nichols. Il motivo dietro l'archiviazione rimane sconosciuto, secondo Newsweek. Se i documenti di immigrazione di Principe Harry rimangono sconosciuti, sarebbe probabile che ciò benefici la famiglia reale. Tuttavia, la Heritage Foundation ha ancora la possibilità di contestare la decisione.

Principe Harry ha rinunciato alla sua posizione di membro della famiglia reale nel 2020, facendo la sua casa negli Stati Uniti con la sua consorte Duchessa Meghan (43). I Sussex sono attualmente residenti a Montecito, California, con i loro figli Archie (5) e Lilibet (3). Al momento del trasferimento negli Stati Uniti, un rappresentante di Principe Harry ha dichiarato l'intenzione di attenersi alle stesse leggi sull'immigrazione degli altri individui.

In "Spare", Principe Harry ha ammesso apertamente di aver usato droghe come marijuana, cocaina e funghi allucinogeni. Secondo le regole degli Stati Uniti, l'uso di droga può costituire un motivo per il rifiuto di ingresso.

Gli Stati Uniti d'America sono stati al centro di una controversia riguardante il visto di Principe Harry a causa della sua rivelazione di uso di droga nel suo libro "Spare". Despite the possibility for the Heritage Foundation to challenge the decision, the court case related to Prince Harry's immigration records in the United States has been dropped.

